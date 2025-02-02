大仁說財經／興登堡黯然退場 空頭炒作終結？

興登堡公司指控印度Adani Group存在欺詐、腐敗行為，遭該公司否認，印度議員在新德里議會抗議。(美聯社)

過去五年左右的時間裡，所有企業執行長最不想的就是，一大早醒來後看到自己公司的名字被「興登堡研究公司」(Hindenburg Research)點名。如果空頭交易者將你視為目標，情況就會變得很糟糕，而且代價會非常非常昂貴。

興登堡1月15日宣布關閉，令華爾街 感到震驚。興登堡體現了許多傳統投資 人和企業董事會厭惡激進放空者的所有特質：傲慢、張揚，但最令人沮喪的是：它往往是正確的。該公司靠戳破電動卡車製造商尼古拉的炒作泡沫一戰成名，並對其他被指控存在欺詐或腐敗行為的公司進行了嚴厲打擊，包括Adani Group和Icahn Enterprises.。

興登堡創始人安德森(Nate Anderson)表示，公司已經完成了既定目標：「我們撼動了一些我們認為需要撼動的帝國」；但也承認他的工作給他帶來了損失。

他向「華爾街日報」表示：「過去八年，我大部分時間不是在戰鬥，就是在為下一場戰鬥做準備。」

近年來，幾位著名的空頭交易者已經淡出人們的視線。

去年，美國聯邦調查局(FBI)指控香櫞研究(Citron Research)創始人萊夫特(Andrew Left)觸犯證券 欺詐罪，但他拒不認罪。出名的安然空頭交易員查諾斯(Jim Chanos)於2023年關閉了他的基金。對沖基金億萬富翁阿克曼(Bill Ackman)因放空康寶萊(Herbalife)而損失了10億美元；他在2022年宣布將放棄放空做法。

興登堡不僅是一個普通的空頭交易商，它更以對其目標公司的深入詳細報告而聞名，它使用積極的投資策略來傳播其調查結果並試圖說服其他人放空。

興登堡雖有一系列成功代表作，它的退出有些令人意外。但安德森在備忘錄中指出，這份工作非常緊張，而且「往往面臨一切可能的困難」，也表明在長期牛市中做「死空頭」十分困難。

GLJ Research執行長強森二世(Gordon L. Johnson II)表示：「我對此感到震驚，因為興登堡的業績一直非常出色。」但也指出，「與簡單地說股票很好相比，公開發表賣出評級對你的職涯、以及你的財務和身體健康的風險要高得多。」

他說，興登堡或許在政治和金融風險變得難以承受之前看到了退出的機會，「這絕對是一場悲劇。因為如果市場上沒有人進行取證工作，欺詐行為就會猖獗。」

無論在哪裡工作，華爾街的生活都絕非易事，但放空業務是出了名的殘酷。

盈透證券首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)指出：「從某種程度上來說，放空者往往處於非常不利的地位。」

放空股票是在押注股價將會下跌。但它永遠不會低於零，因此索斯尼克指出，在短時間內最多可以賺到100%；但另一方面，如果股價繼續上漲，潛在損失基本上是無底的。

他表示：「只是選擇空頭交易，就已經為工作增加了一些重大難度，因此必須有非常高的信念。」「尤其是現在，在迷因股熱潮時代之後，投資人實際上已經將尋找大量空頭部位並試圖軋空作為一項策略。」

迷因股熱潮時代是指2021年初GameStop和其他被大量被放空的股票上漲；在此期間，散戶投資人哄抬股票價格，主要是因為他們覺得這很有趣，這迫使空頭回補並損失大量資金。

放空的過程非常令人精疲力盡。首先，必須先找出估值過高的股票，並發現其業務中存在一些根本問題，這不是一件小事。然後就必須與業者對賭，發布一份能夠吸引人們注意力的報告，然後還必須讓報告出現在CNBC、CNN和其他所有金融媒體上，這樣就可以向世界各地的投資人陳述放空的觀點。

許多投資人認為，空頭為消除股市泡沫提供了重要服務。但索斯尼克指出，許多市場參與者不喜歡安德森和萊夫特這樣的空頭，是緣自不欣賞他們的風格。

他說，「人們對興登堡聲明的反應可能有很多幸災樂禍。即使不討厭賣空者，大多數交易員和投資人也不太喜歡有人談論他們的投資組合。」「他們建立空頭部位然後大張旗鼓地公布這個消息，幾乎肯定會導致股價下跌並引起關注；我不認為這種做法特別受歡迎。」

興登堡以1937年的同名飛船空難而命名，是這種冒險風格的典型代表，但它的冒險並非每次都成功。該公司去年10月發布一份關於廣受歡迎的電玩平台Roblox的報告，該報告的標題頗具挑釁性，即「Roblox：華爾街的關鍵指標被誇大，孩子們的戀童癖地獄」。報告並未對該股造成影響，該股至今上漲約50%。1月初時，興登堡發布了一份關於Carvana的報告，嘲笑其為「千古流傳的父子會計騙局」，而該公司股價上漲了16%。