娛樂／「誤殺3」慈父反轉 肖央：我也很折磨

肖央（後）在「誤殺3」詮釋複雜的父親心境。（取材自新京報）

中國人氣電影「誤殺3」自元旦檔上映至1月底，票房已經突破8.3億人民幣（約1.14億美元），觀眾也為片中肖央飾演父親「鄭炳睿」的設定拍案驚奇。而對於肖央來說，劇情的巨大反轉對演技來說是挑戰，也帶來極大的壓力。

「誤殺」系列中，肖央飾演在道德困境中心境轉折劇烈的父親角色——在第一部保護妻女、捍衛家庭；在第二部中，當兒子等待移植的心臟被權貴劫走後，他化身為放手一搏的父親；而在最新的「誤殺3」中，鄭炳睿是位愛女兒的父親，只不過最後竟然虎毒食子，正因為他的結局與前兩部曲反差極大，被觀眾稱為「父愛如山體滑坡」。

挑戰灰色地帶 「演反派挺有意思」

從首部曲中的慈父轉變成「人販子」隱藏大反派，對很多觀眾來說都是一種「意想不到」，對肖央來說更是一種突破角色的渴望：「要在觀眾喜歡的事情上做出改變，本就是一個冒險的選擇，可能會很成功，也有可能失敗。」

他坦言，一開始劇組都有所擔心，但後來自己透過了解劇本，「它是關於追求真相的代價與堅持的電影，有一個堅不可摧的主題，那在劇情上來說，我的角色好壞就不再承擔那麼大的問題，因此我認為是可行的，是應該要這麼演的。」

作為「誤殺」系列的靈魂人物，鄭炳睿從最初毫無反派特質，直到最後才露出真面目，「他不是完全壞得不行，但是做的事情確實可惡至極」，在肖央看來，這個角色有很大的灰色地帶。他說：「畢竟每個人大多數時間也會在一個矛盾地帶選擇，並不是非黑即白的，儘管你知道該怎麼做是好的，但那一瞬間真的來的時候不見得一定會那樣做。」他形容這個角色是一個做錯事但想改正、贖罪的人。

左起分別為「誤殺」、「誤殺2」、「誤殺3」海報，可見片中「鄭炳睿」父親角色氣質上的變化。（取材自新京報）

至於以後演不演反派，他覺得年紀大了，都會接受不同類型的角色，認為「演反派也挺有意思的」。肖央說接演「誤殺」系列對他來說是一個轉折，幫助他打開戲路，「後來找我的嚴肅戲就偏多了，其實這個過程中我也在思考是演喜劇還是正劇。只不過『誤殺』系列十分沉重，確實讓我挺受挫、挺折磨的。」

不怕觀眾看膩 「反而激發編劇創意」

「誤殺」三部曲培養深厚的群眾基礎，他表示不擔心觀眾對這個系列產生「膩」的想法，相反地，還能滿足很多觀眾來看「接下來會怎麼演」的好奇心。他說：「相信任何東西做到第三部的時候，大家都會想知道你葫蘆裡是不是還是賣的這個藥？這件事情主創比觀眾還清楚，於是這次是導演和編劇有意識『不破不立』呈現全新的故事。」

隨著系列作的拍攝，肖央和監制陳思誠之間的合作效率更高、溝通的成本也更低了，「我們對彼此的信任度都更高了，現在有的默契確實是這些年建立起來的，而且非常堅固，創作是更齊心的一種展現，大家的創作都愈來愈專業。」

「誤殺」已經到了第三部，還會不會有新的「誤殺」？對這個問題肖央也誠懇地表示，一切都看劇本機緣，世界上很難有永遠一成不變的喜好，「求變求新」對他乃至整個團隊都充滿了吸引力，他依舊在期待。從觀眾曾經熟悉的喜劇角色、到觀眾逐漸接受的複雜角色、再到惡出人性張力的隱藏反派，觀眾不再熟悉的肖央，令每次出演都帶來挑戰與懸念。

（取材自新京報）