相信很多人喜歡吃蘿蔔糕，但是有人吃過胡蘿蔔糕嗎？這次特別做一款不一樣的蘿蔔糕，沒想到也異常的好吃。不論港式、福建（閩南話稱「菜頭粿」）、客式（客家話稱為「菜頭粄、蘿蔔粄」）版本的蘿蔔糕，皆有愛好者，尤其是過年期間吃蘿蔔糕，作為賀年食品，寓意為步步高升。

這次做的是以港式蘿蔔糕為主，以櫻花蝦代替蝦米，很多人不愛的胡蘿蔔，利用這樣的組合，自然就吃進了營養的胡蘿蔔。

材料：在來米粉200克、胡蘿蔔200克、香菇3朵、櫻花蝦30克、油蔥酥30克、鹽適量、橄欖油適量、胡椒粉適量、水470毫升、玻璃器皿一個。

作法：

1.胡蘿蔔去皮洗乾淨，之後擦成絲狀，香菇泡軟切成丁，洗好櫻花蝦濾乾水分備用。

2.拿個深碗，倒入在來米粉，加入清水攪拌成沒有顆粒的粉漿狀。

3.平底鍋倒入油，先爆香香菇丁，放入櫻花蝦，接著倒入胡蘿蔔絲翻炒，加入水，大火煮開再轉中火燒開材料稍微收乾湯汁。

4.接著倒入在來米粉漿，此刻要用點力氣攪拌材料跟粉漿，避免糊鍋，把胡蘿蔔等食材跟在來米粉漿攪拌成濃稠粉漿關火。

5.把做法4倒入玻璃器皿中，用湯匙或鍋鏟均勻抹平在器皿中壓實。

6.放入電鍋，外鍋放1杯水蒸熟，開關跳起續悶5分鐘，放涼3小時再冰入冰箱，大約2小時後倒扣出來，之後要煎、煮、炸皆可。

煎胡蘿蔔糕

材料：胡蘿蔔適量、沙拉油適量、沾醬適量。

做法：把胡蘿蔔糕切大小適中，平底鍋倒入沙拉油，油熱放入胡蘿蔔糕，煎至兩面焦黃即可上桌，可沾醬或不沾皆可。

煮胡蘿蔔糕

材料：胡蘿蔔糕適量、絞肉適量、青江菜適量、油蔥酥醬適量、鹽適量、清水適量。

做法：青江菜洗好切段，胡蘿蔔切塊狀，鍋中倒入絞肉翻炒，接著放入清水燒熱，燒開後放入胡蘿蔔糕塊，煮約10分鐘，最後放入青江菜煮滾，加入鹽巴即可關火。





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