新聞眼／粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

灑過粉紅色阻燃劑之後，消防人員正在地上清理樹木，挖出一條防火屏障。 (路透)

洛杉磯 野火延燒兩周尚未撲滅，強大季風聖塔安娜風(Santa Ana Wind)再度開始增強，洛杉磯當局持續從上空噴灑阻燃劑，試圖防止火勢重又蔓延至難以收拾的境地。

大火洗禮過的山林還冒著餘煙，一架架飛機從上方飛過，噴灑出大量桃紅色煙霧，籠罩住樹木、街區、公園的每一寸表面，城市彷彿套上了芭比世界的濾鏡，帶來視覺震撼。

即是一般滅火器中儲存的物質，依照不同成分可對抗不同類型的火災。而野火用阻燃劑通常包含水、磷酸胺及鐵氧化物，其作用包含增加地表濕度、阻隔氧氣與易燃氣體，而鐵氧化物則能讓阻燃劑變成鮮明的紅色或桃紅色，以便消防人員一眼就能辨識哪些地區已經灑過。日常存放時，染上不同顏色也能用來區分不同用途的阻燃劑。

一架飛機噴灑阻燃劑，桃紅色煙霧帶來視覺震撼。(新華社)

低空噴灑 強風增困難度

美聯社指出，阻燃劑一般噴灑在火海邊緣以防止火勢擴大，為地面消防人員爭取滅火時間。針對森林大火使用時，通常會利用飛機噴灑在人力到不了的地區。這種做法普遍用於野火頻發地區，包含美國與印尼。不過加州 消防局強調，噴灑作業並不容易，因為滅火機需要飛在較低的空中，強風不僅會導致飛行困難，也可能在阻燃劑落地前將其吹散。

消防部門解釋，阻燃劑是預防林火的必要工具之一，至少30年前已經用於撲滅野火。近年來加州野火災情一年比一年嚴重，拖著粉紅煙霧的滅火機也愈來愈常見。除了洛杉磯各郡消防單位，美國林務局、國民防衛隊也加入救災行列，出動飛機一起噴灑阻燃劑。

洛杉磯消防員行駛在一片粉紅的街道上，灑過粉紅色阻燃劑之後，住戶的信箱都被粉紅色覆蓋。 (美聯社)

對人體無害 卻破壞環境

無可避免地，阻燃劑也會破壞環境。阻燃劑一般對人體無害，但曾有研究在阻燃劑噴灑地的水源驗出重金屬鉻與鎘，可能對水生動植物造成傷害；遺留下的鐵成分若沒有清理，也會造成汽車或其他人造物的鏽蝕問題。

因此，各品牌不斷研發環保阻燃劑，例如無鹵素、使用生物可分解物質染色等，目前林務局滅火時只能使用聯邦政府 檢驗合格的產品，盡量減少環境汙染。美國聯邦政府2011年亦宣布，除非是危及人類性命或公共安全的大火等級，否則滅火時必須謹慎避開水源與瀕危物種棲地，以減少環境破壞。

不過在2022年，林務局環境倫理部門的雇員曾向法院提起訴訟，認為政府未能把關好噴灑行動。數據指出光是2012至2019年間，聯邦林務局灑在溪流湖泊裡的阻燃劑就高達76萬加侖(約350萬公升)。

野火煙霾 恐致呼吸困難

儘管有些負面影響，但噴灑阻燃劑、盡快消滅大火仍是必要之舉，畢竟火災會直接奪走性命財產，野火帶來的大量煙霾更會持續傷害人體。野火煙霾會導致呼吸困難與心臟問題，2024年美國阿茲海默症協會(Alzheimer’s Association)最新研究還發現，煙霾對人腦的傷害比其他空氣汙染都來得大，吸到太多會提高失智風險。洛杉磯當局已經呼籲民眾多多待在室內，避免暴露在煙霾當中。