我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

新聞眼／粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

轉角24小時
灑過粉紅色阻燃劑之後，消防人員正在地上清理樹木，挖出一條防火屏障。 (路透)
灑過粉紅色阻燃劑之後，消防人員正在地上清理樹木，挖出一條防火屏障。 (路透)

洛杉磯野火延燒兩周尚未撲滅，強大季風聖塔安娜風(Santa Ana Wind)再度開始增強，洛杉磯當局持續從上空噴灑阻燃劑，試圖防止火勢重又蔓延至難以收拾的境地。

大火洗禮過的山林還冒著餘煙，一架架飛機從上方飛過，噴灑出大量桃紅色煙霧，籠罩住樹木、街區、公園的每一寸表面，城市彷彿套上了芭比世界的濾鏡，帶來視覺震撼。

即是一般滅火器中儲存的物質，依照不同成分可對抗不同類型的火災。而野火用阻燃劑通常包含水、磷酸胺及鐵氧化物，其作用包含增加地表濕度、阻隔氧氣與易燃氣體，而鐵氧化物則能讓阻燃劑變成鮮明的紅色或桃紅色，以便消防人員一眼就能辨識哪些地區已經灑過。日常存放時，染上不同顏色也能用來區分不同用途的阻燃劑。

一架飛機噴灑阻燃劑，桃紅色煙霧帶來視覺震撼。(新華社)
一架飛機噴灑阻燃劑，桃紅色煙霧帶來視覺震撼。(新華社)

低空噴灑 強風增困難度

美聯社指出，阻燃劑一般噴灑在火海邊緣以防止火勢擴大，為地面消防人員爭取滅火時間。針對森林大火使用時，通常會利用飛機噴灑在人力到不了的地區。這種做法普遍用於野火頻發地區，包含美國與印尼。不過加州消防局強調，噴灑作業並不容易，因為滅火機需要飛在較低的空中，強風不僅會導致飛行困難，也可能在阻燃劑落地前將其吹散。

消防部門解釋，阻燃劑是預防林火的必要工具之一，至少30年前已經用於撲滅野火。近年來加州野火災情一年比一年嚴重，拖著粉紅煙霧的滅火機也愈來愈常見。除了洛杉磯各郡消防單位，美國林務局、國民防衛隊也加入救災行列，出動飛機一起噴灑阻燃劑。

洛杉磯消防員行駛在一片粉紅的街道上，灑過粉紅色阻燃劑之後，住戶的信箱都被粉紅色覆...
洛杉磯消防員行駛在一片粉紅的街道上，灑過粉紅色阻燃劑之後，住戶的信箱都被粉紅色覆蓋。 (美聯社)

對人體無害 卻破壞環境

無可避免地，阻燃劑也會破壞環境。阻燃劑一般對人體無害，但曾有研究在阻燃劑噴灑地的水源驗出重金屬鉻與鎘，可能對水生動植物造成傷害；遺留下的鐵成分若沒有清理，也會造成汽車或其他人造物的鏽蝕問題。

因此，各品牌不斷研發環保阻燃劑，例如無鹵素、使用生物可分解物質染色等，目前林務局滅火時只能使用聯邦政府檢驗合格的產品，盡量減少環境汙染。美國聯邦政府2011年亦宣布，除非是危及人類性命或公共安全的大火等級，否則滅火時必須謹慎避開水源與瀕危物種棲地，以減少環境破壞。

不過在2022年，林務局環境倫理部門的雇員曾向法院提起訴訟，認為政府未能把關好噴灑行動。數據指出光是2012至2019年間，聯邦林務局灑在溪流湖泊裡的阻燃劑就高達76萬加侖(約350萬公升)。

野火煙霾 恐致呼吸困難

儘管有些負面影響，但噴灑阻燃劑、盡快消滅大火仍是必要之舉，畢竟火災會直接奪走性命財產，野火帶來的大量煙霾更會持續傷害人體。野火煙霾會導致呼吸困難與心臟問題，2024年美國阿茲海默症協會(Alzheimer’s Association)最新研究還發現，煙霾對人腦的傷害比其他空氣汙染都來得大，吸到太多會提高失智風險。洛杉磯當局已經呼籲民眾多多待在室內，避免暴露在煙霾當中。

灑過粉紅色阻燃劑之後，這棟房屋後院的椅子都被粉紅色覆蓋。 (美聯社)
灑過粉紅色阻燃劑之後，這棟房屋後院的椅子都被粉紅色覆蓋。 (美聯社)

洛杉磯 加州 聯邦政府

上一則

美國現象／洛杉磯野火的動物災民：無情烈火中如何救助動物們？

下一則

封面故事／麻州少女吸毒亡 母親控社媒是幫兇

延伸閱讀

抗議川普移民政策 洛杉磯多族裔發聲

抗議川普移民政策 洛杉磯多族裔發聲
學者：野火激怒洛杉磯富人 恐衝擊民主黨

學者：野火激怒洛杉磯富人 恐衝擊民主黨
野火重創加州理工 社區展現凝聚力

野火重創加州理工 社區展現凝聚力
洛杉磯野火後 名導吳宇森重返家園 憶「只穿睡衣逃亡」

洛杉磯野火後 名導吳宇森重返家園 憶「只穿睡衣逃亡」

熱門新聞

33歲的游佩樺開設「台灣媽媽」簡餐店，去年夏天拓展第二家分店，讓更多旅美台灣人能嘗到家鄉美食。(Taiwan Mama提供)

新聞眼／亞利桑納州鳳凰城 小台北飄香

2025-01-19 14:24
去年7月10日，參與蒙大拿州馬蹄隘谷救火任務的女性消防飛行員朱莉安娜·杜蓋蒂，不幸因為飛機失控墜毀而喪生，得年僅45歲。(Juliana Turchetti 領英)

封面故事／45歲女消防飛行員…水庫取水時墜機喪生

2025-01-19 14:36
和小朋友開心共度春節。(作者提供)

教育／「媽媽來學校了」我在幼兒園代課教中文

2025-01-19 01:20
一架單引擎水箱機對準起火點開始灑水滅火。消防飛行員風裡來，火裡去，每趟任務都是在鬼門關前冒險。(美聯社)

封面故事／風裡來火裡去 消防飛行員 英雄一身膽

2025-01-19 15:33
先生做完白內障手術，回家後出現嚴重的全身肌肉無力，並摔了一跤；此為示意圖。(圖／123RF)

生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

2025-01-26 01:17
73歲的資深消防飛行員吉姆·麥斯威爾，19歲就考取飛行執照，累積將近2萬5000個飛行時數。去年7月25日在俄勒岡州馬盧爾國家森林執行任務時，意外喪生。(美聯社)

封面故事／73歲資深消防飛行員…為救俄州野火撞山亡

2025-01-19 12:01

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模