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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

理財百科／川普2.0時代 影響海外退休族的3件事

編譯周芳苑

進入川普2.0時代，根據「財富」雜誌(Fortune)報導，選擇在美國境外退休的人數創歷史新高，許多居住國外的退休人員勢必想知道川普2.0時代下，他們的生活將受到什麼影響。

根據種種跡象研判，移居海外退休的人來說，川普2.0時代可能帶來的切身變化有三大項。

1：社安稅(Social Security Tax)免除

川普曾提到可能免除社會安全所得稅。移居海外退休人士留在口袋裡的錢變多了，相對的，美國政府所得稅收入減少。既然口袋的錢變多，在海外退休可以更輕易負擔生活費用。

社會安全管理局(Social Security Administration)數據顯示，全美約70萬名領取社安金的人居住在美國境外，川普一旦取消社會安全稅，將對目前退休人員產生廣泛的正面影響。

然而，國庫稅收收入將減少，可能使政府財務問題更嚴重，連帶對勞工產生連鎖影響。

2：醫療費用上漲

川普非常可能改變既有的醫療健保政策。副總統范斯(JD Vance)曾說，可能允許保險公司根據潛在健康風險對客戶進行分類，業者恐依此調整保費。

如有舊疾在身，這樣的健保策略恐導致更高醫療費用，甚至有更多保險理賠被拒絕。

如果這些情況真的發生，移居國外更具吸引力；如果已經住在海外退休，可能會更想在居住地購買私人醫療保險

3：終結雙重課稅(Double Taxation)

川普曾公開表示，計畫對居住在海外的美國人終結雙重徵稅。

乍聽之下確實是一大利多，但仔細一想，對退休人士來說可能差別不大，主要是因為，根據「外國收入排除法」(Foreign Earned Income Exclusion)，外籍人士可享受12萬6500元個人免稅額，但僅適用於在國外工作、賺取收入的人，不適用於社安金等其他類型收入。

因此，對退休人士來說，取消社會安全稅的實質好處更大。

退休 川普 醫療保險

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