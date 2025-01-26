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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

周日動動腦／「⋯大家沉醉對芳筵。願新年，勝舊年。」作者是？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.《雙雁兒．除夕》:「⋯勸君今夕不須眠。且滿滿，泛觥船。大家沉醉對芳筵。願新年，勝舊年。」作者是哪位宋人？

2.哪個國家不許新生兒取名Sarah，但是可以叫Sara？

3.日本長崎縣著名的五島烏龍麵，其特色是在棒狀的麵糰反覆塗上什麼東西？

4.自1969年開播至今的兒童電視劇「芝麻街」，都是在那個城市拍攝的？

5.歐洲哪個國家有法令禁止在星期日用除草機在家中草坪除草？

6.湖北荊州2500多歲的章台古梅號稱中國最古老的梅樹，相傳是誰所植？

7.美國哪一家公司的員工分別在1932年和1973年獲得諾貝爾化學及物理獎？

8.是誰以最迫切的五大地球議題為宗旨，設立一個全球環境大獎「The Earthshot Prize」？

9.因調停埃及和以色列之間的戰爭，而於2002年獲得諾貝爾和平獎的人是誰？

10.在航海中所稱的三大海角，是指在南冰洋的哪三個？

答案：1.楊無咎 2.摩洛哥 3.山茶花油 4.紐約 5.德國 6.楚靈王 7.奇異公司 8.威廉王子 9.吉米卡特 10.好望角、露紋角、合恩角

諾貝爾 埃及 德國

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