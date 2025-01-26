娛樂／中國人氣IP大片 蛇舞賀歲檔

肖戰在「射雕英雄傳：俠之大者」扮演郭靖。（取材自豆瓣電影）

蛇年即將到來，每年春節檔都是最容易產生爆款的關鍵檔期，在闔家團圓的熱鬧春節，許多重磅巨製都希望能在此分一杯羹。回顧2024年票房榜前五名電影中，光是春節檔就獨占四部，包括「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「第二十條」、「熊出沒·逆轉時空」的總票房占全年票房四分之一以上。

今年選在這個年度大檔廝殺的新片包括「封神第二部：戰火西岐」、「熊出沒·重啟未來」、「哪咤之魔童鬧海」、「射雕英雄傳：俠之大者」、「唐探1900」等陸續加入戰局，頂級IP相聚，內容涵蓋上天下海、各路「神仙打架」，都希望成為最大贏家。

金庸再翻拍 重現武俠榮光？

2025年春節檔，早早開始預熱的電影還要數徐克執導，肖戰 、莊達菲主演的「射雕英雄傳：俠之大者」。該片早在2023年5月就公布首張海報，關於主創陣容、拍攝進度、後期製作消息都會備受網友關注。

「射雕英雄傳：俠之大者」改編自金庸先生經典武俠著作「射雕英雄傳」的第34至40章，郭靖童年離別家鄉，雖受高人賞識，得傳絕世武功「九陰真經」和「降龍十八掌」，卻惹來各方嫉妒，成為眾矢之的，他不亢不卑，與黃蓉力挽狂瀾，保護南宋邊關。

多年來，金庸武俠系列改編影視劇層出不窮，觀眾口碑也褒貶不一，但每當一部新作出現，都會在社群媒體 上激起熱烈的討論和對比。「肖戰版郭靖造型」話題上熱搜後，肖戰將如何演繹「赤誠忠厚」的郭靖，他第二次亮相大銀幕的市場表現如何，也引起了網友們的好奇。

除了肖戰、莊達菲兩位主演，「射雕英雄傳：俠之大者」還有一些金庸武俠影視宇宙的夢幻聯動：曾在「東邪西毒」演過東邪黃藥師的梁家輝，這次演的是西毒歐陽鋒；而在「天龍八部」演過喬峰的胡軍，20年後又在新片出演洪七公。

同時，徐克導演更是這部電影的主要看點，憑借獨樹一幟的影像風格，徐克導演在「蜀山：新蜀山劍俠」、「笑傲江湖」、「新龍門客棧」、「龍門飛甲」等武俠電影中貢獻過許多經典的名場面。他這次再度操刀改編金庸經典，會繼續還原原著，還是極具創意的「魔改」？能否讓金庸筆下刀光劍影的武俠世界在大銀幕重現榮光？

電影「射雕英雄傳：俠之大者」海報。（取材自豆瓣電影）

細數2025年春節檔電影，除了「射雕英雄傳：俠之大者」改編自金庸小說之外，其他電影幾乎都是爆款電影IP的續作或者延伸開發，這些新片的原作都擁有驚人的票房表現。

「五年了，咤兒，你知道我這五年是怎麼過的嗎？」在「哪咤之魔童鬧海」的官微下，這條評論獲得了5000多點讚。2019年夏天，動畫電影「哪咤之魔童降世」橫空出世，「一句我命由我不由天」全網刷屏，最終狂攬票房超50億人民幣（約6.85億美元），位列中國影史動畫電影票房榜第一名。

再次歸來的哪咤會擁有怎樣的實力？肩負整個龍族希望的敖丙會不會「黑化」？當年，「哪咤之魔童降世」的結尾讓大家牽掛至今。五年後，這部電影也像是集結了全族最硬的龍鱗，收獲了觀眾滿滿的期待。除了動畫視效上的升級，如何能把大家耳熟能詳的「哪咤鬧海」故事拍出新意，也是人們最關心的地方。

同樣從暑期檔走進春節檔的，還有「封神」系列。去年夏天，「封神第一部：朝歌風雲」向大家展示了一個瑰麗的神話世界，不僅拿下26.34億人民幣（3.6億美元）票房，還收獲了金雞獎最佳故事片獎。一年半後，「封神第二部：戰火西岐」終於歸來，打出「看中國神話，過中國新年」的口號。

「封神第二部：戰火西岐」電影海報。（取材自豆瓣電影）

作為「封神三部曲」的承上啟下之作，「封神第二部」圍繞「守護」展開，姬發刺殺殷壽後踏上歸鄉之途，太師聞仲率鄧嬋玉、魔家四將等殷商大軍兵臨西岐，西岐保衛戰一觸即發。據主創透露，這一部的特效鏡頭數量超過2000個，金戈鐵馬與法術對決交織，充滿奇幻色彩的戰爭場面，也令無數觀眾十分期待。值得一提的是，在「射雕英雄傳：俠之大者」中出演一燈大師的演員吳興國，也在「封神第二部：戰火西岐」中飾演了攻打西岐的聞太師。

春節檔高手如林，但要說發揮最穩定的選手，還得是老少皆宜的「熊出沒」系列。自2014年「熊出沒之奪寶熊兵」亮相大銀幕，它幾乎每年都和大家在春節見面，任憑其他電影競爭，都像「定海神針」一樣成為許多家庭的觀影首選。

這些年，「熊出沒」不僅在動畫製作技術上不斷進步，更在內容上加入了奇幻、神話、科幻等眾多元素，這次，「熊出沒·重啟未來」是科幻五部曲的最終篇章，光頭強、熊大、熊二會意外穿越到100年後的世界，和來自未來的小亮共同踏上精彩刺激的冒險之旅。

另外，還有陳思誠、王寶強、劉昊然鐵三角組合的「唐探宇宙」新作，此前該系列電影累計票房已經超87億人民幣（約11.9億美元），2021年春節上映的「唐人街探案3」更是以45.23億人民幣（6.2億美元）位列中國影史票房榜第七位。

「唐探1900」電影海報。（取材自豆瓣電影）

但中國網民今年還沒等來「唐探4」，倒是先出了「唐探-1」，因為這次將在春節上映的「唐探1900」並非「唐人街探案3」的續集，而是系列電影的前傳，故事設定在1900年的舊金山，中醫秦福和華人阿鬼捲入一場發生於唐人街的案件，他們將在鬥智鬥勇之中尋找兇手。導演陳思誠透露，這部電影採用全新的創作和表達方式，更充滿戲劇性和喜感，擁有厚重的歷史感。此外，近年來不常在大銀幕亮相的周潤發 ，也將在片中出演，他的加盟也吊起了很多觀眾的胃口。

娛樂活動分大餅 戲院盼再次開門紅

從2015年至今，「唐人街探案」系列電影已經陪觀眾走過將近十年的時間。十年間，中國電影市場也發生了巨變，影院有過被「唐人街探案」、「哪咤之魔童降世」等電影點燃的火熱時刻，同時也持續面臨著許多娛樂方式特別是線上娛樂活動的競爭壓力。

早前，中國金雞百花影展期間發布的「2024中國電影觀眾變化趨勢報告」顯示，2024年，電影市場觀影人數及人均觀影頻次均略有回落。再回看去年春節檔的八部電影，在四部電影占據大部分票房份額之餘，也首次出現其他四部電影包括「我們一起搖太陽」、「紅毯先生」與動畫電影「黃貔：天降財神貓」、「八戒之天蓬下界」悄然撤檔的魔幻時刻。

今年2025年春節的都是大投入、大製作的頂級IP電影，要在有限的排期內搶奪觀眾，可以預見又會是一場相當激烈的「大戰」。在觀眾消費趨於理性、其他娛樂活動爭奪注意力的背景下，如何吸引人們走進影院，在競爭中保持住口碑，都將是這些電影要面臨的考驗。

但對電影市場來說，大家仍在等待春節檔這一劑「強心針」，就像中國電影導演協會副主席、清華大學教授尹鴻在採訪中所說，「春節檔不僅是一個票房蓄水池，更重要的是它為全年的電影釋放了一個信號，為觀眾的期待奠定了一個基礎。」今年這些類型多元的春節檔電影，都希望一起讓「開門紅」長紅下去。

（取材自中國新聞網）