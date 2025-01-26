料理功夫／圓圓滿滿 鮮蝦粉絲煲

過年期間常常會出現很多的雞、鴨、魚、肉等，讓人感到吃太油膩，對腸胃也是負擔，如何健康吃年菜很重要。盡量避開油炸、糖醋、燴等菜色，多多選擇蒸、煮類的烹調方式，享受美食的當下，也要為健康把關。

材料：

白鮮蝦15尾（大小之別）、肉末50克（可加可不加）、粉絲5把、青蔥1根、青花椰菜1顆、大蒜5顆、薑適量、沙拉油適量、米酒2大匙、香油適量、醬油2大匙、鹽巴少許（可加可不加）、白胡椒適量、清水適量。

做法：

1.把冬粉放入裝滿清水的盆中浸泡30分鐘瀝乾水分撈起，稍微剪斷，青花椰菜去皮切花。

2.將白蝦剪鬚跟剔除腸泥，加入醬油跟米酒醃製約10分鐘。

3.燒鍋水把花椰菜倒入煮熟，濾乾水分備用。

4.青蔥、薑、大蒜分別切碎備用。

5.鍋中倒入適量沙拉油，放入青蔥跟薑、大蒜炒香，接著加入清水燒開，放入冬粉煮開。

6.煮開後倒入白蝦，開中大火，接著放入米酒、醬油、少許鹽，等到白蝦變紅色時，倒入香油，撒上白胡椒，把做法3的花椰菜鋪在盤底，用鮮蝦跟粉絲蓋住花椰菜以利吸收湯汁，最後裝飾綠花椰與蔥花即可出鍋。

PS：加入適量的肉末，味道會更好，個人斟酌。





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