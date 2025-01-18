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百科／鋁罐回收是否壓扁？專家：看回收地點

編譯俞仲慈
回收鋁罐前，要先壓扁？未必正確。(美聯社)
回收鋁罐前，要先壓扁？未必正確。(美聯社)

回收鋁罐可減少浪費並支持永續發展的環保好方法，但是鋁罐處理方式也會對整個回收過程產生重大影響，雖然壓扁空罐節省空間是個好主意，但在某些情況下反而會干擾回收作業。

許多人回收前先壓扁鋁罐的主要原因之一就是節省空間，畢竟壓扁的鋁罐比完整的空罐占用空間要少得多，如此一來，可以將更多丟棄的物品塞進回收箱、袋垃圾裡。

對於製造大量可回收物的家庭來說，看似一種有效管理廢棄物的好方法，尤其把回收物丟到雜貨店或賣場時，壓扁鋁罐可以讓物流作業變得更容易，因為體積較小的壓扁空罐不太可能有液體溢出、也不擔心打翻，確實讓回收作業更加方便。

儘管壓扁空罐有其必要，但絕非百益而無一害，專家建議民眾應該依空罐的回收地點與方式再來決定是否需要壓扁鋁罐。

凡所有可回收物，包括紙張、塑膠、金屬等都集中在同一個垃圾箱的單一回收作業，並不鼓勵家壓扁空罐，因為分類機是根據回收物形狀與重量來分類，而壓扁的空罐可能造成機器混淆，一旦分類錯誤，壓扁空罐可能會隨著不可回收材料，一併送往垃圾場掩埋，而非被回收。

如果是採用回收退回押金或是獨立空罐回收方式，依規定不同、作法也有差異，有的回收中心可以接受被壓扁的空罐，因為會透過人工分類作業，省去單一回收作業的麻煩，然而若事前能夠調查社區回收方式，也是個好辦法，以確定空罐是否需要壓扁。

放眼國內許多州都設有回收退回押金的辦法，以鼓勵民眾退回空罐並獲得一筆小額退費，不過這種回收方式通常要求空罐保存完好且未被壓扁，以便進行精確的回收處理。

還有仰賴自動販賣等機器的回收退費方式，主要依靠罐頭尺寸、形狀，以確認退費資格，此時壓扁空罐可能會被拒絕，因為機器無法正確辨識或掃描。

還有部分資源回收中心採用人工計算壓扁空罐數量，不但會減緩作業進度，並且為了避免產生爭議，如果打算回收空罐獲得退費，最好保持空罐外型完好無損。

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