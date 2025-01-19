教育／「媽媽來學校了」我在幼兒園代課教中文

和小朋友開心共度春節。(作者提供)

在一次孩子聚會上，我遇見了一個叫凱瑟琳的小女孩。她一眼認出了我，驚喜地拉著我的手臂，用流利的中文說：「陳老師，我七歲了，我的弟弟三歲了。」我低頭一看，原來是我兒子幼兒園的同學。凱薩琳的媽媽告訴我，她女兒對中文有著濃厚的興趣，至今仍在堅持學習中文。

我和凱瑟琳用簡單的中文句子交流了一會兒，鼓勵她繼續學習。同時，我那段疫情 期間在兒子幼兒園代班中文老師的有趣經歷也再次浮現在我的腦海中。

疫情期間，我們為孩子找了一間提供中文和西班牙語課程的幼兒園，希望他能透過語言課程了解不同的文化和風俗。但誰曾想到，孩子入學幾個月後，中文課老師因家中急事需要離職四個月。突然的空缺讓學校的教學主管芮妮老師感到非常焦慮。

接職缺 主婦新挑戰

芮妮老師平常和我關係不錯，在接兒子放學時聊起了這個難題。即使稍微提高了薪資，依然沒能找到合適的代課老師。不是住得太遠，就是覺得工作不穩定。她看著我，試探性地問道：「你覺得你能來代班一段時間嗎？目前的網課效果不如線下課好，我們希望盡快找到合適的中文老師。」

我一開始愣了一下，心裡想著，這可不是一份簡單的工作。雖然教的是幼稚園的小朋友，不需要設定太高的教學目標，但對我這個新手來說，如何用適合小孩的方法教學，肯定是個挑戰。看著自己的孩子和幼稚園裡那些活潑可愛的孩子們，我轉念一想：不能耽誤他們學習中文的機會吧。我既住得很近，也沒有全職工作的牽絆。於是，我蹲下身問孩子：「你覺得媽媽當你們學校的中文老師怎麼樣？」孩子猛地跳了起來，大喊：「太好了，媽媽要來學校了。」

芮妮老師微笑著鬆了一口氣，笑著說：「我們的代課老師就這樣確定了。」

初上課 孩子說無聊

我以最快的速度辦理好了入職手續，但一些意料之外的小細節讓我開始緊張。這間連鎖幼兒園的規模不小，除了嬰兒班外，每周需要給八個班級上課。由於孩子有一定的年齡跨度，課程內容也需要做相對調整。此外，上課的形式是和孩子們圍坐在地毯上學習，我不禁擔心：我的老腰還能撐得住嗎？

第一周，我依照課本內容，循規蹈矩地講了一遍課程。可是，課堂上的尷尬無聲讓我意識到問題。孩子們面面相覷，班級老師只好打圓場問道：「都記住了嗎？中文課有趣嗎？」孩子們誠實又天真地回答：「不好玩。好無聊。」

受到打擊的我決定調整策略。芮妮老師鼓勵我去找同是小語種教學的西班牙老師取經。我得到了學校的許可，旁聽了一堂西班牙語課。這位老師年紀稍長，據說已經在幼兒園工作了很多年。小朋友一看到她就特別親切，和她一起哼唱西班牙語早安歌曲。課堂上，她用西班牙語不斷鼓勵孩子們，也會用西班牙短語來安排任務，例如拿兩杯水或一個蘋果。孩子全程聚精會神，因為完成任務後會有貼紙獎勵。課後，這位老師熱情地分享了她的經驗，並感謝我來幫忙代課。

設計一些上課小遊戲。(作者提供)

做名牌 玩中文遊戲

回家後，我重新制定了半小時的上課流程，並結合兒子的建議加入了一些遊戲環節。我還從芮妮老師那裡拿到了八個班級孩子們的名字，為每位孩子製作了中文名字卡片，上面貼上了卡通貼紙，方便佩戴在胸前。

第二周，我帶著改良後的課程和忐忑的心情開始上課。孩子們拿到屬於自己的中文名牌後，像「如獲至寶」一般，不停地問我名字的發音，還時不時轉過身和同學「炫耀」自己的名字。我在提問時用他們的中文名字稱呼他們，試圖帶他們進入一個新的語言環境。

最有趣的是我兒子所在的班級。他總是「驕傲」地向同學介紹我是他的媽媽，也和我一起展示了我們在家裡排練的小遊戲。當我用中文說出一些身體部位時，小朋友需要用手指出對應的位置。這個簡單的小遊戲讓課堂氣氛瞬間活躍起來。三個小朋友一排坐著，我用中文喊鼻子、眼睛或嘴巴。他們手忙腳亂，不是把鼻子指成嘴巴，就是把嘴巴指成手臂，逗得其他同學哈哈大笑。

經過幾輪練習，孩子們很快就掌握了這些字詞。他們不僅能迅速指出正確的部位，還開始自己用中文發指令，帶領其他同學玩起了遊戲。慢慢地，課本中的數字、動物、食物等內容也都能透過小遊戲讓孩子快速記住。

每年聖誕節 ，幼兒園都會裝飾聖誕樹、掛上禮物盒，並用孩子們的畫作佈置牆面。老師們會扮演聖誕老人，為孩子們派發禮物，並講解聖誕節的起源和意義。整個校園都洋溢著暖意。

發紅包給小朋友們。(作者提供)

發紅包 孩子說新年好

春節將近，我和先生商量，決定將春節的一些習俗從家中「搬」到學校，與兒子和他的同學們一起過一個不一樣的春節。先生負責挑選春節主題的繪本，並購買年貨，例如紅包、小銅錢和對聯。我和兒子一起用紅繩穿好銅錢，把一串串銅錢放進紅包袋裡。

活動當天，我們全家出動，將對聯貼在教室門口，把窗花裝飾在玻璃上。先生繪聲繪色地為孩子們讀春節繪本，向他們介紹春節的由來、傳統習俗、服飾特徵和飲食文化。小朋友們用課堂上學到的中文祝福詞互相拜年，有的說「過年好」，有的說「紅包拿來」，還有的祝「平安吉祥」。他們似懂非懂但又認真投入的樣子，逗趣極了。

一些家長特意為孩子們購買了旗袍或中式服裝。兒子和我派發完紅包後，低聲對我說：「這是我過得最好玩的春節。」看著小朋友們爭先恐後地用中文和我拜年，那一刻，我的心裡滿是歡喜。

學校經常舉辦各類家長活動，家長也樂於花時間參與和陪伴孩子。在我短短幾個月的代課期間，陸續收到許多家長的來信。有家長因為看到孩子對中文學習產生了興趣，詢問如何進一步深入學習的；也有家長單純感謝我為孩子們帶來的歡樂與進步。看到家長們的熱忱，我和芮妮老師一拍即合，決定在畢業班的表演中加入家長和孩子們的中文戲劇與歌曲合唱環節。

班級合唱表演相對簡單。我每節課都會用五分鐘帶孩子們練習一首中文歌曲，只要持續排練，孩子們就能表現得整齊又活潑。但戲劇表演則需要更多精心策劃和排練。最終，我們選定了「龜兔賽跑」的故事作為表演主題。兩位家長自願參與，麥克的父母是中文愛好者，父親在大學時修過中文；賈思琳的媽媽是華裔 ，爸爸在台灣工作過兩年。經過幾次線上會議，我們安排了兩個畢業班的小朋友分別飾演主角兔子和烏龜，家長們扮演其他動物和旁白。我兒子也參與了演出，扮演兔子的「好朋友」，負責在劇中勸兔子多休息。他每次演繹這個「陰險」的角色時，總會呵呵傻笑，似乎覺得自己的計謀得逞了。

畢業表演自製道具。(作者提供)

演話劇 留下美好回憶

家長們非常用心，我們幾家人多次聚會排練。在排練的過程中，我深深感受到，原本為了孩子付出的初心，如今已經轉化成了一種家人之間為共同目標而努力的決心。賈思琳的媽媽感慨道：「參與到孩子的活動真的很難得，我們自己也加強了中文學習。」麥克的爸爸開玩笑說：「我大學學的中文都沒有這次表演的內容多。」

畢業典禮如期舉行。孩子們的合唱整齊又充滿活力，每個人臉上都洋溢著自信和快樂的笑容。而最讓我忐忑的戲劇表演，在家長和孩子們的共同努力下，用中英文穿插的形式呈現，既誠懇又逗趣，最終贏得了觀眾們的陣陣掌聲。

一束花 感動文化傳遞

典禮結束時，芮妮老師和校長特地送我一束鮮花。隨著兒子的畢業，我的代課生涯也正式畫上了句點。這段短暫的經歷，讓我感受到無比的充實與意義。我了解到每個學生的背景和興趣都不同，需要不斷調整教學方式，才能讓課程更生動有趣。當我看到小朋友從來不會說中文到能夠簡單交流，甚至對中華文化產生了興趣時，心中充滿了欣慰。