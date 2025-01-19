移民專頁／PERM申請人職位有變 律師應和雇主協調

申請勞工證時，如果轉換工作單位或職位調動，律師應與申請者的雇主合作。（圖／123RF）

讀者問：

我目前的職位是品質保證(QA)工程師，想內部轉組換成軟件開發工程師職位，工作地點不變。 PERM目前還在打廣告階段。有人說，我這種情況大概率是要重新走一遍PERM流程，因為工作職位頭銜和工作內容都變了。但也有人說可以請律師依照原來的職位頭銜提交PERM，先拿到優先日期後，再以現在的職位頭銜提交一次PERM。不知這樣操作是否可行？或是能否跟轉換後的新組主管溝通下，雖然職位改變了，但是工作內容盡量不變，跟之前保持一致。這種情況還需要重新提交PERM嗎？我沒敢問律師，主要是擔心他們會通知我現在的老闆。萬一沒轉成新的組，我就尷尬了。

答：

在這種情況下，你的律師和雇主之間應該進行一些協調。如果保留你作為員工符合公司的最佳利益，那麼你的老闆應該全力以赴確保你的工作安排有助於你的移民 解決方案。

因此，如果你在公司內部獲得晉升或職位調動，你的律師應該知曉並與你的雇主合作，確保這對你有利。

如你所知，如果你的工作現在在公司內部發生變化，你的ETA9141工資標準將不再有效，你需要為你目前的職位重新提交新的工資標準。如果你的公司在招募你的現職，而以你之前的職位提交ETA9089，這將構成欺詐，除非你的公司計畫在你獲得永久居留權後再次僱用你到之前的職位。

這裡最好的建議是讓各方合作，並結合你的意見，共同找出如何使公司的需求與你的移民需求保持一致的解決方案。

註：

1 外籍人士要在美國工作可透過申請勞工 證的方式，此程序簡稱為PERM。

2 在申請綠卡 之前，美國雇主必須要先向國家現行工資中心（NPWC）提交確認現行工資的要求申請（ETA-9141表單），來確認該綠卡工作職位的薪資應須給多少。

3 在美國雇主完成招聘過程且沒有找到任何可以填補該工作職位的美國工作者之後，該美國雇主需要度過一個30天的安靜期（quiet period）之後，才能夠向美國勞工局提交PERM勞工證書（ETA-9089表單）的申請。