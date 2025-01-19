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移民專頁／綠卡獲批前離職 未來入籍有風險

李翼民律師主答

讀者問：

我在I-485提交180天後，從上一家公司離職，但還未入職下一家公司，就接到通知綠卡核准了。新公司說，如果遞交I-485j，估計移民局也不會收了，而且跟我說沒有任何問題。請問，這種情況該如何處理？會不會影響之後綠卡的更新或入籍？

答：

一般來說，如果你在I-485申請剛獲准前或批准後不久離職，可能會在你未來的綠卡更新申請和N-400入籍申請中引起更多審查。因此，儘管你已獲得綠卡，你的未來申請可能面臨挑戰，因為美國移民局官員可能會質疑你的PERM勞工認證工作是否造假，以及你的PERM雇主是否真的有意聘用你在I-140申請中所述的職位。

為了減少未來的風險，你可以採取以下措施：

首先，你應保存所有與換工作的相關文件，包括你從PERM雇主那裡的辭職文件，以及你新公司的工作邀約，包括職位名稱和描述、薪資和起始日期。儘管美國移民局目前不會接受你的新 I-485J申請，你應保存可以證明新職位符合 I-485J批准標準的文件，即你的新職位與你離開的職位屬於相同或相似的職業，只是由於I-485批准的時間問題無法提交 I-485j。你應該將所有這些證據帶到N-400面試中。

其次，你可能需要考慮在拿到綠卡滿五年之後提交N-400入籍申請，因為N-400表格只要求你揭露過去五年的就業記錄。

第三，你也可以決定保留你的永久居留卡而不申請入籍。

綠卡 移民 就業

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