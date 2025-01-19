城市傳真／建築旅行 與大師萊特相遇
大約十年前，到賓州匹茲堡南邊看了建築師法蘭克‧萊特(Frank Wright)的著名作品落水山莊，從此就成為他的鐵粉。這次到威斯康辛，知道他的作品在Spring Green附近，決定繞路去觀賞。
公路在丘陵間蜿蜒，兩旁有玉米地。玉米已收穫了，只有玉米稈還佇立在地裡。夏天裡的玉米地是青紗帳，而現在看到的是金紗帳，放射出富麗堂皇的氣韻。萊特的家族和房舍就星星點點坐落在這裡。
依照GPS指引，抵達訪客中心。該中心也是萊特作品，窗戶帶有萊特作品的特點，一扇扇窗戶就是一幅幅美輪美奐的風景畫。從每一扇窗戶看出去，都是賞心悅目的圖景。萊特的幾處建築作品都是私有的，必須付費由導遊帶去參觀。來之前，就在網上每人花67美元買導遊參觀劵。離預定的參觀時間還有半個小時，於是，就聽訪客中心工作人員的建議，到外面不遠處的幾條棧道走走。
棧道上除了我們夫妻倆，沒有其他人。遠處是一條大河，這就是著名的威斯康辛河。河上有一座大橋飛架兩岸。群山起伏有致，原野綿延到天邊。
導遊來了，上了巴士，遊客坐定，一車竟然座無虛席。導遊介紹到，今天要看的是兩處建築。一處是學校，另外一處是萊特的住宅。兩處都是萊特的作品。
教室屋架 仿如樹幹樹枝
到了學校，導遊太太帶大家入室，一處一處看下去，活動室、祈禱室、飯廳、教室，每一處都設計用心，從採光到橫梁、從走廊到穹頂，沒有一處怠慢和瑕疵。在偌大的教室裡，導遊要我們看那些支撐房子的屋架，問大家是不是看起來像生長在大地上的樹幹和樹枝。果然，如果瞇眼一看，那些屋架都活脫脫像是畫裡的樹幹樹枝，又恍若野地裡的樹木。剛說了精巧的屋架，導遊又介紹起這處教室的妙處。教室的東南西北方，或者在屋頂跟牆壁銜接的地方有幾排窗戶，或者在牆壁上安裝窗戶，無論春夏秋冬，隨著太陽的東升西落，教室都有陽光普照。即使室內沒有安裝照明的燈，教室裡在白天也是一派光明。
從教室走出，是學校的後院。導遊叫我們先不要走到露天裡，就站在門口，問我們有什麽特別的感受。原來頭頂上方是一層從房子伸出去的層面，有些低矮。導遊惡作劇般地問：「是不是感到有點壓抑，想走到露天裡去？」原來這就是玄妙。萊特這個設計的用意在於鼓勵學生不要站在這裡，趕快到草坪上去活動。後院不遠的山坡上有另外一處塔樓，聳立在那裡，最上面有兩個小小的結構，最上面是風向標，低一點的是圓頂小亭，高的是羅密歐，矮的是茱麗葉。
故居設計 平凡卻又豐富
再搭巴士，到了萊特的家。一層樓，在山巒上鋪展開來，看似平凡卻又豐富。室內每一處設計讓人嘆為觀止。起居室或者客廳裡，窗戶占了兩面牆壁，不是落地窗，卻更有韻味，從窗戶望出去，是那些金色的玉米地和起伏的山巒。
萊特的建築設計室更精緻，待在裡面，一個個設計理念幡然而出。他的臥室充滿了東方元素，有佛像、有中國條幅，而更多的則是日本的藝術色彩。
日本東京帝國旅館是萊特不多的宏大作品之一。1912年，萊特經推薦，負責設計東京的帝國旅館，供到東京的西方人旅遊參觀時留宿。旅館建成後，1922年，發生了一場規模6.8大地震，很多巍峨挺拔的建築都剎那間成了殘垣斷壁，但萊特的帝國旅館卻完好無損。但1923年另外一場規模7.9強震卻把萊特的帝國旅館抹去。從此，帝國旅館只給人類留下來一張圖片。
1991年，美國建築協會把萊特建在匹茲堡附近的落水山莊選為美國歷史上最好的作品，一時，萊特紅遍半邊天。他的作品也成了一生一世不能不看的奇蹟。看了Spring Green萊特的家鄉和故居，覺得我的人生裡，又收穫一份成就感。
上一則
城市傳真／「溫斯洛之家」 萊特26歲作品上市
下一則
FB留言