城市傳真／建築旅行 與大師萊特相遇

萊特設計的教室。(作者提供)

大約十年前，到賓州 匹茲堡南邊看了建築師法蘭克‧萊特(Frank Wright)的著名作品落水山莊，從此就成為他的鐵粉。這次到威斯康辛，知道他的作品在Spring Green附近，決定繞路去觀賞。

公路在丘陵間蜿蜒，兩旁有玉米地。玉米已收穫了，只有玉米稈還佇立在地裡。夏天裡的玉米地是青紗帳，而現在看到的是金紗帳，放射出富麗堂皇的氣韻。萊特的家族和房舍就星星點點坐落在這裡。

依照GPS指引，抵達訪客中心。該中心也是萊特作品，窗戶帶有萊特作品的特點，一扇扇窗戶就是一幅幅美輪美奐的風景畫。從每一扇窗戶看出去，都是賞心悅目的圖景。萊特的幾處建築作品都是私有的，必須付費由導遊帶去參觀。來之前，就在網上每人花67美元買導遊參觀劵。離預定的參觀時間還有半個小時，於是，就聽訪客中心工作人員的建議，到外面不遠處的幾條棧道走走。

棧道上除了我們夫妻倆，沒有其他人。遠處是一條大河，這就是著名的威斯康辛河。河上有一座大橋飛架兩岸。群山起伏有致，原野綿延到天邊。

導遊來了，上了巴士，遊客坐定，一車竟然座無虛席。導遊介紹到，今天要看的是兩處建築。一處是學校，另外一處是萊特的住宅。兩處都是萊特的作品。

教室屋架 仿如樹幹樹枝

到了學校，導遊太太帶大家入室，一處一處看下去，活動室、祈禱室、飯廳、教室，每一處都設計用心，從採光到橫梁、從走廊到穹頂，沒有一處怠慢和瑕疵。在偌大的教室裡，導遊要我們看那些支撐房子的屋架，問大家是不是看起來像生長在大地上的樹幹和樹枝。果然，如果瞇眼一看，那些屋架都活脫脫像是畫裡的樹幹樹枝，又恍若野地裡的樹木。剛說了精巧的屋架，導遊又介紹起這處教室的妙處。教室的東南西北方，或者在屋頂跟牆壁銜接的地方有幾排窗戶，或者在牆壁上安裝窗戶，無論春夏秋冬，隨著太陽的東升西落，教室都有陽光普照。即使室內沒有安裝照明的燈，教室裡在白天也是一派光明。

萊特家居的東方色彩。(作者提供)

從教室走出，是學校的後院。導遊叫我們先不要走到露天裡，就站在門口，問我們有什麽特別的感受。原來頭頂上方是一層從房子伸出去的層面，有些低矮。導遊惡作劇般地問：「是不是感到有點壓抑，想走到露天裡去？」原來這就是玄妙。萊特這個設計的用意在於鼓勵學生不要站在這裡，趕快到草坪上去活動。後院不遠的山坡上有另外一處塔樓，聳立在那裡，最上面有兩個小小的結構，最上面是風向標，低一點的是圓頂小亭，高的是羅密歐，矮的是茱麗葉。

萊特的工作室。(作者提供)

故居設計 平凡卻又豐富

再搭巴士，到了萊特的家。一層樓，在山巒上鋪展開來，看似平凡卻又豐富。室內每一處設計讓人嘆為觀止。起居室或者客廳裡，窗戶占了兩面牆壁，不是落地窗，卻更有韻味，從窗戶望出去，是那些金色的玉米地和起伏的山巒。

萊特的建築設計室更精緻，待在裡面，一個個設計理念幡然而出。他的臥室充滿了東方元素，有佛像、有中國條幅，而更多的則是日本 的藝術色彩。

訪客中心裡的餐廳。(作者提供)

日本東京帝國旅館是萊特不多的宏大作品之一。1912年，萊特經推薦，負責設計東京的帝國旅館，供到東京的西方人旅遊參觀時留宿。旅館建成後，1922年，發生了一場規模6.8大地震 ，很多巍峨挺拔的建築都剎那間成了殘垣斷壁，但萊特的帝國旅館卻完好無損。但1923年另外一場規模7.9強震卻把萊特的帝國旅館抹去。從此，帝國旅館只給人類留下來一張圖片。