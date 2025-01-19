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人物／資深紅娘暢小平 她懂「熟齡婚戀」

記者啟鉻
男女交友舞會。(暢小平提供)
男女交友舞會。(暢小平提供)

南加州是美國主要的移民社區之一，不同移民背景及年齡段的單身男女婚戀觀念也呈多元化，在傳統價值觀和現代潮流的相互影響下，華人社區也更多地展示出男女尋找伴侶的觀念和心態。資深紅娘暢小平(Cindy)說，年逾九旬長者也在尋找伴侶，條件是不要太年輕；而華女則認為洋人男子更貼心，不介意女方有子女；但經濟基礎和健康身體是相親時普遍重視的。

暢小平經營婚姻介紹中心。她說，來尋找伴侶的，有年輕人也有90多歲的華男

她舉例一名學歷不錯的長者，退休前是藥劑師，經濟條件優渥，子女都已經成家，一個人獨居感覺很寂寞，希望找一位能夠談得來，學歷相近的女伴。他要求對方年齡小於自己十歲以內，不能太年輕。暢小平補充說，實際上，20多年前，這名來自台灣的長者就曾徵婚，當時找到河南來的太太，年齡比他小20幾歲，一起生活多年後，因為雙方觀念與飲食習慣差異愈來愈大，一年前離婚了。第三次尋找另一半，深感女方太年輕易有代溝，就特別要求對方年齡與自己接近些，這樣比較好溝通交流，另外女方不能有子女一起住。

資深紅娘暢小平(左二)與相親人士合影。(暢小平提供)
資深紅娘暢小平(左二)與相親人士合影。(暢小平提供)

暢小平說，多年觀察，來尋找伴侶的男女，無論是離婚還是另一半過世的，多數是希望與新伴侶年齡差距在十歲以內，這樣可以談得來。九旬長者當然是少數，不同族裔的中年男女居多，其中華人占約一半。有些洋人男性來找華人女性，並不在意對方年齡及是否有子女。由於彼此飲食習慣不同，可以各吃各的，偶爾可以一起吃同樣飲食。這些條件很吸引華人女性，尤其帶有小孩的獨身女子，認為嫁給洋人，會得到更多尊重，此外，華人女性也很在意對方是否健康及有住房，如果身體不好，不如不找。

她說，華人男性不同，他們比較在意對方年齡、再婚或是否有孩子，有的很介意身材氣質學歷等。暢小平認為，這是與華人傳統文化有關。有的華男甚至說，女友年輕且充滿朝氣，感覺自己也有活力。

參與相親男女合影。(暢小平提供)
參與相親男女合影。(暢小平提供)

暢小平表示，華洋結合愈來愈多，也顯示不同族裔背景、跨文化婚姻增長。

現在不少80後、90後的華裔男女都來徵婚，絕大多數都是父母或親屬陪伴，但也明顯感到這些年輕人似乎對婚姻大事並不太急，而他們的家長或親友卻很上心。從年輕人擇偶觀念看，男方並不在意對方是否離過婚，但不接受對方有孩子。而年輕女性很介意對方是否離過婚。但雙方經濟狀況、身體健康，都是彼此關心的。

暢小平認為，華人社區適齡青年男女多數來尋找結婚伴侶的，而年齡在60歲或70歲以上的獨身長者主要還是因為孤獨寂寞，希望找個可以彼此照顧交流的老伴，是否結婚並不太重要。

參與男女交友派對。(暢小平提供)
參與男女交友派對。(暢小平提供)

華人 華男 移民

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