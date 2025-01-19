旅遊／希臘天空之城 如隱藏的寶石

大梅黛奧拉修道院。（圖由作者提供）

10月，秋高氣爽，正是旅遊的好時光，計畫了大半年的自助旅遊行程付諸行動，遊畢米蘭後，我們飛往希臘，抵達雅典機場時陽光燦爛，猶如夏季。原以為安排了足夠的時間，搭上最後一班下午5點由雅典火車站出發前往希臘內陸的天空之城─梅黛奧拉(Meteora)卡拉巴卡火車站，誰知計畫趕不上變化，行李姍姍來遲，我們從機場搭上前往雅典火車站需時50分鐘，從雅典火車站開往梅黛奧拉的火車也正好是50分鐘後，所以這二列火車如有任何狀況，我們註定是淚灑月台。

一路上那顆心糾結著，歐洲的火車站大多是大且複雜，月台又長，正值下班時間人潮擁擠不堪，又不淸楚希臘火車站的狀況，真是煎熬呀！火車準時抵達雅典火車站時，只見月台另一邊停了一輛火車，站台上除了二名工作人員外，空無一人，沒想到這果真是我們要搭乘的火車，跳上火車的那一剎那，覺得我們太幸運了、彷彿中了樂透般的開心，久久才平靜下來。

霧氣籠罩 修道院似漂浮

火車車廂乾淨舒適，行駛平穩，三個小時的車程後抵達轉接站Palaiofarsalos，因為不久前的水災，火車無法直達，又花了兩個小時轉搭巴士，巴士司機一路放著希臘的歌曲、聽起來好像與印度歌曲相似，偌大的巴士只有十名乘客，半夜11點抵達卡拉巴卡火車站，周邊寂靜，但仍有一、二家餐館開放，迅速找到旅館，這一夜好眠、滿心期待與感恩。

上山步道。（圖由作者提供）

晨起，走出室外，一巨石就在路旁聳立，空氣異外清新，公車站即在不遠處路口，每人僅二歐元，坐上了公車開往梅黛奧拉天空之城。公車先通過卡拉巴卡的市區，這座在二次大戰期間被納粹 夷為平地的城市，已經脫胎換骨成為一個完全現代化的城市，路旁商店、餐廳林立，此地是通往天空之城─梅黛奧拉必經之路，梅黛奧拉意為「懸在半空中」，因大梅黛奧拉修道院(Holy Monastery Saint & Great Metero)聞名於世。它位於希臘中部，經過幾千萬年的地震洗禮及風雨的打磨，形成光滑的岩柱。11世紀時一些修道士發現它，並開始在岩洞中隱世修行，逐漸成為修道院，當霧氣籠罩，巨大的岩石及砌築在上的修道院仿若漂浮在半空之中，因而得名。

巨石巧妙排放 鬼斧神工

一路上公路平坦寛廣，公車緩緩地攀延而上，巨大的石塊此起彼落，非常壯觀，山崖峭壁上一座座與世隔絕的修道院，在雲霧繚繞中美得令人屏息，大自然的鬼斧神工、巧妙的排放，大石形狀個個都渾然不同、遺世獨立、自然脫俗，彷彿另一個世界超然存在。這些修道院群源起11世紀，那些男女修道士過著與世隔絕、清苦、簡單又樸實的生活，日復一日依舊延續古老的傳統思想，隱沒於紅塵之外，靜心修練，15至19世紀為了躲避土耳其奧特曼伊斯蘭的破壞及統治，更多的修道士、學者來到這裡，修道院保持了古希臘的文化和傳統，也成為當時的宗教、藝術、文化及求學者的中心，後又得到皇帝的資助，成為所有修道院中最富有及有權利的一座修道院。

眺望市區。（圖由作者提供）

強大的宗教力量是維繫著各地信徒，一直到17世紀，山上還沒有梯子，人或貨物都要靠流籠滑車或繩子拉上山，一路上看到好幾家不同樣貌的修道院，有的夾在石縫之間、有的吊掛在斷崖峭壁旁，如非親眼目睹，很難想像如此的環境下如何生存，大約40分鐘後車子開到終點站，迎接我們的正是那聳立雲端 的大梅黛奧拉聖修道院及攀登而上的階梯。

大梅黛奧拉聖修道院是這裡最大及最古老的修道院，也是梅黛奧拉地區有組織的修道院的開始，由著名的阿塔那斯(Athanasios)修道士改建的第一個教堂，後由Joasaph修道士完成。它修建於高出海平面615米的岩石上，也是這裡最高的修道院，目前此地區對外開放參觀的有六家修道院，其中有二家為女性修道院，每家開放時間不同，望著這綿延不絕的階梯，心中默默祈禱，不遠千里而來的我們一定要登上，行行停停又走走，迂迴蜿蜒愈上愈高，山路旁的一洞穴供奉著耶穌的壁畫，許多人在此祈福。

修道院壁畫。（圖由作者提供）

東正教世界 修道院林立

不遠處的山頭上，立著另外一座美的脫俗位居第二大的修道院─瓦爾拉姆(Varlaam)，似乎與此座相互輝映，遊客們懷著敬畏默默承受這崎嶇的登山步道，遙想十幾個世紀前修道士、哲學家等攀登在此，人生如寄，經過幾次休息後我們終於抵達山頂入口處，門票三歐元，依照規定女士必須穿上長裙及有袖上衣，男士要穿有袖子上衣及長褲，入口處貼心的提供大條布料以供遊客使用，圍上長裙進入這充滿神祕色彩繽紛的東正教世界。

古老的拜占庭時期的聖像壁畫在二旁的走廊上，有些已模糊不清，點上一支蠟燭祈福，隨即進入教堂內，有位身著黑衣的傳教士穿梭其中，年代久遠的宗教器皿及雕刻精美的聖器擺在聖壇上，因為不准拍照，顯得更加安靜，坐在教堂一隅靜靜的觀察這帶著幾分神祕的場景，當年的修道士們在此虔誠修行，閉關自守，而如今全世界的人們都可以自由自在的走進祕區，神祕的面紗開啟了人們的視線，遙想當年的艱辛歷程，令人唏噓。步行至廚房，當年的大鍋、大烤爐、陳舊的各種廚具，生活的艱辛是值得我們更加珍惜現在所擁有的一切。接著一路走過圖書館、展覽室等，處處都是歷史的痕跡。

下山時、隱藏的修道院，與世隔絕。

修道院外部有個美麗的觀景露臺，似乎就建在峭壁旁，居高臨下，遠眺群山峻嶺、奇岩怪石及平地村落，令人忘我，眾多的遊客似乎並沒有破壞這山上寧靜，粉橘與深紅搭配木造建築，雖說各自矗立在岩石間，倒也和諧、壯觀。庭院中花兒盛開，山區中的流籠依舊移動在山壁之間，一切保留著幾百年前修道士們生活的模樣，宛如一座博物館 ；難怪被聯合國教科文組織列入自然文化複合遺產，這可是要兼具自然與文化之美，實至名歸。

修道院中當時的廚房。

聖三一修道院 007取景

下山後，徬徊於大石塊之間，不同的角度欣賞到此處不同的樣貌，時間的限制無法欣賞到另外一邊的瓦爾拉姆修道院的內部博物館，深感遺憾。回程下山時，公車司機更加慢慢地行駛，大約只停了二、三站，都是在修道院旁，默默欣賞了不同修道院的外觀。值得一提的是聖三一修道院，這座建於1475年的修道院，1980年代曾被007作為拍攝「最高機密」電影場地，外觀雄偉景色壯麗，令人激賞。

瓦爾拉姆修道院是當地第二大修道院。（圖由作者提供）

傍晚時分，我們回到鎮上，路旁餐廳的香味四溢，我們點了羊腿紅酒燉飯及希臘的牛肉排，再加上一大盤的希臘沙拉，深淺不一的綠葉蔬菜配上如紅寶石般的石榴、白芝麻及橄欖油，驚喜連連，美味佳餚新鮮又快速，用餐時無人打擾，結帳時不收小費，花費還不到50歐元，真是物超所值，那滋味就是難忘啊。

雖說這次花了不少時間在交通上，可它的自然景觀渾然天成，豐富的文化遺產及精神更是驚嘆連連，不愧是文化古國。在希臘數日無論是城市或鄉村，都感受到它的樸實、人民的善良、尤其在火車上，看到灰白頭髮的我們主動起身幫忙或讓座，令人感動，印象深刻。

梅黛奧拉一行，若非身臨其境無已知其信仰之堅定，更無從得知當時的暴政、人們的絕望，竟造就如此的「天空之城」，這一顆隱藏的寶石，堅靭而閃耀，誠心盼望這顆寶石永遠光芒四射不受汙染。

小啟

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