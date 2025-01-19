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旅遊／遊卡帕多西亞 乘熱氣球

似水
熱氣球緩緩降落。（圖由作者提供）
熱氣球緩緩降落。（圖由作者提供）

卡帕多西亞(Cappadocia)，位於土耳其中部，是一片廣袤的高原，海拔大約1200米。由於數萬年前凶猛的火山噴發，造成這一地區與眾不同的地貌：大量的火山熔岩刻畫著地表，使之溝壑縱橫；鬆散的火山灰，經過雨水沖刷，江河洗禮，留下怪石嶙峋。《國家地理》雜誌曾經選出地表最美麗的十大自然景觀，卡帕多西亞就是其中之一。

2000年前 形成地下城

去年秋末，我參加了某華人旅行社組織的12天土耳其精華遊，卡帕多西亞就是其中一站，而且是重頭戲。

800米高處，一覽眾「球」小。（圖由作者提供）
800米高處，一覽眾「球」小。（圖由作者提供）
火成岩溝壑縱橫。（圖由作者提供）
火成岩溝壑縱橫。（圖由作者提供）

2000年前，人們在卡帕多西亞挖地造屋，有居室、有通風、可儲水、可存糧。家家相通，戶戶相連，逐漸形成一個地下城。我們參觀了一座地下城，名叫厄玆科納克(Ozkonak)，地下共四層，能容納2000人。這是這裡眾多地下城鎮裡最小的一個，這個區域裡類似的地下城總共有105個，最深的挖到地下十層，最大的城能容納2萬人。

這裡還有更多在山上挖洞而成的教堂，所有這些奇怪的建築，其實都是早年基督徒為躲避異教徒迫害，不得已而為之。我們在這裡連住兩晚，就連旅店都與眾不同。我們入住的是洞穴酒店，顧名思義，酒店就是沿著山坡挖洞建造的；酒店共有六層，入口在最頂層，所有的客房、餐廳及各種設施都在山坡下。當然，現代旅館的所有設施一應俱全，只是沒有電梯，爬樓梯就當多運動。

團友互相拍照留念。（圖由作者提供）
團友互相拍照留念。（圖由作者提供）
怪石嶙峋。（圖由作者提供）
怪石嶙峋。（圖由作者提供）

全部團友 勇搭熱氣球

這一站的活動中有一個自選節目：乘熱氣球賞日出。為什麼自選？可能公司考慮到我們這個團都很「年輕」吧，全體團友最小的62歲，最老的77歲。種種顧慮，還是悉聽尊便吧。眾團友也多犯嘀咕：熱氣球安全嗎？導遊說：「我們公司只選安全紀錄可靠、信譽卓著的熱氣球公司」；那熱氣球是不是很顛簸？導遊說，熱氣球能不能飛，不是各公司說了算，而是要聽國家氣象局的統一號令，天氣好就能飛，天氣不好，誰也不准飛。如果風速大於每小時8公里，那就免談了。無風的好天氣，哪會顛簸？

如果交了錢又飛不了呢？導遊說，我們在這裡住兩晚，所以有兩次機會，如果兩天都不能飛，那是運氣太壞，自然原銀奉還。聽著導遊的循循善誘、苦口婆心，每個人心裡都在盤算：豁出去了，試一下吧！每位團友都報了名，自選項成了必選項。

厄玆科納克地下城。（圖由作者提供）
厄玆科納克地下城。（圖由作者提供）
露天博物館中眾多的洞穴教堂。（圖由作者提供）
露天博物館中眾多的洞穴教堂。（圖由作者提供）

熟練女駕駛 約法三章

第二天清晨5點多，全團啟程，車子把我們載到一處台地，前面驀然出現幾只巨大的熱氣球。每個人都興奮極了，「我們要乘它上天咯！」環顧四周都是氣球，每只熱氣球都在做升空前準備，明亮的火炬劃破清晨的黑暗，此起彼伏。氣球下方吊著一只巨大的籃子，籃子呈長方形，當中有隔層。中央艙擺放著四、五個巨大的液化石油氣筒。女駕駛手拉上方的搖桿，熟練的點燃火炬。頭頂上，藍白色火炬直沖熱氣球底部，時而轟轟鳴響，時而緩緩吹拂。中央艙兩側各有四個乘客艙。每個艙大概可以容納三、四個人，大家七手八腳地爬進艙內。

烏奇撒城堡。（圖由作者提供）
烏奇撒城堡。（圖由作者提供）
熱氣球五彩繽紛、滿天滿谷。（圖由作者提供）
熱氣球五彩繽紛、滿天滿谷。（圖由作者提供）

升空前，女駕駛給大家約法三章：第一，她是老司機，熱氣球的安全性沒有問題，大家不必擔心；第二，駕駛艙歸她專屬，誰也不准進，誰也不准碰她和她的設備；第三，氣球降落之前，每個人要蹲下來，握緊牆上的扶手。

熱氣球整裝待發。（圖由作者提供）
熱氣球整裝待發。（圖由作者提供）
愛情谷。（圖由作者提供）
愛情谷。（圖由作者提供）

伴著火炬的轟鳴，巨大的熱氣球，緩緩地離開地面，不知不覺間，我們升空了！

微微晨曦，遠方映入眼簾的是埃爾吉耶斯火山(Mt. Erciyes，海拔3916米)，它最近一次噴發已經是9000年前的事了。團友們互相拍照，每個人都很興奮。東方地平線上，紅太陽終於噴薄而出，我們的氣球還在升高，女駕駛不時的報告氣球的高度：600米…700米…800米…你低頭俯瞰，兩只彩色的氣球在我們的下方，地面是一個小村落。我們的氣球在女駕駛的自如操控下，時而升高、時而降低、時而還轉換方向。

朝陽噴薄而出。（圖由作者提供）
朝陽噴薄而出。（圖由作者提供）
我們爬進了吊籃。（圖由作者提供）
我們爬進了吊籃。（圖由作者提供）

伴著朝陽的升起，各路好漢、龍騰虎躍。放眼望過去，滿天滿谷的熱氣球百家爭鳴、五彩繽紛、層層疊疊、爭奇鬥艷。熱氣球總有上百個都不止，難怪有人把卡帕多西亞認作是世界上唯二的最佳熱氣球施放點。另一個地點在哪裡？我不知道。

而當我們的氣球降低高度，沿著谷底漂浮時，景觀完全變了樣。火成岩經過歲月的洗禮，露出白色的岩壁，各種怪石嶙峋，這是馬頭、還是駱駝？任君想像。還有「愛情谷」，巨石後面，還有馬幫穿行。這些大自然的鬼斧神工，可不是任何藝術家的雕琢。隨處可見的奇形怪狀的地表構成，造就了卡帕多西亞地區奇特的地貌。這就難怪為什麼好萊塢大片《星球大戰》(Star War)選中了這裡作為外景地 。

烏奇撒城堡 軍事要塞

眾多的自然景觀中也有少數人造的建築，這個烏奇撒城堡(Uchisar Castle)是早在7世紀拜占庭王朝時期就建造的軍事要塞，用於抵禦來自東方伊斯蘭教敵人的進攻。

光陰似箭，我們還沉浸在連綿美景呢，轉眼一個小時過去了；我們的熱氣球開始下降高度了，路邊的皮卡拖著一輛大平板車，還有四、五個工作人員等在附近。隨著氣球的下降，我們的大吊籃底部幾乎是擦著路邊的灌木，一掠而過，好多人都「啊」的叫起來。女駕駛喊道「我們要降落了」，有人問「要蹲下嗎？」「不用！柔性降落(Soft Landing)。」

遠眺埃爾吉耶斯火山。（圖由作者提供）
遠眺埃爾吉耶斯火山。（圖由作者提供）
我們入住的洞穴酒店。（圖由作者提供）
我們入住的洞穴酒店。（圖由作者提供）

氣球下降的速度愈來愈慢，緩緩的、平平的滑向大平板車。而當我們的吊籃距離大平板車只有半呎左右時，地面的工作人員，從四個角落拉住吊籃底部，讓它穩穩地落在平板車上。

我們的熱氣球成功降落，團友們彼此擊掌相慶，「我們做到了！」每個人都上去與女駕駛握手，向她致謝。熱氣球公司準備了香檳為大家洗塵，每一位團友都收到了一紙熱氣球證書，團友們無不讚嘆，「比飛機降落還穩」，「太美了，太壯觀了」，「真是不虛此行」，「亦或不枉此生」。

馬幫穿行巨石陣中。（圖由作者提供）
馬幫穿行巨石陣中。（圖由作者提供）

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