娛樂／技術融合藝術 中國影視重塑「真實」

中國動畫電影「雄獅少年2」角色的皮膚汗水與毛髮栩栩如生。（取材自豆瓣電影）

中國影視業正以驚人的速度發展，從動畫電影的精細化製作到成熟應用虛擬拍攝技術，早前上映的動畫電影「雄獅少年2」和古裝家庭探案劇「清明上河圖密碼」都展現出新技術與藝術的深度結合。

「在我印象中，大部分動畫電影的主角都是帶著光環的，但是『雄獅少年』中的阿娟是一個有煙火氣的普通人，這樣的角色，之前在大銀幕上沒有出現過，看得我熱淚盈眶。」「雄獅少年2」的動畫總監蔡淙濤回憶起當年第一次次看到這個作品的感受，至今想起來還非常激動。

蔡淙濤形容這部片是自己職業生涯中最熱血沸騰的一部作品，他說：「我非常認同孫海鵬導演，也渴望和他一起去做不一樣的東西。誰說平凡的人不值得花筆墨？再加上阿娟從默默無聞的菜鳥，經過磨礪成長為真正的『雄獅』，這點非常觸動人心，我當時就下定決心，一定要參與這樣一部電影，因為它真的不一樣。」

構建真實 設計科學肌肉系統

蔡淙濤剛加入「雄獅少年2」劇組的時候，發現大家都很清楚導演孫海鵬對現實主義表達的堅持，這也是電影的核心元素。為了展現更加真實的動畫效果，製作團隊在人體特效方面設計科學的肌肉系統，並透過多次勘景掃描來復刻真實場景。例如，為了設計主角阿娟打工的工地場景，不僅四處拍攝了大量素材，甚至還派動畫師實地體驗以捕捉真實細節。此外，動作戲的製作成為技術突破的重點，尤其是在打拳和格鬥場面的表現上。

「雄獅少年2」著力於講述阿娟在上海的新遭遇，並且引入了格鬥、打拳等動作戲分，為此，動畫組在佛山、廣州等地進行了實地考察，學習專業武術的真實動作規律，並將這些元素融入動畫中。雖然動作捕捉技術被廣泛應用，但仍然難以解決角色在高速動作下的細節表現，這要求動畫師基於科學理論進行深度研究和創作。

「雄獅少年2」中有許多精采的拳賽打鬥場景。（取材自豆瓣電影）

例如，為了表現角色對手肖張揚放鬆狀態下的自然動作，動畫師拍了不少影像參考，也改了很多版，但做出來的效果始終不太滿意。蔡淙濤拿回來自己改，也沒能找到感覺，為此抓狂了幾天。直到有一次他去打羽毛球，看到前面隊友正在顛步，在一個很合適的角度，他觀察到對方腳後跟、膝蓋、重心的聯動關係和節奏感很有放鬆的感覺，於是突然意識到之前他們太關注上半身，而忽視了下半身的動態。

他回頭看才發現原來用作參考的角度，遮擋了一些關鍵細節，讓他沒觀察到腳後跟發力蹬起後有快速鬆弛的細微節奏變化，他感謝這場球讓他解決了一個鏡頭。

為了實現畫面既有現實又有想像空間，蔡淙濤表示能做到這樣的平衡其實很不容易：「技術上我們確實有依靠動作捕捉，但它並沒有解決打拳中『打擊感』的問題。比如在數據上，真實打鬥中抖動特別多，所以這個『度』的問題真的非常難把握，更多是需要動畫師根據格鬥規律研究探討出科學的受力理論，讓動作既好看又真實。」

細膩質感 汗水毛髮如伸手可及

「雄獅少年2」的製作質量全面升級，除了動作戲驚艷，阿娟皮膚汗水的反光、肌肉汗毛的擺動、衣服皺褶的質感都更加逼真，彷彿觸手可及。其實這些高質量的畫面渲染讓每幀畫面的處理時間增至數十小時，成片渲染時間更是第一部的三至四倍。

蔡淙濤認為「雄獅少年2」在畫面呈現和鏡頭表演上比前一部更加寫實細膩，他笑著說，導演孫海鵬就是一位不折不扣的「細節控」，對任何一個鏡頭都要求符合現實情緒和當下情況，不要給觀眾一點虛的感覺，「我們很怕觀眾在現實情境中出戲，所以盡量克服花俏虛華的動畫表達，一切都為當下這個最真實的阿娟、這個最現實主義的動畫角色服務。」

然而，即使擁有頂尖技術支持，製作團隊依然面臨巨大挑戰。例如，打鬥場景的手部細節因軟體限制而無法完全達標，最終只能依靠動畫師的手動調整完成。全片僅動作戲的製作就耗時一到兩年，在孫海鵬導演對細節的嚴格要求下，數十位動畫師通力合作，最終克服了技術難題，完成了這部高度寫實的作品。

而與動畫製作相輔相成的是影視業中另一項關鍵技術——虛擬拍攝。在古裝懸疑電視劇「清明上河圖密碼」中，虛擬拍攝技術被廣泛應用於多個場景的數字化再現，展現了技術如何提升效率並拓展創作可能性。

「清明上河圖密碼」劇集海報。（取材自豆瓣電影）

虛擬拍攝 LED屏幕再現逼真場景

漫天飄雪中的枯樹林立、落日餘暉下的策馬獨行……「清明上河圖密碼」中共 有樹下雪景、地下雅園、白馬送行等八大場景應用虛拍技術完成，節省了劇組等待光線變化和轉場時間。阿里大文娛數字化製作業務負責人許佳表示，借助LED訂製屏、數控燈光、虛實校準等軟硬體能力，在棚內再現多個真實場景，拍攝效率提升近40%，人力成本節省60%。

劇中，少年「溫悅」坐在樹下饑腸轆轆，遠處漫天飄雪、枯木林立，一片蕭瑟淒涼景象，讓觀眾忍不住在彈幕區留言：「雪這麼大，小演員真拚啊！」、「太美了，求取景地！」實際上，這些都是在數位影棚內拍攝的，現場只有一座高10米，弧長52米的巨型LED屏幕和一些劇組設計的造景。

「清明上河圖密碼」的虛擬拍攝場景之一。（取材自豆瓣電影）

LED屏幕是虛擬拍攝的核心技術，為解決傳統屏幕亮度失真、摩爾紋等問題，阿里大文娛與合作夥伴聯手開發1.5億像素屏幕，不僅亮度提升3倍，更能滿足動作戲拍攝的需求。而其中的虛實校準是虛擬拍攝的關鍵步驟，直接影響最終效果能否「騙過」觀眾。

傳統校準方式需要耗費數小時，而透過算法優化後，阿里大文娛的團隊將校準時間縮短至20分鐘，效率提升近百倍。這大幅縮短了拍攝周期，同時節省了大量人力成本。

創新未來 自由度不再受限

虛擬拍攝不僅提升了製作效率，也為導演和劇組帶來了更大的創作自由。該劇集聯合出品人、總監制陶昆說，其中一場戲需要展現近景樹葉繁茂、遠景層巒疊翠的場景，但當時正值冬天，實景地效果很不理想，結果虛拍團隊從數字資產庫中選取合適場景並進行虛擬搭建，成功實現了導演的創作願景。

「雄獅少年2」和「清明上河圖密碼」的成功表明，中國影視行業在技術應用上已經具備與國際接軌的能力，從動畫的真實感塑造到虛擬拍攝的效率提升，這些技術創新不僅讓影視作品更加打動人心，也為未來創作提供了無限可能。

然而，技術進步只是第一步，如何讓技術更好地服務於藝術表達，依然是未來需要不斷探索的課題。正如蔡淙濤所言：「對於創作者來說，就應該做好自己的事情，用自己的實力打破質疑。時間會證明一切。」

（取材自新京報）