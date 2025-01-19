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料理功夫／花開富貴

江碧琪

每到農曆新年便是展現廚藝的時刻，但準備菜餚會花去不少時間，很喜歡這道花開富貴之素年菜，寓意吉祥，菜色體面、食材多元又健康，可以預先把自己喜歡的蔬菜準備好煮熟，擺得美美的，上桌時淋上薄薄的一層醬汁即可。

材料：杏鮑菇1個、紅蘿蔔1條、萵筍1條、大白菜小半顆。

淋醬材料：鹽1/2茶匙、糖1/2茶匙、醬油1茶匙、蠔油2茶匙、香油2茶匙、水澱粉1/3杯。

作法：

1.杏鮑菇用廚房紙巾輕抹乾淨，紅蘿蔔、萵筍削皮、大白菜在三分之一處切斷，將外圍的白菜葉剝去一些，中間心留著做花備用。

2.將杏鮑菇、紅蘿蔔、萵筍都切薄薄的斜片，零散的白菜葉切塊。

3.煮鍋中放些水，倒入少少糖和油混合一下，煮至沸騰。

4.把準備好的食材分別放入滾水中煮熟，然後撈起並瀝乾水分，白菜心要煮久一些。

5.白菜心用手把水擠一下，再用剪刀把每片菜梗剪成尖形，再撐開一些，使其像一朵蓮花。

6.準備一個大些的盤子，把白菜葉鋪在盤底，然後依次放入其他食材，最後把白菜蓮花放正中，花中心再放上些紅蘿蔔碎粒。

7.在碗中放淋醬食材混合均勻，再倒入小鍋中，以中小火不停攪拌煮成薄芡，然後淋在蔬菜上。

小叮嚀：

1.萵筍可用絲瓜或櫛瓜代替。

2.淋醬鹹度只供參考。


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