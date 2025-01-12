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百科／咖啡奶精不健康？5理由別碰

編譯尤寶琪
很多人喝咖啡時都喜歡加奶精。(圖／123RF)
很多人喝咖啡時都喜歡加奶精。(圖／123RF)

喜歡喝黑咖啡的人，偶爾想要吃點甜的時候，可能會選擇加包甜味劑進去，也可以加一點黑糖或一點糖漿，甚至可以來一匙可可粉，但美食網站Delish編輯史賓賽(Taylor Ann Spencer)指出，有一樣東西是她絕對不會碰的，那就是咖啡奶精。

雖然很多人都喜歡奶精，且你幾乎可以在所有的自助餐廳、雜貨店和辦公室的冰箱裡看到它，但這並不代表奶精是好東西；史賓賽就列出以下幾項，加奶精前應該三思的理由：

1、並沒有奶油

咖啡奶精其實不含任何奶油，其乳製品含量為零。健康管理顧問公司Nucific營養部門主管艾咪．李(Amy Lee)博士表示，奶精會是白色主要是「為了讓你感覺良好」。但其實，多數奶精都是由玉米糖漿、水和部分氫化植物油混合而成，並透過精心調製來達到乳白色甜味。

2、充滿了化學物質

奶精還含有增稠劑(thickener)和防腐劑等化學物質；鹿角菜膠(Carrageenan)和纖維素膠(cellulose gum)等增稠劑，幫奶精達到我們期望的乳製品應有的濃稠和甘美質地；丁基羥基苯甲醚(BHA)和丁基羥基甲苯(BHT)等防腐劑，則能讓奶精長時間待在辦公室冰箱裡不會變質。但問題是，我們已知像鹿角菜膠等增稠劑，是會引起發炎和胃腸道問題，而BHA和BHT等防腐劑，則會損害生殖系統。

3、糖分爆表

除非你選的是無糖版的奶精，否則多數奶精中都有添加糖。一些受歡迎的品牌每湯匙含有高達5克的糖，相當於每日建議糖分的10%。

4、讓你想吃更多糖

一大早就攝取大量糖分，會讓你的血糖大幅波動，並讓你這天接下來的時間內，不斷地想要吃甜食。如李博士所解釋：「如果你以大量的糖來展開新的一天，你的滿意度和飽腹感基線就會被提高。你更可能會有想要吃甜的欲望。」

5、無糖奶精更糟糕

你可能會想，我用無糖奶精就不用擔心這些問題了；那你可能得再重新想一下了。在加工食品業，「無糖」意味著公司不用玉米糖漿，改用人工甜味劑來獲得甜味。這意味著有更多的化學物質被加入到奶精中。

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