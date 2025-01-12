移民專頁／遠距I-140獲批 配偶最好一起面試

讀者問：

我人在中國，透過遠距申請的EB-1A的I-140批准了，選擇的是走大使館 面試。可不可以我自己先NVC(國家簽證 中心)和大使館面試，先去美國安頓好後，然後再讓我太太(副申請人)走NVC或者一起NVC，但是她晚面試？我的問題是兩個：1.能不能我先面試，她晚面試？2.如果可以，可以晚多久？

答：

你先面試、太太晚面試是可以的。這又分兩種情況：

1、你作為主申請人，完成NVC和大使館面試，取得移民 簽證併入境美國。進入美國後，你的配偶可以根據家庭團聚簽證的規則透過「跟隨加入」（Follow-to-Join）程序辦理。

2、同步NVC，但延遲面試。你們可以一起完成NVC階段的文件提交，但選擇讓你的配偶稍晚預約面試時間。

至於你太太可以延後多久，取決於提交的體檢報告和簽證申請文件的有效期，以及請求延期的理由。在某些情況下，如有合理的理由，可以拖相當長的時間，只需每年和領事館聯繫一次。需要注意，這樣做的風險是，如果你先面試拿到移民簽證，之後如EB-1排期倒退，則你太太無法被安排面試或拿到移民簽證。

所以，我們的建議是，最好是你太太和你一起面試，一起移民，如果移民後國內有事情需要處理，可申請為期兩年的回美證。你和你太太也可同步NVC，你太太面試短暫延遲。我們不建議你移民到美國後，你太太再走NVC的程序，這樣時間會較長，而且會遇到排期倒退無法移民的風險。