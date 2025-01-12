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封面故事／全球百大傳奇餐廳 紐約2家上榜

編譯周靜芝
下東區休士頓街邊的熟食店Katz's被評選為紐約市最具代表性的餐廳，同時位居全球第八名。(美聯社)
下東區休士頓街邊的熟食店Katz's被評選為紐約市最具代表性的餐廳，同時位居全球第八名。(美聯社)

紐約郵報報導，線上旅遊指南TasteAtlas剛發表了「全球百大最具傳奇色彩餐廳」名單，這些餐廳以悠久的歷史、品質穩定與經典菜式而聞名，並具體展現了所在城市的精神。

位於下東區豪士頓街邊的熟食店Katz's被評選為紐約市最具代表性的餐廳，同時位居全球第八名。

自1888年起就在當地提供美味的三明治與熟食的Katz's，是紐約人與遊客都喜愛光顧的著名景點，經常被讚譽擁有「全紐約最好吃的魯賓(Reuben)三明治」。

這家餐廳的前身為對街的Iceland Brothers，也是紐約市最古老的熟食店。鄰近移民社區與公共交通的不便，讓Katz's從一開始就受到居民的熱情捧場。

這間熟食店Katz's餐廳永遠賓客眾多，但仍保有老派的氣息。(美聯社)
這間熟食店Katz's餐廳永遠賓客眾多，但仍保有老派的氣息。(美聯社)

儘管最早光顧Katz's的多是附近戲院的演員，但自此之後，這家熟食店也不乏A咖明星聚集，在許多書中被提及，並成為熱門電影場景，其中最知名的便是「當哈利遇上莎莉」中梅格萊恩的假高潮戲。

Katz's的魅力在於它代表了紐約早期的繁華年代。TasteAtlas指出，這間永遠人滿為患的餐廳仍保有老派的氣息、熟悉的菜單(包括經典的燻牛肉三明治)與一貫的優良品質。

據Katz's網站說明，它的鹹牛肉與燻牛肉都是以特定的慢速方式醃製，比起多數市售的鹹牛肉，以高壓注射方式在36小時內讓牛肉嫩化，慢速醃製則需長達30天的時間。

Katz's經典的氣氛與高品質的食物，常讓飢腸轆轆的顧客在其醒目的大招牌下排起長龍，繞著整個街區等待享用美食。

但在紐約市近4萬9000家餐廳中，Katz's並非唯一在全球最具傳奇色彩餐廳榜上有名者。

位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的餐廳，全球排名第15。

位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的...
位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的餐廳，全球排名第15。(路透)

TasteAtlas指出，這家布魯克林的牛排館以乾式熟成的高級牛排著稱，令人垂涎的美味歸功於只使用USDA Prime等級的優質、精選牛肉。

自1887年起，Peter Luger牛排館就為顧客提供美食，奠定了傳奇地位，躋身米其林星級餐廳也就不足為奇了。

位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的...
位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的餐廳，全球排名第15。(路透)

紐約市 哈利 布魯克林

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