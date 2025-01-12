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美國現象／為孟喬內辯護的夫妻檔律師

編譯陳韻涵
紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(後)與凱倫(前)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的孟喬內辯護。(路透)
紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(後)與凱倫(前)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的孟喬內辯護。(路透)

紐約律師阿格尼菲洛夫妻檔(Marc and Karen Friedman Agnifilo)馬克與凱倫各自負責美國社會眾所矚目的刑事案件，分別是饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯(Sean “Diddy” Combs)，以及涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealth)執行長湯普森(Brian Thompson)的孟喬內(Luigi Mangione)。

紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(右)與凱倫(左)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的...
紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(右)與凱倫(左)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的孟喬內(中)辯護。(路透)

兩人以往常站在對立面

有線電視新聞網(CNN)分析，馬克‧阿格尼菲洛(Marc Agnifilo)主導辯護針對庫姆斯的勒索陰謀和性交易指控，而凱倫‧阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)則負責孟喬內的謀殺辯護，而馬克則在此案中擔任輔助的角色。

過去數十年間，這對夫婦常在類似的複雜案件中，站在檢方與被告的對立面；她支持檢方，他支持被告。而今，兩人一起負責全美最引人關注的兩宗刑案；孟喬內去年12月23日在紐約市法院出庭應訊時，凱倫坐在他的左側，馬克則坐在他的右側。

凱倫發表演說時，引據她多年的服務經驗，批評紐約警局(NYPD)侵害她當事人(孟喬內)的權益，過度讓他「雙手銬在背後遊街」(perp walk)。

相識在地檢辦公室

2014年到2021年，凱倫擔任曼哈頓地區檢察官辦公室的二把手，該地檢曾提告涉性侵指控的好萊塢製片溫斯坦(Harvey Weinstein)和川普集團(Trump Organization)前財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)

凱倫2021年離開曼哈頓地檢，轉戰媒體領域，擔任CNN的法律分析師和撰稿人。

馬克在那幾年為曼哈頓地檢的多名調查對象辯護，包括「製藥哥兒們」(pharma bro)、紐約藥商施克雷利(Martin Shkreli)、邪教「Nxivm」組織領袖瑞尼爾(Keith Raniere)，以及涉及洗錢和賄賂醜聞的高盛(Goldman Sachs)前銀行家黃宗華(Roger Ng)。

2006年起，馬克任職於「Brafman & Associates」律師事務所，2024年離職並與多位夥伴共同創立「Agnifilo Intrater」律師事務所。

「紐約時報」(NYT)報導，馬克與凱倫1992年在曼哈頓地檢辦公室相識，當時他們共同處理的案件是，兩名貝果送貨員吵架，被告持刀砍掉原告的一隻手臂。

紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(左)與凱倫(右)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的...
紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(左)與凱倫(右)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的孟喬內辯護。(路透)

立場不同 須利益迴避

法律讓馬克與凱倫相識並結為連理，育有三個現已成年的孩子。

阿格尼菲洛夫婦不同的法律立場，曾必須在案件中迴避利益；舉例來說，國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)前總裁史特勞斯卡恩(Dominique Strauss-Kahn)2011年聘請馬克任職的律師事務所時，凱倫不得不迴避曼哈頓地檢針對史特勞斯卡恩的案件。

馬克在2011年告訴紐時，「(迴避案件)從來都不是尷尬的事，我們對此嚴加管制；若她迴避某宗案件，我們真的不會談論相關的話題。」

凱倫在司法領域擁有數十年經驗，她主要在曼哈頓地檢任職，最後一個地檢工作在萬斯(Cyrus Vance Jr.)團隊擔任助理地區檢察官到2021年。

凱倫的履歷指出，她「在起訴備受矚目的暴力犯罪案件，包括涉及心理健康問題的複雜案件中，發揮關鍵領導作用」，管理1500人組成的團隊，掌控1億2000萬元預算。

此外，凱倫「參與創設該辦公室的人口販運、仇恨犯罪股、古董販運、恐怖主義、網路犯罪，以及身分盜竊小組，同時致力打造曼哈頓第一個心理健康法庭(Mental Health Court)」。

紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(前右)與凱倫(前左)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行...
紐約知名律師阿格尼菲洛夫妻檔馬克(前右)與凱倫(前左)共同為涉嫌槍殺聯合健保執行長的孟喬內辯護。(路透)

離開公務 市警吹奏送行

2021年，凱倫離開公務單位時，紐約市警局和地檢察辦公室還吹奏風笛為她送行，之後她轉往私人律師事務所服務。

凱倫2022年接受播客(podcast)節目「閉嘴，媽媽在講話」(Shut Up Mommy’s Talking)採訪時以丈夫決定接哪些客戶的案件經驗表示，轉作辯護律師是一種調適。

她說：「我先生也是刑事辯護律師，他的一些客戶對他並不友善。我的意思是，只有一點點友善，更像辱罵；在我人生的這個階段，我不希望這樣。」她接著說：「沒什麼犯罪行為或因素是我不能接受的，我確實相信，每個人都有權獲得辯護和好律師。」

曼哈頓 孟喬內 紐約市

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