美國現象／聯排屋有利有弊 留意HOA費用

Townhouse類型及適合居住家庭一覽表。(記者啟鉻製表)

在美國一些主流媒體看來，實現美國夢的重要標誌之一，已從擁有獨立屋，變為購買價格更親民的城市聯排屋(Townhouse)。這款房型是介於公寓和獨立屋間的住宅選擇，提供住戶一定私人空間。不過，如同其他任何住宅類型，聯排屋也存在優缺點。

南加 資深地產經紀袁立功認為，對有限財力的新移民 來說，相比獨立屋，聯排屋的房價要便宜很多；而且鄰居住戶很近，與來自中國、台灣、香港 的住宅形式接近，能使居民更容易習慣生活環境，減少陌生感。同時，聯排屋的社區都不會太偏遠，距離購物餐飲區較近，生活方便。其所在社區，還有屋主協會(HOA)協助管理，包括清潔社區衛生、修剪樹木花草等。但聯排屋的缺點也是由於住戶較近，會出現噪聲、氣味，且若上下層不是同一家，如果小孩活動頻繁，會打擾喜歡安靜的鄰居。

河濱資深地產經紀周克蕙表示，購買聯排屋沒有足夠大的私人庭院，未來升值空間沒有獨立屋大。對年輕人或新移民來說，如果住在類似爾灣市這樣的高生活品質城市，仍未有實力夠買獨立屋，但青睞當地生活環境，可以購買聯排屋居住。由於聯排屋的HOA費比較高，還有房產稅，買房時也要計算進去。

此外，也要留意所購買的聯排屋是否有官司糾紛。綜合來看，聯排屋適合想擁有比公寓更多空間，但財力有限、不想承擔獨立屋全部維護責任，以及對社區生活感興趣，並能接受HOA規定的買家。

聯排屋的優點，還有社區通常提供公共設施，例如游泳池、健身房、綠地和會所，增加生活便利；此外，聯排屋單元相連特點，共用牆壁可減少住宅控溫能耗，提高能源效率。

聯排屋的其他缺點還有：HOA費用可能年年增加，是長期支出。聯排屋通常只擁有房屋結構部分，土地屬共有或受限權利，無法像獨立屋那樣靈活利用土地。聯排屋的增值空間通常低於獨立屋，總體空間也低於獨立屋，尤其在庭院和儲物方面。