封面故事／走過116年 舊金山三和粥粉麵熄燈

華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)

舊金山華埠 116年地標建築老店「三和粥粉麵」(Sam Wo Restaurant)於2024年除夕12月31日關閉。主廚兼合夥人何老闆(David Jitong Ho)退休，他的合夥人正積極尋找接手者。

舊金山紀事報報導，三和餐廳於1906年地震後，由華裔移民首次開業，成為1950年代「垮掉的一代」(Beat Generation)詩人經常到訪之地，包括金斯伯格(Allen Ginsberg)，也是個性鮮明並被評為「全世界最粗魯服務生」(world’s rudest waiter)的已故Edsel Fong工作地點。

何老闆是掌管餐廳廚房的家族第二代，自1981年以來一直在三和餐廳工作。但從2012年餐廳暫時關閉開始，他曾中斷三年工作。由於辛苦工作，需要退休，部分原因是手臂上的兩條肌腱撕裂。他在受訪時表示，希望能找到新人接手。人老需要退休，品牌卻是雋永。

1986年，何老闆的祖父過世，他接任三和餐廳的廚師與擁有者。他每天準備餐廳傳統菜色，包括知名腸粉。儘管許多中餐廳都使用預製材料，但何老闆堅持將米磨成粉、蒸成精緻的白色薄片，然後將內部塞滿叉燒、香菜與雞蛋。

華埠創業家李德志(Steven Lee)持有三和最大股權。舊金山紀事報報導，他計畫找到「下一位何先生」，或引進管理公司經營餐廳，或關閉實體店面、而以其他方式保留三和的傳承與商標。

李德志表示，疫情後，舊金山市中心人流變化給生意帶來很大壓力，迫使這家原來在凌晨3時還擠滿顧客的餐館，現在大部分時間不得不在晚上8時30分關店。

股東們仍在評估最佳選擇，實體餐廳的替代方案可能是一本烹飪書、一系列為雜貨店提供的品牌產品，或在華埠其他地點開設一家名為「三和快餐店」(Sam Wo Express)的簡餐館，販賣最受歡迎餐點。