封面故事／舊金山老牌餐廳 菜單像歷史

John's Grill是舊金山最老牌的餐廳之一，116年來不斷吸引新顧客。(取自John's Grill 臉書)

在舊金山 的約翰燒烤餐廳 (John’s Grill) ，總是人潮洶湧。在店裡的牆壁上，可看到很多歷史 - 包括剛去世的前總統吉米卡特的照片。這張照片已經掛在那兒幾十年了。

「John’s Grill，是他競選活動中的一站。」小約翰·康斯坦 (John Kostin Jr.) 說道。

John’s Grill網站上寫著：John’s Grill被「Esquire」雜誌評為美國十大餐廳之一，與金門大橋和纜車一樣，是舊金山的歷史標誌。來這裡吃午餐或晚餐，您很可能會與市長、一兩位警察局長、一位電影明星或一群科技巨頭擦肩而過。

John’s Grill 名人愛店

John’s Grill是舊金山最老牌的餐廳之一，能在116年間確保常客滿意，又不斷吸引新顧客，除了餐點美味外，靠的就是他們在特定節日舉辦的各種特殊活動；這家牛排海鮮餐廳每四年就會舉辦一次著名的「選舉日晚會」；2023年，為了慶祝開業115年，這家餐廳還直接封閉艾利斯街(Ellis Street)，發放3000份免費午餐。

John's Grill 在特定節日舉辦的各種特殊活動，這家牛排海鮮餐廳每四年就會舉辦一次著名的「選舉日晚會」。(取自John's Grill官網)

2024年，為了延續傳統與慶祝的氛圍，John’s Grill餐廳開業116年來，首次於感恩節 開業，推出了包括火雞在內的特別菜單。

那這類型的活動，在John’s Grill到底有多受歡迎呢？

餐廳合夥人老康斯坦(John Konstin Sr.)說，感恩節前訂位就達到了近800桌。

雖然這家餐廳也接待過不少名人，包括普普大師安迪沃荷(Andy Warhol)、舊金山49人隊的名人堂四分衛蒙他拿(Joe Montana)和民主黨籍的前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)等人都在名單上，但這種一年一度或兩年一度的活動，大多是為了常客所舉行的。

老康斯坦表示：「多年來，許多家庭的每一代都會來John’s Grill用餐，於是我們心想：『你知道嗎？讓我們為聯合廣場(Union Square)帶來更多人氣。』」

幾年前，這位多代同堂的老闆，在舉辦完一年一度聖誕大餐後，想出了在感恩節營業的這個想法；「人們開始問，『你們為什麼不在感恩節開門營業呢？』」老康斯坦說，「我們收到太多的請求，因此無法再拒絕了。」

John’s Grill在舊金山有著悠久的歷史；該餐廳於1908年開業，是1906年地震後最早建成的餐廳之一，並因為被達許．漢密特(Samuel Dashiell Hammett)在1930年的小說「馬爾他之鷹」(The Maltese Falcon)中被提及而變得更受歡迎；這本小說在1941年被改編成電影，由亨佛萊鮑嘉(Humphrey Bogart)飾演主角山姆．史培特(Sam Spade)，直到今天，「史培特餐」也仍在餐廳的菜單上。

「山姆．史培特去了John’s Grill，要求服務員快點點排骨、烤馬鈴薯和切片番茄……；他一邊喝著咖啡一邊抽菸，這時……」John’s Grill的菜單上仍寫著這情境。

打破傳統 感恩節營業

2024年的感恩節特別菜單，較平時的菜單稍微減少了一些選項，並沒有包括史培特的羊排；但像是緬因龍蝦義大利餃、耶路撒冷雞肉搭配奶油白葡萄酒醬炒蘑菇、洋薊等受歡迎的菜色，則仍在菜單上；主要的特色菜，包括了烤火雞胸肉搭配傳統香腸餡料，並淋上雞油菌肉汁，以及招牌特色肋排以及常見的海陸美食，像是紐約牛排配三隻炸蝦；常規的固定價格菜單則有龍蝦濃湯、菲力牛排和龍蝦尾，以及三重巧克力果仁蛋糕或紐約起司蛋糕。

不過，感恩節對多數人來說，是一個與家人齊聚的假期。那John’s Grill的員工該怎麼辦呢？老康斯坦指出，他們多數人都很高興能報名並在節日當天上班。

「不管你信不信，沒人不開心，因為這是額外一大筆收入，」老康斯坦說，「我們在最後一名顧客離開後，一起吃了一頓豐盛的員工晚宴，這是唯一讓他們可以想喝什麼就喝什麼的一晚。」