封面故事／從14歲到67歲…他的潛艇堡店變身80億

Jersey Mike's潛艇堡餐廳，以新鮮食材及大份量聞名。(截自谷歌地圖)

彼得·坎克羅(Peter Cancro)年輕時買下Jersey Mike’s三明治潛艇堡餐廳，以新鮮食材及大份量聞名；2024年11月以80億元天價賣給黑石集團(Blackstone)。

據華爾街日報報導，坎克羅在1971年高中時便開始在當時的Mike’s Subs潛艇堡餐廳工作，1975年時當時的老闆有意出售，於是坎克羅籌資12萬多元買下來，時隔多年，最後以80億元價格被黑石集團買走，但67歲的坎克羅仍是執行長並持有10%股權。

當初買下後，他保留了「Mike’s」品牌名稱，但隨著事業擴展，他加入了「Jersey」來代表其發跡地。從過去到現在顧客仍以號碼點餐，例如2號 (Jersey Shore’s Favorite，經典三明治，含有普羅沃洛內起司、火腿和義大利辣味燻豬肉)。

「我們不是連鎖店。我們是每個小鎮上的家庭式小店。」坎克羅去年在一次採訪中說。

Jersey Mike’s挺過危機

坎克羅表示，Jersey Mike’s在1987年開始加盟，為創業者提供一個相對於其他速食連鎖業更少資本與人力的簡單模式，但到了1991年，美國進入經濟衰退期，Jersey Mike’s幾乎破產。當時年僅30多歲的坎克羅表示，他曾參考達美樂披薩 (Domino’s Pizza) 創辦人莫納漢 (Tom Monaghan) 的自傳，最後莫納漢成為Jersey Mike’s顧問，他透過削減低銷量的披薩擺脫了債務，也幫助企業提高了獲利能力。

據Technomic的統計，2023年，Jersey Mike’s在美國2680間餐廳創下33億元的銷售額，較2022年成長25%。

2006年時，Jersey Mike’s經營陷入低潮，北卡羅來納州部分表現不佳的餐廳需要投資，坎克羅罕見地為加盟店店面翻新支付費用。疫情爆發後，Jersey Mike’s再次依循同樣模式，整體升級總投資約達1.5億元。

Jersey Mike’s長期以來一直是Subway與Jimmy John’s的競爭對手，但規模相對較小。2015年，Jersey Mike’s首次進入Technomic美國銷售額最大50家速食連鎖店名單。該連鎖餐廳去年在美國各地的平均銷售額為130萬元，高於Jimmy John’s與Subway。

堅持簡單 專注社區

坎克羅的經營哲學是堅持「簡單的配方」，在顧客面前現切肉類和起司、搭配新鮮調味料以及大分量。另一個關鍵還包括加盟餐廳負責在其經營社區中建立深厚的聯繫。 坎克羅買下Mike's Subs後，保留以號碼點餐，圖中的12號餐是坎克羅特別版(Cancro Special)，這是他的最愛，因此以家族的姓氏來命名。(取自Jersey Mike's官網)

大約十年前，新澤西媒體人威廉斯(Kevin Williams)籌資建立當地高中體育人脈時，遇到了對高中體育充滿熱情的坎克羅。威廉斯表示，坎克羅認為體育可以培養球員團隊合作精神及責任感，他也將這些理念融入自己的經營方式。威廉斯表示，「有些人可能認為這很老套，但他深信不疑。」

新澤西前副州長瓜達諾(Kim Guadagno)也回憶說，大約十年前，她為了幫在科羅拉多州美國空軍學院(United States Air Force Academy)就讀的兒子，學校所舉辦的「新澤西軍校日」募捐數十份三明治而打電話給坎克羅，結果坎克羅二話不說立刻加碼捐給整個學院的學生，數量達到數千份。

坎克羅至今仍熱愛在店裡工作，他開玩笑說自己是全公司切菜速度最快的人。去年參觀阿拉巴馬州一家分店時，他便跑到櫃台後面，準備三明治時不小心讓生菜掉到了自己的皮鞋上。他說，「這種手法深深在你腦海裡，永遠不會忘記。」 67歲的坎克羅14歲時就在當時的Mike's Subs潛艇堡餐廳工作，後來買下改名Jersey Mike's，現在以80億元天價賣給黑石集團。(取自Jersey Mike's的IG)

坎克羅一直在思考下一步該如何發展。在去年的一次採訪，他表示可能考慮讓Jersey Mike’s公開上市，但尚無具體計畫，他的目標則是能在美國擁有1萬家分店。

根據知情人士透露，黑石集團花了三年的時間才讓坎克羅對交易感到滿意。他們發現坎克羅不會將控制權交給一個不理解他的願景以及Jersey Mike’s注重新鮮食材和豐盛分量的人，因為這些都是顧客所熱愛且期待的。