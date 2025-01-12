我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

養生／日照短、氣溫低 當心冬季憂鬱症纏身

胡蓬生
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。此為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。此為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

氣溫驟降，可能讓人感到情緒低落、悲傷、失眠或疲憊，如症狀持續兩周以上，就要小心是否罹患季節性情緒疾患，或稱「冬季憂鬱症」。醫師指出，冬季憂鬱症如未能改善，除影響生活，嚴重恐導致有負面想法，釀成憾事。

台灣大千健康醫療體系福苗診所身心科醫師劉佑閿表示，「冬季憂鬱症」多發生於秋季或冬季早期，且較常出現在高緯度、冬季日照較短地區，還有婦女及年輕族群較易發生。

劉佑閿說，由於秋冬季日照時數較少，進而導致體內褪黑激素與血清素失調，影響情緒及生理時鐘。褪黑激素是會讓人產生睡意、進入休息狀態的物質，血清素則是影響情緒、睡眠、食欲的激素；因此當日照減少時，可能導致血清素提早轉化為褪黑激素，造成血清素下降、褪黑激素增加，進而產生冬季憂鬱症的症狀。

冬季憂鬱症病患會在一年中固定時間發生憂鬱症狀，包括持續兩周以上情緒低落、對原本喜好事物喪失興趣、失眠或嗜睡、食欲及體重的增加或減少、注意力集中困難、思考與行為緩慢、過度不當自責或失去自信、常有負面想法。

劉佑閿表示，想要改善冬季憂鬱症的症狀，建議白天可多進行戶外活動，適度曬曬太陽；依個人體能狀況，安排固定的運動習慣；維持人際互動交流；培養休閒嗜好，調節並釋放壓力；均衡飲食，可多攝取含色胺酸的食物，如牛奶、芝麻、堅果、香蕉、黑巧克力等；建立固定睡眠習慣，維持固定的生活作息。

他提醒，如果已有持續兩周以上的情緒困擾，且嚴重影響日常生活功能時，建議至身心科門診進行評估，幫助找回心理的平衡點。

憂鬱症 失眠 牛奶

上一則

娛樂／迪士尼經典翻拍+1 「魔髮奇緣」將真人化

下一則

養生／對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果和魚

延伸閱讀

旅行時睡眠被影響 營養師建議試試這些食物

旅行時睡眠被影響 營養師建議試試這些食物
失眠嗎？ 營養師：補充這6種營養素 讓睡眠品質更好

失眠嗎？ 營養師：補充這6種營養素 讓睡眠品質更好
偏頭痛、乾眼、失眠… 中醫美顏針也可治療

偏頭痛、乾眼、失眠… 中醫美顏針也可治療
缺乏陽光照射 易罹冬季憂鬱症 注意睡不飽、食欲增警訊

缺乏陽光照射 易罹冬季憂鬱症 注意睡不飽、食欲增警訊

熱門新聞

理財百科／理財專家：存1萬元長期CD 有3好處

2025-01-05 01:16
訂閱Netflix、Hulu、Amazon Prime，有時已忘，但仍自動續費。(美聯社)

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

2025-01-05 01:16
面臨死亡的人最常感到懊悔的，是有關他們的職業與工作生涯；示意圖。（圖／123RF）

養生／安寧看護：臨終病人 常見這5大遺憾

2025-01-05 12:00
「魔法壞女巫」改編自百老匯經典音樂劇，美國本土票房占近69%。（取材自IMDb）

娛樂／美國賣座大片 漂洋過海就失靈？

2025-01-05 09:32
示意圖。（取自123RF）

「她們不配當淑女」？獄警性侵女受刑人 每每逃過制裁

2025-01-07 18:05
下背痛屬於常見的背部肌肉骨骼傷害；最主要原因是長時間坐著、搬運重物，姿勢不正確以及過度出力造成肌肉疲勞，導致腰痛。(圖／123RF)

醫師的話／全身哪都痛是啥毛病？怎麼辦？

2025-01-05 01:09

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作