養生／對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果和魚

精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為深色蔬菜。(本報資料照片)

近期天氣冷，常令人情緒不穩，精神科醫師指出，多曬太陽、多穿一點保暖，都是保護自己方法，飲食部分除建議三餐飲食均衡外，也可以補充深綠色蔬菜、堅果或魚類，日夜作息也要規律，覺得懶懶的、不想動，也可以適度放空、做些讓自己快樂的事，但如果未改善，可能代表大腦狀態改變、疾病跨入另一階段，要趕快就醫尋求專業協助。

台北榮總精神部社區復健精神科主任、陽明交通大學醫學系及腦科學研究教授李正達說，一般而言，秋冬是情緒不穩的好發期，包含民眾熟知的光線暴露減少、天氣變冷等，因為溫度變低，人也不容易快樂，這就是為什麼，提供一定亮度和一定熱量的陽光對人很重要。

李正達指出，有些人喜歡和親友聚在一起的人氣，有些喜歡親近喜歡大自然，有些人喜歡運動，這些機會因天氣而變少，有機會人會變得不是那麼開心，所以在這樣的時節，大家要多了解自己的狀態。

李正達表示，多穿一點保暖、多曬一點太陽，即便是在窗邊也可以，都是這個時節可以保護自己的方法，飲食對於輕型憂鬱者，是滿重要的方法，提醒民眾飲食要均衡，畢竟壓力大就容易暴飲暴食或者不吃東西，營養不均衡一定會造成情緒更惡化。

精神科醫師建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，可以讓人對抗不好的情緒。此為堅果。(本報資料照片)

「行有餘力三餐都要吃」李正達建議，多補充深色蔬菜、堅果類、海鮮，尤其是魚類，因為魚類含有可抗憂鬱的Omega-3，而深色蔬菜、堅果則含有讓人放鬆的血清素，整體而言，好的魚油、營養物質，都可以讓人對抗不好的情緒。

李正達進一步指出，「更重要的是日夜周期要穩定」，不要日夜顛倒，也不要覺得身體不舒服就睡飽，導致晚上不睡、熬夜，而這也是陽光對人體重要的原因之一，因為光線不只帶來溫暖，也能協助調整生理時鐘的周期性運作，一但作息不正常，就容易導致免疫力 下降。

李正達表示，如果自覺懶懶的、不想動，其實也還是屬於輕型狀態，不用太過擔心，有時候就放自己一點假，但三餐、日夜作息要規律，盡可能給自己一點時間、放空，因為人們容易因為環境給予的壓力，造成生理負荷過大，可以提醒自己稍微慢一下，因為休息是為了走更長遠的路；如果覺得自己狀況不對，但又不是感冒或者疾病，就好好給自己放個假。