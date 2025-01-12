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料理功夫／綠豆飯

巴爾虎蜜兒

回父親家鄉大連正式認親的時候，住在剛相認的小堂姊家約兩個星期，堂姊做了東北的特色料理給我們吃，有天煮了綠豆白米飯，我好驚訝東北吃白米，因為刻板印象是吃雜糧的區域，堂姊解釋：整個大東北也種植一年一獲的大白米，居然想念起父親活著的時候的綠豆稀飯。

綠豆是種營養價值很高的穀物，富含蛋白質、膳食纖維、維生素C&E等，100公克約有23克的蛋白質，可降血壓、血脂、助排便、預防大腸癌、排毒跟消水腫，只是屬性偏寒，腸胃不適者須酌量食用。

綠豆稀飯

材料：白米1杯（也可用糙米）、綠豆0.5杯、白醋些許、水適量。

做法：

1.綠豆洗淨泡水3小時，濾去水分，和洗淨的白米放入鍋中，加入8杯水（水分多寡依喜愛濃稠程度增減），加一些些白醋，蓋上蓋子主約40分鐘左右，如果用電鍋水量減少，外鍋加入2.5杯水，按下煮飯按鍵即可，不管是用瓦斯或是電鍋煮，都很好操作。

綠豆乾飯

材料：綠豆半杯、芋香米2杯（任何米皆可）、水適量。

做法：

1.綠豆洗淨，放入鍋內，加入2杯水，外鍋也是加入2杯水蒸煮，開鍋跳起續悶，濾乾水分，之後拿出放涼備用。

2.白米洗乾淨，放入蒸好的綠豆（膨脹約1杯量），加入3杯水，外鍋放1杯水蒸熟，開關跳起，悶10分鐘即可出鍋。


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