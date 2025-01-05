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理財百科／理財專家：存1萬元長期CD 有3好處

編譯周靜芝

儲蓄帳戶中取出1萬元存入其他地方可不是一件小事，需要一段較長時間才能累積這些資金，因此在運用這些錢時，應採取策略性的謹慎做法，尤其是在利率走低的環境下。

CBS新聞報導，由於通貨膨脹遠低於兩年前，聯邦基金利率已多次調降；在這種情況下，理財專家建議儲蓄者應考慮將1萬元轉入定存(CD)帳戶，而且是存入長期CD，特別是12個月以上到期的。

為何應開立1萬元長期CD？

將1萬元存入長期CD是項重大的財務規畫，因為CD是固定利率，且一旦提前領取，需支付罰金；儘管如此，基於以下三個理由，在2025年前存入這筆錢仍是一項有利的舉動：

1、可賺取千元以上利息

兩年期CD現在的利率為4.25%，而三年期CD的利率相同，在到期時，利息分別是868.06元與1329.26元。如果存入更多的錢，或存更長的期限或找到更高的利率，報酬將更多。與其他儲蓄帳戶與投資所面對不可預測的報酬率相比，1萬元長期CD的好處就更顯而易見了。

2、價值不會隨利率減低

利率下調對借款人來說是好消息，但對儲蓄者來說卻很頭痛。由於傳統儲蓄帳戶與高收益儲蓄帳戶的利率是浮動的，儲蓄者在這些帳戶中的任何存款所賺取的利息，都可能在未來幾個月內降低。長期CD則不然，如果以前述的4.25%利率開立CD帳戶，即使利率在2025年走低下調，868.06元或1329.26元仍將維持不變；在不確定的經濟環境中，CD的安全與可預測是一大特點。

3、避開市場波動的影響

要花掉1萬元，遠比累積它所需的時間要短得多，因此應盡可能讓這筆錢免受2025年及之後市場波動與調整的影響，並避免因不必要的消費，讓它煙消霧散。許多人或許有類似的經驗，如果有筆餘錢能夠動用，就會去使用它；但如果沒有，就會學習以更好的方法來運用現有的資金。長期CD雖有提前領取的高額罰金，可能會使賺取的利息全數化為烏有，但卻是養成更謹慎消費習慣的好方法。

利率 儲蓄 投資

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