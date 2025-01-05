醫師的話／全身哪都痛是啥毛病？怎麼辦？

下背痛屬於常見的背部肌肉骨骼傷害；最主要原因是長時間坐著、搬運重物，姿勢不正確以及過度出力造成肌肉疲勞，導致腰痛。(圖／123RF)

在2021年，美國疾病防治中心(CDC)估計有20.9%的美國成年人，即5160萬人整日受慢性肌肉疼痛的折磨。其中的6.9%(即1710萬人)經歷過嚴重影響日常生活的慢性疼痛，會導致無法處理日常工作和活動；加上目前社會存在人口老齡化的趨勢，心理壓力也在不知不覺中日漸增加；同時因高科技生活造成許多不良生活習慣，全身疼痛的毛病也跟著在逐漸增加，許多病人輾轉於風濕科、疼痛科、康復科和心理科，卻找不出解決的辦法。

Q1：這種慢性肌肉疼痛是啥毛病，毛病會消失嗎？

A1：通常不會自己消失，目前，只有在確定慢性疼痛的原因之後，依照病情來治療，減緩疼痛。比如說，關節 炎引起的，治療之後才可以緩解關節疼痛。

Q2：可是為什麼肌肉突然會疼痛呢？

A2：一般來說，肌肉疼痛最常見的發生原因是緊張、壓力、過度使用和傷害，通常疼痛的範圍僅限於少數的肌肉或者身體的小部分。若是全身上下都肌肉疼痛無力，最常見的就是流感 引起的。當然也可能包括一些嚴重的情況，例如影響肌肉的疾病或健康情況。甚至也可能是因為某些藥物引起的副作用。

關節疼痛有許多原因，通常疼痛是由於球窩周圍的組織出現問題。(圖/123RF)

Q3：最常見的手臂和腿部肌肉疼痛，又是怎麼一回事呢？

A3：根據骨科 月報，上下肢疼痛一般都是因為肌肉拉傷，體力透支活動期間或之後發生的。特別是重複的動作會引起肌肉疲勞，進而導致無力。患者肌肉疲勞之後，還可能伴隨著呼吸急促、肌肉痠痛、抽搐和抽筋等症狀。特別是腳和小腿、有時也會使手掌握力降低，例如運動或是用手的勞力工作。

至於流感或新冠病毒或愛滋病所引起的疼痛，多半為全身肌肉疼痛。

另外，一些藥物如降膽固醇的他汀類，也可能導致肌肉疼痛。

甚至於當身體缺乏維生素D的時候，就無法正常的吸收鈣和磷，也會導致慢性肌肉疼痛和無力。

除此之外，甲狀腺功能減退，甲狀腺素水平過低，自然會導致手臂或腳疼痛、刺痛，或麻木的感覺。

風濕性多肌痛則是一種發炎性的疾病，患者早晨身體大部分都會覺得僵硬比如說肩膀、上臂、臀部、大腿和頸部疼痛。另外感覺疲倦、體重減輕、有時有低燒和食欲不振的現象。年紀過大的人常常會因為脫水而增加肌肉痙攣引起疼痛。

Q4：慢性肌肉疼痛就是纖維肌痛的毛病嗎？

A4：根據多年來的臨床調查，認為纖維肌痛和慢性肌肉疼痛是兩種不同的病症，雖然都可能讓患者感覺渾身疼痛，但是有幾個關鍵性的區別。比如說纖維肌痛會導致廣泛性、遷移性並且涉及肌肉和關節。會同時影響身體的兩側，腰部上方和下方。此外隨著時間的推移，疼痛可能會從身體的一個部位轉移到另外一個部位，這個過程稱做遷移現象。

而慢性肌肉疼痛，通常限制於特定的區域。

另外患纖維肌痛的人對外界的感受度增加，比如說對觸摸、溫度和壓力，即使非常的輕微也會很敏感。慢性肌肉疼痛症通常是有可以識別的觸發因素，比如說受傷或者是關節炎觸發的。

兩者相同的是都會讓患者感覺疼痛難以控制，而且對生活品質產生負面影響；一般來說兩種情況都無法完全治癒，但是可以透過藥物、物理治療和心理支持綜合的方式來進行治療。

Q5：纖維肌痛患者的疼痛，到底是一種什麼樣的感覺呢？

A5：患者主要症狀是身體不同部分，同時有慢性深層肌肉疼痛。感覺像是肌肉拉傷或肌肉劇烈疼痛，但是時間長短和部位每天都會有所不同，另外患者多少精神上有點疲勞、睡眠不佳和不時產生腦霧，有時會精神模糊，思維不清晰。除此外還可能有頭痛、疲勞、腸道問題、情緒變化和嚴重的睡眠問題。

Q6：纖維肌痛症的患者，在一天中什麼時候最痛？

A6：患有纖維肌痛的人，往往在早晨醒來的時候感覺身體疼痛和僵硬。某些人這些疼痛在白天會有所改變，而晚上又會更嚴重，還有許多人整天都感到疼痛無法得到解脫。

Q7：還有其他的病症也有類似的症狀嗎？

A7：是的，最常見的就是萊姆病、風濕性關節炎和紅斑性狼瘡，或者是阻塞性睡眠呼吸中止症。

Q8：對於全身性肌肉疲勞的治療方法是什麼？

A1：根據妙祐診所的建議：

首先要休息，休息可以讓肌肉修復和癒合。休息的時間長短著取決於運動的強度和持續的時間，但一般損傷的肌肉至少需要三、五天才能夠完全恢復。在這段時間，不要劇烈地重新刺激疲勞的肌肉。

要注意補水，保持充足的水分。注意營養，健康的飲食是恢復的最大助力。

局部按摩，可以幫助緩解緊張，增加血液流動並修復受損的肌肉細胞。

還有熱敷和冷敷，兩者都能幫助新近發生的問題，緩解肌肉緊張、僵硬和疼痛。

除此之外，也可以加服非處方藥，像泰諾以及布洛芬、阿司匹靈等。

美國食物營養研究所建議可以加服維生素B12、鎂、輔酶Q10、咖啡因、維生素D、蛋白質、人蔘、葉酸等來消除肌肉疲勞和增加能量。

(作者為大華府地區執業醫師)