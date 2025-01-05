封面故事／紐約余派小組10周年慶 重現「堂會戲」

中國著名老生演員凌珂擔綱壓軸演出。(記者尤昱程╱攝影)

2024年10月24日，紐約「余派小組」(京劇 名家余叔岩的聲腔藝術獨自成派，影響甚廣，世稱「余派」)在紐約法拉盛 舉行成立十周年慶典，重現民國初年的「堂會戲」形式，為余派藝術愛好者呈現了一場精緻且極具文化深度的京劇盛宴。整場活動以余派經典唱段為主軸，分為上下半場，共24段演出，由資深名票輪番登台，更邀請到中國著名余派老生凌珂壓軸獻藝。

堂會戲，作為一種專門為內行人設計的小型菁英演出形式，最早出現在清末民初，常由富裕人家在特定場合舉辦，邀請頂級名角登台獻唱。此次堂會戲完全還原了這種演出氛圍，約30位受邀嘉賓全程專注，伴隨台上演員的表演頻頻發出「呃」聲喝彩，台上台下互動熱烈，氣氛恍如回到昔日戲台。

京胡名家李海龍。(記者尤昱程╱攝影)

★凌珂受邀當壓軸

當晚的演出分為上下半場，特別設計以二黃與西皮為主題。上半場由李大偉、翁思再、盧德先、王偉、呂維忠、李澤昕等紐約余派小組的核心成員呈現「沙橋餞別」、「摘纓會」、「烏盆記」等經典唱段，表現細膩而到位，贏得陣陣掌聲與喝彩；下半場則以「魚腸劍」、「空城計」等西皮為主，逐漸將氣氛推向高潮。

壓軸演出由特別受邀的中國大連京劇院副院長、余派老生凌珂帶來的「捉放曹」。「一輪明月照窗下，陳宮心中亂如麻。悔不該心猿並意馬，悔不該同他人到呂家。呂伯奢可算得義氣大，殺豬沽酒款待與他。有誰知此賊的疑心太大，拔出劍將他的滿門殺~~~」凌珂的表演氣韻充沛，唱念做打皆精準到位，不僅完美再現了余派的經典唱腔，更以高度的情感投入感染了在場觀眾。他的演出為整場活動畫下圓滿句點，成為當日活動的最大亮點。

★文化使命與理想

活動主辦人李大偉在開場發言中，幽默提到自己是「交學費的小學生」，將這次堂會戲比喻為「學習成果的檢測 」，希望通過這場演出邀請觀眾「批閱作業」。他表示，余派小組成立十年來，始終致力於海外余派藝術的推廣與傳承，力求在忠實臨摹經典的基礎上，發揚「活余」精神，即將傳統與創新結合，賦予余派藝術新的生命力。

紐約余派小組的成員來自各行各業，包括教授、工程師、數據科學家等，他們因對京劇的熱愛聚在一起，形成了這個獨特的文化團體。小組在推廣余派藝術的同時，也注重學術研究，每年舉辦的拉斯維加斯筆會便是他們的文化標誌之一，將娛樂與學術完美結合，成為北美華人文化圈中的一顆明珠。

★傳統與現代碰撞

此次堂會戲的演出不僅是一場藝術盛宴，更是對傳統文化的致敬與再創造。演奏團隊由京胡名家李海龍領銜，配合著每位演員的演出，精準詮釋了余派音韻的細膩與張力。而台灣著名花臉演員王海波作為主持人，穿針引線，既活絡了現場氣氛，也以其幽默風趣的介紹幫助演員舒緩緊張，讓整場活動充滿濃厚的人情味與文化韻味。