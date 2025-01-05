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移民專頁／優先日期排到前 移民局可調整

李亞倫律師主答
移民局可以在優先日期尚未排到前採取他們認為合適的行動，例如發出資訊通知。（美聯社）
移民局可以在優先日期尚未排到前採取他們認為合適的行動，例如發出資訊通知。（美聯社）

讀者問：

我的I-485突然變成「案件仍待處理」。這是怎麼回事？我在2023年10月申請了EB-2，後降級為EB-3，同時申請了I-485，並提交了體檢資料。在2023年11月下旬打了指紋，終於等到2024年3月底，I-140降級獲批，但我收到了體檢的RFE(補件)。4月，我重新提交了體檢資料，案件狀態在NBC停留了很長時間。7月，狀態更新為「案件仍待處理」。我的優先日期是2020年6月，A表顯示排程已到，那為什麼會仍待處理？7月後的一周，我收到了美國移民局的信，說簽證號配額已用完沒有了，案件再次轉到國家福利中心(NBC)。我該怎麼辦？

答：

為了回答你的問題，我假設你是中國出生。你的優先日期是2020年6月，且降級為EB-3的I-140在2024年3月獲批，從2024年3月至2024年9月這段時間，在2020年9月1日之前提交勞工證申請或I-140申請的中國出生者，最終簽證配額是開放有名額的，I-485待處理的申請有機會獲批。

然而，2024年10月的簽證公告更新後，EB-3中國的排程變為2020年4月1日。我不清楚為什麼你的案件在2024年3月至9月之間沒有被處理，但目前已沒有簽證配額，你需要等待，直到你的優先日期再次排到後，美國移民局才能批准你EB-3降級的申請。請注意，移民局可以在優先日期尚未排到前採取他們認為合適的行動，例如發出資訊通知或在優先日期生效前拒絕的通知。

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