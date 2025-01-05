養生／九層塔、八角… 中式香料 餐桌上的寶

九層塔是熱帶作物，很怕低溫寒害，葉片接觸空氣很容易氧化。(圖/123RF)

●九層塔 可抑制海鮮毒素

★營養價值

台灣致力培育新品種羅勒的青農謝丞傑說，羅勒學名Ocimum basilicum L.，全球有160多個品種，台灣俗稱的九層塔只是其中一種。從農業專業角度看青骨（又稱白骨）和紅骨的羅勒，差異不在於紅骨對身體「比較補」，而是青骨羅勒較清香，紅骨的味道較濃郁。

台灣大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授許文光表示，九層塔含有豐富β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素等天然植化素，及鎂、磷、鉀、鈣天然礦物質和維生素A、C，有抗氧化、壯骨骼、顧眼睛、保護呼吸道等作用。

羅勒在中醫大有用處，彰化縣中醫師公會理事長彭德桂指出，九層塔有行氣、解毒消腫的功效，烹煮各種海鮮和肉品的湯類，起鍋前放入九層塔可以抑制海鮮及肉類的毒素，預防發生食安問題。九層塔的根部具行氣活血藥性，常作為刺激青春期小朋友成長的配方，養肝補腎的中藥也常放九層塔根莖。

★怎麼吃最有益

謝丞傑說，九層塔煎蛋、鹹酥雞、九層塔抓餅、羅勒青醬義大利 麵和炒蛤蜊、炒茄子、炒蝦、三杯雞都會用到九層塔，要注意長時間高溫 烹煮會破壞九層塔的營養成分，煮熟即可。

中醫師彭德桂表示，《本草綱目》稱九層塔屬性辛溫，功效為調中消食、去惡氣、消水氣，主治跌打損傷、筋骨痠痛、消化不良，能提味解毒，煮肉湯或煎蛋可緩解胃部不適或腰痠背痛。

★食用禁忌

彭德桂說，《嘉祐本草》記載九層塔「不可過，多食壅關節 ，澀榮衛，令血脈不行。」年長者通常少氣少血，較有氣虛血燥的現象，不適合常吃九層塔，過度勞累、失血過多或病後調養中也不建議吃太多。此外，九層塔屬「感光食物」，大量食用曬太陽易長黑斑，愛美人士要注意。

八角是溫熱食材，腎臟功能不佳與低血壓患者不可服用。(圖/123RF)

●八角 含茴香油健胃止嘔

★營養價值

大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授許文光指出，八角富含碳水化合物、鎂、鉀，能除肉中臭氣並重新添香，所以被稱為茴香。八角中的主要成分茴香油能刺激胃腸神經血管，促進消化液分泌，增加胃腸蠕動，能抗氧化、對抗細菌感染，有健胃、行氣的功效，有助於緩解痙攣、減輕疼痛。

他說，中醫調理利用八角性溫，有強烈香味，能驅蟲、溫中理氣、健胃止嘔、祛寒、興奮神經等作用，可用在治療惡心嘔吐、胃脘寒痛、腹中冷痛、腹脹和腎陽虛等病症。

★怎麼吃最有益

彰化縣中醫師公會理事長彭德桂說，八角很少單獨使用，大多配合其他食材一同烹調提味，也可與陳皮、生薑或花椒同煮。陳皮有行氣止痛、燥濕化痰、宣肺止咳和健脾的功效，放入八角可加強行氣止痛；生薑具發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳的功效，同煮八角可緩解惡心嘔吐；花椒「主邪氣咳逆，溫中，逐骨節皮膚死肌，寒濕痹痛，下氣」，和八角一起煮能止癢去腥，除濕和健胃。

★食用禁忌

許文光表示，八角是溫熱食材，腎臟功能不佳與低血壓患者不可服用。曾對香草類植物例如薄荷、茴香出現過敏，吃八角可能引起鼻炎、哮喘、皮膚發紅、氣促、喉嚨發癢等症狀，應諮詢醫師後才能嘗試進食。

胡椒的營養價值主要是胡椒鹼。(圖/123RF)

●胡椒 暖腸胃助穩定血糖

★營養價值

市售常見黑胡椒及白胡椒，台灣桃園聯新國際醫院中醫師陳藝文表示，白胡椒就是黑胡椒脫去外殼，其中黑胡椒所含的胡椒鹼較多，因此黑胡椒的香氣及嗆味較重。綠胡椒則是未成熟的果實直接製作，氣味跟黑胡椒相比溫和許多。紅胡椒是採收已成熟的胡椒，乾燥不去殼，帶點甘甜。

陳藝文指出，胡椒的營養價值主要是胡椒鹼，加上富含蛋白質及脂肪等，可以溫暖腸胃，解除油膩、幫助消化。胡椒除了是食材外，也有一些醫療價值，最近中醫有研究指出胡椒有助穩定血糖，讓糖尿病患者血糖波動沒那麼大，並對於脂肪肝有幫助。

★怎麼吃最有益

陳藝文表示，黑胡椒可以在烹調前後使用，而白胡椒建議烹調後再加。主要因為黑胡椒味道較重，可以醃肉去腥，且胡椒鹼含量較高，烹調後透過高溫，能讓胡椒的香氣更加釋放。反觀白胡椒若烹調前加，較容易產生苦味。

★食用禁忌

不過胡椒吃多了也會上火，陳藝文說，胃熱且容易口乾舌燥、長痘痘及痔瘡的人，就較不適合，可能會刺激腸胃。而腸胃虛寒、吃東西會脹氣的人則可多吃。

花椒放在高溫悶濕的環境，容易孳生黃麴黴菌。(圖/123RF)

●花椒 助黑髮減夜間盜汗

★營養價值

花椒為芸香科植物青椒或花椒的乾燥成熟果皮，比較偏藥材。聯新國際醫院中醫師陳藝文指出，花椒分成「閉口」跟「開口」，古時候認為花椒有些毒素，較刺激、易產生不良反應，以中醫的角度，認為開口的花椒性質改變，會是合適的藥材。

陳藝文說，一般來說，花椒用來增加香氣，並不會吞下肚，但花椒含有維生素A、B群，及鈉、鈣、鐵。

★怎麼吃最有益

陳藝文說，花椒磨成粉食用效果最好，在中醫來看，花椒還有讓頭髮變黑及減少夜間睡眠盜汗的功效，不過該如何食用，需要跟中醫師討論，調配適合的配方。

中藥有帖藥方「大建中湯」專治急性虛寒型腹痛症狀，配方即包含花椒。對於歸脾、胃、腎經都有幫助，也有溫暖中焦（消化系統）、散寒止痛、止嘔止瀉、殺蟲及止癢的功效。

花椒通常過油後香氣會釋放得更好，小火或文火可以增添香氣，注意不能燒焦，也可以研磨或煮湯。

★食用禁忌

花椒是較辛辣、燥熱的食材，跟胡椒比又更加刺激。陳藝文說，患有胃炎、潰瘍性胃腸炎和炎症性腸病等疾病的人應避免食用。另外，不適合咽喉腫痛等急性鼻咽炎，嬰兒和孕婦需慎用。

花椒會不會有農藥殘留問題？天晟醫院營養師李昌儒說，難免都會有，因此民眾在購買時，務必注意有無檢驗合格標章。陳藝文表示，建議藥用可以向中醫師詢問，在醫療院所購買，需看清楚是否有檢驗標章、保存期限，外觀完整無破損或膨脹，打開包裝是否有霉味異味等情況。