料理功夫／香乾炒肉絲

香乾肉絲是先生最愛的家常菜，不但每周都會做一道，去川揚菜館時，他也一定會點這一盤下飯菜。平時的用料不外是菜油、醬油、糖等，後在一位朋友家吃同一道菜時，味道特佳，原來他的祕密武器是加了一味甜麵醬，今和各位分享這道好味道又易做的家常菜。

材料：

五香乾或一般的豆乾一包，洗淨切條或絲，浸在水中至少20分鐘後，瀝乾水分。

甜紅椒或彩椒一個，洗淨切條。

豬肉絲二湯匙，以少量醬油、料理酒、白糖及太白粉醃漬 至少20分鐘。

蒜頭三至五瓣、小紅辣椒二支，均切小顆粒；蔥二、三支，切段、菜油適量、甜麵醬一湯匙。

做法：

1.炒鍋溫油，下蒜粒及小紅辣椒粒，炒香後即刻盛出，置於一旁備用。

2.倒入肉絲至炒鍋中，快炒至肉絲熟，起鍋。

3.炒鍋中再加進適量的菜油，中火稍溫後，炒豆乾，加進甜紅椒，大火快速翻炒，再加一湯匙甜麵醬，並將肉絲、蒜粒及小紅辣椒粒倒回鍋中，炒勻。

4.起鍋前撒上蔥段，翻炒兩三下即可起鍋上菜。一道熱騰騰、香辣入味的香乾肉絲上桌，鹹香帶勁，飯都忍不住多吃一碗。

5.喜歡味重的食客還可加進適量的豆豉辣椒醬，那更是下飯了！





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