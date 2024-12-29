美國現象／鈎針編織品牌Lux2U創業故事

Lux2U的產品包括花、玩偶、飾品、服裝等，透過線上與線下、批發與零售多條管道經營。(記者葛歆睿／攝影)

成立於2023年的Lux2U專精手工鉤針編織品的設計、生產和銷售，品類包括花、玩偶、飾品、服裝等，透過線上與線下、批發與零售多條管道經營，僅用一年多的時間，成為該品類在全美國的主要供應商。來自中國的創辦人沈子清，分享她的創業心得。

沈子清留美13年，美術出身，在奢侈品行業工作多年，對高端零售業 有很深的理解，後深耕跨境電商、藝術品出海。進入鉤織行業屬機緣巧合，因為從事的跨境業務都是與裝飾品相關。針織品算是這一賽道的又一細分領域。她說，藝術雖然美好，但平民化依舊非常困難，如何讓它更加包容和多元，能夠為更廣泛的人群所享有是她一直在思考的問題。而這些鉤織產品可以通過禮品、裝飾等形式讓這些小眾藝術被更多人所關注。

沈子清2023年創辦手工鉤針編織品牌Lux2U，僅用了一年多的時間，成為該品類在全美國的主要供應商。(記者葛歆睿／攝影)

Lux2U的定位是禮品店，沈子清在品牌名字中寄予了「Luxury to you」，即「把最好的產品帶給妳」的寓意。「比如我們的新娘手捧花系列，每每看到新娘來取花時的樣子、婚禮反饋的圖片，我們都會因為參與了別人一生中最重要的時刻而感到幸運和驕傲，見證別人的幸福是人生中很不一樣的體驗。」為了打磨出更好的產品，Lux2U的每個品類、每條產品線都有自己的專業設計團隊，擁有足夠強的圖解創新能力，所有產品均由自家打版生產。

Lux2U的產品大都出自中國的織女之手，也有部分美國舊金山 的手工藝人。據沈子清介紹，Lux2U目前國內有將近100個手工藝人，舊金山也有將近20個人的團隊，有殘疾行動不便的年輕人，有需要照顧家庭無法出門工作的中年女性，有被職場淘汰但仍身兼重擔的長者。

> 沈子清說，鉤織產品可以通過禮品、裝飾等形式讓這些小眾藝術被更多人所關注。(記者葛歆睿／攝影) Lux2U推出的聖誕樹玩偶和耳環、戒指等小飾品。(記者葛歆睿／攝影)

「幫助她們就業 ，是實實在在為社會做事情，這個是我認為最有價值的地方，」她說，創辦的Lux2U，不僅幫助了眾多女性再就業、得到經濟回報，同時找到了社會價值感，還讓更多中國民間的手工藝人被世界看見。

沈子清表示，很多忠實的顧客都有想要學習鉤織的想法，她們便在日本城開設了鉤織課。「這些在沒有做之前是不知道，只有走出去看到了，才有更多的角度和視野」她說。