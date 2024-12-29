封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線

「大布列顛探索者號」從倫敦出發，有三條不同路線前往康瓦爾、威爾斯與湖區。(取自大布列顛探索者號FB粉絲頁)

喜歡搭火車出遊的民眾，2025年將是值得期待的一年，隨著新路線、高速鐵路專案與超豪華旅程的推出，可以滿足不同目的地與個人需求。

旅遊網站Condé Nast Traveler報導，在美國，旅客終於看到期待已久的美鐵(Amtrak)更新，包括20年來首次從阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)往返紐奧良的新路線，以及在東北走廊(Northeast Corridor)推出全新高速Acela列車。在全球其他地區，所謂的「鐵路文化復興」正加速前進，歐洲、中東等地將有許多以火車為中心的旅遊新選擇。

明年將推出的最吸引人路線可帶旅客穿越各種文化遺址與風景，從綠意盎然的英國鄉間到白雪皚皚的阿爾卑斯山。以下是四條預定於2025年推出、最值得關注的火車旅程，可供規畫旅程參考。

1.貝夢德的「大布列顛探索者號」

貝夢德(Belmond)新列車的推出是鐵道旅行的一大盛事，豪華火車旅遊愛好者明年將可看到全新的「大布列顛探索者號」(Britannic Explorer)首次亮相，穿越英國鄉間。從2025年7月開始，「探索者號」將從倫敦出發，前往康瓦爾、威爾斯與湖區。三條不同路線沿途的其他停靠站與活動包括：在經典的科茲窩酒館舉辦私人派對、在牛津的貝夢德飯店Le Manoir aux Quat’Saisons舉辦正式晚宴，以及俯瞰聖邁克爾山的康瓦爾品嘗葡萄酒。

全新設計的列車體驗同樣令人難忘，低調優雅讓人聯想到英式花園的餐車、SPA設備，以及結合休憩與觀景的車廂，旅客可以在此啜飲靈感來自維多利亞時代藥房的雞尾酒，並欣賞窗外飛逝而過的壯麗景色。

想乘坐豪華火車探索沙烏地阿拉伯沙漠風光的機會，將於2025年底實現。一列擁有41個包廂、名為「沙漠之夢」(Dream of the Desert)的新列車，將奔馳在近800哩的鐵道上，穿越沙烏地阿拉伯的內陸，從首都利雅德(Riyadh)出發抵達約旦邊境附近的Al Qurayyat。在一或兩夜的旅程中，旅客將經過世外桃源般的風景、險峻的山峰，以及阿紹德國 王(King Salman Bin Abdulaziz)皇家自然保護區等知名景點。

沙烏地阿拉伯鐵路公司正與奢華酒店集團Arsenale合作進行此一計畫，來自義大利 的Arsenale曾打造過「東方快車」(La Dolce Vita)等豪華列車。「沙漠之夢」列車內部細節尚未公布，但將少不了高級餐車與休憩空間，且車廂設計將反映沙烏地的風格與傳統。

3.東方快車的「La Dolce Vita」

眾所期待的東方快車全新豪華列車「La Dolce Vita」已準備在2025年春天橫越義大利鄉間。行程包括威尼斯和波托菲諾(Portofino)的海岸之旅、途經托斯卡尼葡萄酒鄉的漫遊之旅，及前往西西里島、包括巴勒莫(Palermo)與陶爾米納(Taormina)的寶藏之旅。首發日期預定在2025年4月，有12間豪華客艙和18間套房可供選擇；木製天花板、幾何圖案織物與黃銅壁燈，營造出既復古又現代的設計風格。

傍晚時分，列車會進行「大變身」，裝潢和氛圍都將轉為節慶與正式的夜宴氣氛。旅客可在時尚的酒廊品嘗雞尾酒與開胃小點，然後前往餐車享用由米其林三星主廚設計的義大利美食。早上，餐車會提供正宗義式早餐，為一天的觀光與遊覽提供滿滿能量。

東方快車全新豪華列車「La Dolce Vita」2025年春天上路，行程包括威尼斯和波托菲諾的海岸之旅。(路透)

4.歐洲臥鋪列車的布魯塞爾至威尼斯路線

並非所有明年推出的火車路線都價格高昂，歐洲臥鋪列車(European Sleeper)從布魯塞爾至威尼斯的最新過夜路線，將以更實惠的價格服務旅客。在前往水上之都的途中，列車將停靠比利時的安特衛普、荷蘭的鹿特丹與烏特勒支、德國的慕尼黑和科隆、奧地利的因斯布魯克，以及義大利的另兩個目的地維羅納和波扎諾(通往Dolomites山脈的門戶)；全程20小時的路線，還將穿越奧地利阿爾卑斯山等令人嘆為觀止的景色。