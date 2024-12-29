星座／處女座運勢給力 天蠍座收穫欣喜

2024年12月29日至1月4日星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只須一笑而過就好。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，並且快速找到解決方法。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？