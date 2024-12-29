娛樂／2024流行話題回顧 泰勒絲熱度不減

歌手泰勒絲與NFL球星男友凱爾西的戀情仍是大眾矚目焦點。（路透資料照片）

2024年將邁入尾聲，美聯社回顧2024年的每月流行文化大事，包括熱門電影、流行梗、奧運熱潮、可愛動物、明星夫妻分合、歌星重返榮耀，以及持續改寫歷史紀錄的樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）巡演。

1月

2024年1月29日，芝麻街（Sesame Street）人物Elmo透過昔稱「推特」（Twitter）的「X平台」問候「大家過得好嗎？」，引發美國社會及廣大國際網友的溫暖共鳴。

Wow! Elmo is glad he asked! Elmo learned that it is important to ask a friend how they are doing. Elmo will check in again soon, friends! Elmo loves you.❤️ #EmotionalWellBeing pic.twitter.com/jhn2LNKfHf — Elmo (@elmo) 2024年1月30日

眾多網友留言身心難熬、焦慮、壓力山大等，大量討論也引起白宮關注，拜登總統轉發回應：「烏雲終將散去」。

芝麻街工作室（Sesame Workshop）表示，熱烈討論凸顯人們迫切需要更多更好取得的心理健康資源，也建立熱門主題標籤「#EmotionalWellBeing」，倡議身心健康重要性。

2月

2月14日情人節，原本是曬恩愛的最佳時機，孰料喬治亞州女人雷莎提薩（Reesa Teesa）在中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」上罵老公，她用50種方式論述「我到底嫁給什麼鬼？」（Who TF Did I Marry?）提薩此舉引發廣大「渣男受害者」的回響，悲憤、沮喪卻又讓人看得津津有味。

反觀泰勒絲，她在洛杉磯拿下葛萊美獎（Grammys）頒獎典禮，成為首位四度拿下年度最佳流行演唱專輯的歌手。接著，她馬不停蹄的飛往日本東京舉辦時代巡迴演唱會（The Eras Tour），接著利用時差搭乘專機趕回拉斯維加斯，光鮮亮麗的現身職業美式足球聯盟(NFL)超級盃（Super Bowl）賽事現場，並在慶功宴上與男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）熱情擁吻。

3月

怪奇比莉（Billie Eilish）在奧斯卡（Oscars）頒獎典禮上演唱「Barbie芭比」（Barbie）主題曲「What Was I Made For?」，但「Barbie芭比」不敵大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppenheimer），與最佳影片獎失之交臂。

♪ I used to float, now I just fall down ♪



Finneas O'Connell and Billie Eilish performing the Oscar-winning song "What Was I Made For" from 'Barbie.' pic.twitter.com/kwBpyd6jZh — The Academy (@TheAcademy) 2024年3月20日

「奧本海默」成為當晚最大贏家，入圍13項共奪七獎，除了最佳影片獎，還抱走最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳配樂、最佳攝影，以及最佳剪輯獎。

4月

浪漫運動劇情片「挑戰者」（Challengers）讓人們再度燃起網球魂，而驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）則在影劇串流平台Netflix（網飛）上暴紅。

以男主角真實經驗改編、探討狂粉跟蹤騷擾的Netflix驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」在全球各地都有超高討論度。（取材自IMDb）

5月

有「時尚奧斯卡」美譽的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（MET Gala）盛大舉行，本屆主題為「時光花園」（The Garden of Time），為Costume Institute博物館的春季展覽「沉睡美人：時尚覺醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion）暖場，向自然世界致敬。

6月

時序入夏，32歲的英國流行音樂小天后恰莉（Charli XCX），靠著她極為成功的專輯「Brat」，迅速躋身巨星之列。隨著恰莉暴紅，Brat一詞也從原先帶有貶意的小子，多了樂觀詮釋：具有自信、獨立和享樂主義態度的人。

英國女歌手恰莉憑專輯「Brat」躋身流行巨星之列，「Brat」還被柯林斯字典評為年度詞彙。（取材自Instagram）

柯林斯字典（Collins Dictionary）年底評選Brat為年度詞彙，Brat不僅是一張非常成功的專輯，引起全球共鳴的文化現象，更衍生出「brat summer」美學和生活方式。

7月

法國巴黎奧運在席琳狄翁（Celine Dion）的天籟美聲中盛大揭幕，艾菲爾鐵塔的一齣表演被謔稱為達文西（Leonardo da Vinci）的「最後的晚餐」（The Last Supper）引發爭議，接著不少運動選手刷新紀錄，但也出現一些爭議。

同樣俘虜人心的還有泰國綠山動物園（Kheow Open Zoo）明星，侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）誕生且迅速圈粉無數。

8月

「班妮佛」（Bennifer）正式決裂，好萊塢情侶珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）長達20年的親密關係，歷經2度訂婚、2場結婚與無數次攻占新聞版面後，珍妮佛洛佩茲8月20日正式訴請離婚，為班妮佛的兩年短命婚姻畫下句點。

好萊塢銀色夫婦珍妮佛洛佩茲（右）與班艾佛列克已正式離婚。（路透資料照片）

9月

越南裔美國人26歲的陳珍（Jenn Tran，音譯）成為美國廣播公司新聞網（ABC News）約會實境電視遊戲節目「千金求鑽石」（The Bachelorette）開播以來，第一位亞裔的千金主角。

然而，來自邁阿密的陳珍並沒有在節目中獲得美好結局，而是與男友史崔德（Devin Strader）分手了。過沒多久，陳珍宣布加入另一齣實境秀「與明星共舞」（Dancing with the Stars）。

10月

好萊塢新生代演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）明星臉大賽在紐約登場，比拚誰最像甜茶本尊。甜茶本人驚喜現身，炒熱現場氣氛。現場人潮眾多，警方獲報後到場疏散群眾，逮捕若干人並對主辦方祭出500元罰鍰。

戴著棒球帽的提摩西夏勒梅現身紐約的「提摩西夏勒梅明星臉大賽」，引起現場騷動。（取材自X平台）

11月

影星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）回歸國家廣播公司（NBC）老牌喜劇節目「周六夜現場」（SNL），他這次並未飾演過去擅長模仿的前總統川普 ，而是扮演福斯新聞網（Fox News）主播貝爾（Bret Baier），惡搞前一周播出的專訪，訪問由瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）扮演的民主黨總統候選人賀錦麗 。

亞歷鮑德溫在先前幾季的SNL中模仿川普而廣為人知，此次則由詹姆斯奧斯汀強森（James Austin Johnson）演出川普。在SNL最新的惡搞短劇中，亞歷鮑德溫扮演的貝爾和瑪雅魯道夫扮演的賀錦麗在「專訪」中討論移民、墮胎等議題。

談到移民時，瑪雅魯道夫飾演的賀錦麗談到她聲稱已經出手打擊的販毒集團，「如果我來演『絕命毒師』（Breaking Bad），三集就結束了。」

12月

華裔導演朱浩偉（Jon Chu）執導的「魔法壞女巫」（Wicked）引起廣大非裔女性共鳴，社群網友辯論劇情呼應以貌取人和利用政治、社經階級畫分人民的政治領袖鬥爭。

TikTok網友指出，改編自「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）的「魔法壞女巫」片中，由楊紫瓊（Michelle Yeoh）飾演的摩里珀女士（Madame Morrible）等角色，形同今年共和黨的縮影。另有人發現，這些人物的台詞與總統當選人川普的說法相互呼應。

楊紫瓊（右）在今年賣座片「魔法壞女巫」中飾演的角色，被網友形容像今年大選中共和黨的縮影。（取材自IMDb）

朱浩偉接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時表示，當這個故事在新冠肺炎疫情期間出現在他的辦公桌上，當時他就感覺這部電影具「預言性質」。他說：「（這個劇本）怎麼知道我們正經歷這些，我們質疑美國、世界上的所有故事。誰掌控？英雄和壞人又該是什麼模樣？」

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