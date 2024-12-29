我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

娛樂／2024流行話題回顧 泰勒絲熱度不減

文／陳韻涵
歌手泰勒絲與NFL球星男友凱爾西的戀情仍是大眾矚目焦點。（路透資料照片）
歌手泰勒絲與NFL球星男友凱爾西的戀情仍是大眾矚目焦點。（路透資料照片）

2024年將邁入尾聲，美聯社回顧2024年的每月流行文化大事，包括熱門電影、流行梗、奧運熱潮、可愛動物、明星夫妻分合、歌星重返榮耀，以及持續改寫歷史紀錄的樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）巡演。

1月

2024年1月29日，芝麻街（Sesame Street）人物Elmo透過昔稱「推特」（Twitter）的「X平台」問候「大家過得好嗎？」，引發美國社會及廣大國際網友的溫暖共鳴。

眾多網友留言身心難熬、焦慮、壓力山大等，大量討論也引起白宮關注，拜登總統轉發回應：「烏雲終將散去」。

芝麻街工作室（Sesame Workshop）表示，熱烈討論凸顯人們迫切需要更多更好取得的心理健康資源，也建立熱門主題標籤「#EmotionalWellBeing」，倡議身心健康重要性。

2月

2月14日情人節，原本是曬恩愛的最佳時機，孰料喬治亞州女人雷莎提薩（Reesa Teesa）在中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」上罵老公，她用50種方式論述「我到底嫁給什麼鬼？」（Who TF Did I Marry?）提薩此舉引發廣大「渣男受害者」的回響，悲憤、沮喪卻又讓人看得津津有味。

反觀泰勒絲，她在洛杉磯拿下葛萊美獎（Grammys）頒獎典禮，成為首位四度拿下年度最佳流行演唱專輯的歌手。接著，她馬不停蹄的飛往日本東京舉辦時代巡迴演唱會（The Eras Tour），接著利用時差搭乘專機趕回拉斯維加斯，光鮮亮麗的現身職業美式足球聯盟(NFL)超級盃（Super Bowl）賽事現場，並在慶功宴上與男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）熱情擁吻。

3月

怪奇比莉（Billie Eilish）在奧斯卡（Oscars）頒獎典禮上演唱「Barbie芭比」（Barbie）主題曲「What Was I Made For?」，但「Barbie芭比」不敵大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppenheimer），與最佳影片獎失之交臂。

「奧本海默」成為當晚最大贏家，入圍13項共奪七獎，除了最佳影片獎，還抱走最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳配樂、最佳攝影，以及最佳剪輯獎。

4月

浪漫運動劇情片「挑戰者」（Challengers）讓人們再度燃起網球魂，而驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）則在影劇串流平台Netflix（網飛）上暴紅。

以男主角真實經驗改編、探討狂粉跟蹤騷擾的Netflix驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」在...
以男主角真實經驗改編、探討狂粉跟蹤騷擾的Netflix驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」在全球各地都有超高討論度。（取材自IMDb）

5月

有「時尚奧斯卡」美譽的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（MET Gala）盛大舉行，本屆主題為「時光花園」（The Garden of Time），為Costume Institute博物館的春季展覽「沉睡美人：時尚覺醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion）暖場，向自然世界致敬。

6月

時序入夏，32歲的英國流行音樂小天后恰莉（Charli XCX），靠著她極為成功的專輯「Brat」，迅速躋身巨星之列。隨著恰莉暴紅，Brat一詞也從原先帶有貶意的小子，多了樂觀詮釋：具有自信、獨立和享樂主義態度的人。

英國女歌手恰莉憑專輯「Brat」躋身流行巨星之列，「Brat」還被柯林斯字典評為...
英國女歌手恰莉憑專輯「Brat」躋身流行巨星之列，「Brat」還被柯林斯字典評為年度詞彙。（取材自Instagram）

柯林斯字典（Collins Dictionary）年底評選Brat為年度詞彙，Brat不僅是一張非常成功的專輯，引起全球共鳴的文化現象，更衍生出「brat summer」美學和生活方式。

7月

法國巴黎奧運在席琳狄翁（Celine Dion）的天籟美聲中盛大揭幕，艾菲爾鐵塔的一齣表演被謔稱為達文西（Leonardo da Vinci）的「最後的晚餐」（The Last Supper）引發爭議，接著不少運動選手刷新紀錄，但也出現一些爭議。

同樣俘虜人心的還有泰國綠山動物園（Kheow Open Zoo）明星，侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）誕生且迅速圈粉無數。

8月

「班妮佛」（Bennifer）正式決裂，好萊塢情侶珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）長達20年的親密關係，歷經2度訂婚、2場結婚與無數次攻占新聞版面後，珍妮佛洛佩茲8月20日正式訴請離婚，為班妮佛的兩年短命婚姻畫下句點。

好萊塢銀色夫婦珍妮佛洛佩茲（右）與班艾佛列克已正式離婚。（路透資料照片）
好萊塢銀色夫婦珍妮佛洛佩茲（右）與班艾佛列克已正式離婚。（路透資料照片）

9月

越南裔美國人26歲的陳珍（Jenn Tran，音譯）成為美國廣播公司新聞網（ABC News）約會實境電視遊戲節目「千金求鑽石」（The Bachelorette）開播以來，第一位亞裔的千金主角。

然而，來自邁阿密的陳珍並沒有在節目中獲得美好結局，而是與男友史崔德（Devin Strader）分手了。過沒多久，陳珍宣布加入另一齣實境秀「與明星共舞」（Dancing with the Stars）。

10月

好萊塢新生代演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）明星臉大賽在紐約登場，比拚誰最像甜茶本尊。甜茶本人驚喜現身，炒熱現場氣氛。現場人潮眾多，警方獲報後到場疏散群眾，逮捕若干人並對主辦方祭出500元罰鍰。

戴著棒球帽的提摩西夏勒梅現身紐約的「提摩西夏勒梅明星臉大賽」，引起現場騷動。（取...
戴著棒球帽的提摩西夏勒梅現身紐約的「提摩西夏勒梅明星臉大賽」，引起現場騷動。（取材自X平台）

11月

影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）回歸國家廣播公司（NBC）老牌喜劇節目「周六夜現場」（SNL），他這次並未飾演過去擅長模仿的前總統川普，而是扮演福斯新聞網（Fox News）主播貝爾（Bret Baier），惡搞前一周播出的專訪，訪問由瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）扮演的民主黨總統候選人賀錦麗

亞歷鮑德溫在先前幾季的SNL中模仿川普而廣為人知，此次則由詹姆斯奧斯汀強森（James Austin Johnson）演出川普。在SNL最新的惡搞短劇中，亞歷鮑德溫扮演的貝爾和瑪雅魯道夫扮演的賀錦麗在「專訪」中討論移民、墮胎等議題。

談到移民時，瑪雅魯道夫飾演的賀錦麗談到她聲稱已經出手打擊的販毒集團，「如果我來演『絕命毒師』（Breaking Bad），三集就結束了。」

12月

華裔導演朱浩偉（Jon Chu）執導的「魔法壞女巫」（Wicked）引起廣大非裔女性共鳴，社群網友辯論劇情呼應以貌取人和利用政治、社經階級畫分人民的政治領袖鬥爭。

TikTok網友指出，改編自「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）的「魔法壞女巫」片中，由楊紫瓊（Michelle Yeoh）飾演的摩里珀女士（Madame Morrible）等角色，形同今年共和黨的縮影。另有人發現，這些人物的台詞與總統當選人川普的說法相互呼應。

楊紫瓊（右）在今年賣座片「魔法壞女巫」中飾演的角色，被網友形容像今年大選中共和黨...
楊紫瓊（右）在今年賣座片「魔法壞女巫」中飾演的角色，被網友形容像今年大選中共和黨的縮影。（取材自IMDb）

朱浩偉接受國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時表示，當這個故事在新冠肺炎疫情期間出現在他的辦公桌上，當時他就感覺這部電影具「預言性質」。他說：「（這個劇本）怎麼知道我們正經歷這些，我們質疑美國、世界上的所有故事。誰掌控？英雄和壞人又該是什麼模樣？」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 亞歷鮑德溫 賀錦麗

上一則

娛樂／無厘頭電影教父亞伯拉罕斯辭世 一生見證惡搞喜劇興衰

下一則

娛樂／Netflix聖誕雙響炮 肌肉猛男過佳節

延伸閱讀

泰勒絲35歲生日 凱爾西砸17.5萬慶生 光鮮花就快2萬元

泰勒絲35歲生日 凱爾西砸17.5萬慶生 光鮮花就快2萬元
泰勒絲人美心更美 另類慶生探望病童送驚喜

泰勒絲人美心更美 另類慶生探望病童送驚喜
川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？

川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？
席琳娜曬鑽戒要結婚了 閨密泰勒絲將在婚禮上當「花女」

席琳娜曬鑽戒要結婚了 閨密泰勒絲將在婚禮上當「花女」

熱門新聞

Swissgear周末旅行包。(圖均取材自好士多網站)

封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦

2024-12-22 01:24
醫療費用是退休族的一大筆開銷，對聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)A、B、D三大部分的瞭解是非常重要的；示意圖。（圖／123RF）

封面故事／紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

2024-12-29 16:56
401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。(圖／123RF)

封面故事／新的一年改善財務窘境 5行動聰明理財

2024-12-29 11:02
年底前進行個人財務年度「健檢」，以迎接2025年的消費挑戰。(圖／123RF)

封面故事／年終財務健檢 8件事為錢把關

2024-12-29 15:17
「大布列顛探索者號」從倫敦出發，有三條不同路線前往康瓦爾、威爾斯與湖區。(取自大布列顛探索者號FB粉絲頁)

封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線

2024-12-29 01:26
紐約市議會經過激烈辯論後表決通過「同意之城」(City of Yes)計畫，為全市增添8萬多住房。圖為紐約民宅利用聖誕布置時表態不贊成 「同意之城」。(記者康錦卿/攝影)

地產投資／「同意之城」 解鎖紐約市房源

2024-12-29 15:41

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如