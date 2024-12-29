料理功夫／電鍋版台式油飯

自從知道朋友利用電鍋做出油飯後，心裡也蠢蠢欲動想自己動手做看看，找天備好材料，於是我的電鍋油飯就出爐了，這個做法省時省力。

材料：

圓糯米3杯、肉絲350克、香菇4朵、櫻花蝦30克（可用蝦米替代）、油蔥適量、醬油適量、橄欖油適量、麻油適量、米酒適量、清水適量。

做法：

1.香菇泡軟之後切絲，香菇水留下煮飯備用。

2.圓糯米洗淨放入蒸鍋，加入香菇水，糯米跟水的比例是1：0.7，不可以同等，否則會煮成黏糊狀，切忌，外鍋加入1杯水蒸。

3.炒鍋倒入橄欖油，加入櫻花蝦炒乾香，之後放入香菇絲一起翻炒後撈起。

4.接著倒入肉絲，加上適量的米酒大火翻炒，把做法3加入，接著油蔥酥入內混和炒，倒入醬油、麻油快速炒免得糊鍋。

5.糯米開關跳起，把作法4的所有材料倒入內鍋中攪拌均勻，外鍋加入0.5杯水，做2次蒸熟，開關跳起即可開吃。

小叮嚀：

加入泡過的香菇水煮飯會有香氣好吃，建議買的香菇來源要知道有沒有含農藥，筆者朋友父親是種植香菇的，因此善加利用，否則外面買的不知道有無殘留農藥，就不建議用香菇水。





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