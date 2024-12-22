封面故事／反完美 俗氣聖誕 叛逆+懷舊

「俗氣聖誕」是一種懷舊，也是追尋小時候那種驚奇的感覺。(圖／123RF)

聖誕節 裝飾無可避免會受到潮流影響，某種顏色或美學流行一段時間，在新的風格出現後，大批裝飾品注定被丟進垃圾桶；但現在最新的節日美學是「俗氣聖誕」(Tacky Christmas)。

擁抱生活化 向炫耀說不

華盛頓郵報(Washington Post)報導，與其說「俗氣聖誕」是另一種整潔、單色主題，不如說它是毫無規則可循。俄勒岡州波特蘭的婚禮設計師烏里奇-赫曼(Samantha Ulrich-Herman)表示，這並非特定美學，而是任何吸引你的東西，不論是懷舊或是因為覺得它很漂亮、讓你感到開心。

「俗氣聖誕」與許多潮流不同，可使用任何已有的物品，精簡購物預算。(圖／123RF)

雖然「俗氣聖誕」也可能只是另一個微趨勢(micro-trend)，但事實上，它是對在社群媒體 的炫耀風格的一種拒絕；它無意營造完美假象，而是擁抱更生活化、更混搭的歡樂氣氛。這些飾品不是新買的，上面也許有刮痕與擦傷，但不致太過明顯。

展示老物件 這就是聖誕

當烏里奇-赫曼開始注意到「俗氣聖誕」這股風潮時，她說，他們展示的都是她從小到大的東西；父母怎麼裝飾，她也依樣畫葫蘆，雖然覺得搞笑，「但這就是聖誕節」。

「俗氣聖誕」是最新的節日美學。(圖／123RF)

網友姬柯拉(Erika Kikola)也在IG和抖音分享她在賓州風格繁複的家中照片與裝飾心得，她說，這絕對是懷舊心理所驅使，對於節日裝飾，她總是在追尋小時候那種驚奇的感覺；她不只想重現童年的歡樂回憶，也想為年幼的孩子打造同樣的聖誕節。

馬里蘭州設計師庫恩薛曼 (Molly Kunselman)表示，這種「無規則」的裝飾方式讓厭倦了因節日帶來壓力的人們感到自由。她將「俗氣聖誕」形容為一種「叛逆」，反對試圖讓聖誕裝飾在人前或社群媒體上看來完美無瑕。

舊物再利用 不在乎俗氣

這也使「俗氣聖誕」與許多潮流不同，可使用任何已有的物品，精簡購物預算。庫恩薛曼說，如果從零開始，購買一堆新商品來布置聖誕樹，就失去了意義；從美學、經濟與環保的角度，使用舊物、逛舊貨店和臉書市集都是更好的方法。

至於「俗氣」這個帶點貶義的形容詞，姬柯拉不介意自己與它產生連結。她說，當把一些不一定相配的東西放在一起，或許被稱為「俗氣」；但她寧可說這是異想天開、色彩繽紛、復古的聖誕節。