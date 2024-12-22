理財百科／退休規畫 理財專家提醒：5項花費被常被低估

辛苦打拚大半輩子、準備享受退休生活的民眾，可能做好了諸多規畫，但停止工作後仍可能會遇到一些意想不到的挑戰，嘉信理財(Charles Schwab)便列出退休後被常低估的五項花費。

隱性住房成本

根據保險精算師協會(Society of Actuaries)，房屋維修費用是最常見的意外情況，如屋頂、主要管線及其他可能潛伏數十年的問題。專家建議預留出房屋當前價值的1%到2%用於年度維護和修繕，並定期請專業人士來全面檢查房屋，趁費用和整修難度尚低時處理。

保險不給付的醫療費用

醫療保險不會涵蓋所有費用。俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 (Medicare)應加保D部分(Part D)，擴大部分處方藥的承保範圍，或是可以購買聯邦醫療保險補充計畫(Medigap)，也就是向私人保險購買補充保險。民眾也須查看紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的眾多選項，包括A部分、B部分，或加保視力、牙科和其他費用。

退休人士每人每月應留出450至850元(包括保險費和自付費用)，還在工作時便須考慮開設健康儲蓄帳戶(HSA)。

長照 費用

長期護理花費驚人，療養院的單人房可能得年花逾10萬元。紅藍卡並不涵蓋長照，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)也只有在退休人士花完資產、獲得低收入身分後才會給予援助。因此最好在50或60歲出頭開始購買長照保險，或將長照附加險添加到終身人壽保險保單或年金中。

金援成年子女

即使自己的金融狀況打點得當，子女也可能需要父母的援手。父母們須先與家庭成員設定明確的限額，若直接捐贈也須注意一年內若超過1萬7000元便須申報贈與稅。

配偶過世

失去伴侶除了帶來情緒衝擊，還可能產生重大的財務影響，因此財務計畫中務必包含喪偶情況，以及屆時的更新遺囑、授權書和醫療保險授權書等等。

保險選項須考慮包含支付喪葬費用和收入損失的保險，以及建立好退休金 支領申請，以便在原領取人去世後繼續領取。社會安全福利(Social Security)的喪偶者支付(survivor payments)也須納入考慮，尚存配偶最早可以在60歲(若殘疾則為50歲)領取已故伴侶的部分福利。