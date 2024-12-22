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新店開張／充滿驚喜的聖瑪麗精緻烘焙

黃元苓
日前在華埠隆重開業的聖瑪麗精緻烘焙，喜迎接踵而至的年節假日，歡迎各界預訂各項出品。(作者提供)
日前在華埠隆重開業的聖瑪麗精緻烘焙，喜迎接踵而至的年節假日，歡迎各界預訂各項出品。(作者提供)

最近的一個平常日子裡，從事專業咖啡師工作的白人男子約翰，在紐約華埠包厘街上忙完公事，想找個地方歇腳，小憩片刻。他不經意地走著走著，來到一家華人經營的糕餅店，眼前為之一亮。這店家的一切，怎麼跟他印象中嘈雜喧鬧、不大注重裝潢與氣氛的華人食肆不大一樣？他稍事定睛觀察，原來是名叫聖瑪麗精緻烘焙（LUNA CAFE & BAKERY）的新店，難怪裡裡外外都透著令人鼓舞振奮的新氣象與新作風。

聖瑪麗的耶誕和新年蛋糕，為年節宴會製造話題與散發歡樂氣氛。(作者提供)
聖瑪麗的耶誕和新年蛋糕，為年節宴會製造話題與散發歡樂氣氛。(作者提供)

約翰情不自禁地被吸引進店，這才驚覺聖瑪麗從員工制服到店內布置，均以大面積奶油色作基調，再綴以咖啡色作裝飾。奶油與咖啡？不正呼應了烘焙最重要的食材元素嗎？置身在這素淨淡雅的環境，約翰感到無比舒心暢快；更令他訝異的是別看這家烘焙坊不大，可是產品卻品類繁多，琳瑯滿目，集糕餅店、咖啡屋、港式茶餐廳兼茶樓於一爐，出品手工飲料、法式蛋糕、日式麵包、中西名點與盒飯簡餐。無論你的口味喜好，聖瑪麗總有一款合你意。

法拉盛名店  開業20周年

華埠聖瑪麗精緻烘焙原是法拉盛名店---聖瑪麗精緻蛋糕坊的姐妹店，後者經營已逾廿載，創下不少光榮紀錄。2023年春節，由紐約中領館主辦的兔年帝國大廈亮燈儀式，法拉盛聖瑪麗受邀參加，供應現場美食，成功地示範了一回美食外交。此前，法拉盛聖瑪麗精緻蛋糕坊亦曾獲得紐約時報譽為「紐約市20處最多人光顧的美食之家」。可見華埠聖瑪麗精緻烘焙有著法拉盛原創店的加持，根基深厚，大有可為。

開幕儀式上，兩位股東分切蛋糕與眾分享。(作者提供)
開幕儀式上，兩位股東分切蛋糕與眾分享。(作者提供)
聖瑪麗出品的蛋糕與餅乾，用金箔、銀粉與珍珠裝點，美得令人捨不得吃。(作者提供)
聖瑪麗出品的蛋糕與餅乾，用金箔、銀粉與珍珠裝點，美得令人捨不得吃。(作者提供)

出身僑鄉 美食基因

兼顧華埠與法拉盛聖瑪麗業務的馬老闆，祖籍廣東省，自幼成長於美食著稱的僑鄉，近水樓台，耳濡目染，自帶美食基因。源於對家鄉的記憶與熱愛，她在法拉盛經營聖瑪麗精緻蛋糕坊累積經驗後，不忘初心，回到滿是先民發跡印記的華埠創業，開設聖瑪麗精緻烘焙，為華埠再度繁榮昌盛盡一分力。來美創業近四十年的馬老闆，對於西式美食也有廣泛涉獵與研究，給了她的店同時推出中西餐飲的技能與底氣。

芋泥夾心 純台風味

蛋糕方面，聖瑪麗主打芋泥夾心，是純粹來自寶島台灣的發明，由聖瑪麗在本地發揚光大，圈粉無數。長年熱銷的芋泥蛋糕，芋泥夾層綿密厚實，包裹在鬆軟的海綿蛋糕裡，加上鮮奶油裝點，展現出口碑名店滿滿的誠意。

蛋糕造型 藝術品級

提到蛋糕的藝術造型與裝飾，這正是聖瑪麗的拿手絕活。無論蛋糕主題是熱帶海洋、椰林沙灘，或是盛開花朵、逗趣卡通，無不製作精良，維妙維肖，能博君燦爛一笑，贏得滿堂喝彩。再者，即便是單件出售的蛋糕，聖瑪麗也嚴肅對待，絕不馬虎，每款都有著粉嫩的甜美色澤，再綴以金箔、銀粉與珍珠，美得令人捨不得吃掉。

去年新春，法拉盛聖瑪麗精緻蛋糕坊受邀到帝國大廈，擺攤同慶兔年點燈儀式。(作者提供...
去年新春，法拉盛聖瑪麗精緻蛋糕坊受邀到帝國大廈，擺攤同慶兔年點燈儀式。(作者提供)
聖瑪麗草莓奶蓋等各式手工飲料，真材實料，濃郁香醇。(作者提供)
聖瑪麗草莓奶蓋等各式手工飲料，真材實料，濃郁香醇。(作者提供)

長年熱銷 芋泥泡芙

聖瑪麗另一強項亮點是泡芙，口味分芋泥、巧克力與奧利歐(Oreo)以及卡士達奶油。泡芙外皮香酥，灌滿爆漿鮮奶油，柔順絲滑，豐腴誘人，絕對是下午茶必吃首選。

日式麵包 系列口味

該店麵包推陳出新，千變萬化，像是源自寶島台灣的芋頭包又分芋泥包、抹茶芋頭包；而經典肉鬆包又有墨西哥肉鬆包與肉鬆乳酪包可供選擇；至於北歐口味的則有丹麥杏仁條及丹麥奶酥；還有健腦的核桃包細分作乳酪核桃包與咖啡焦糖核桃包等選項；至於經久不衰的菠蘿包則分為港式菠蘿包、奶酥菠蘿包、牛油菠蘿包與迷你菠蘿包；紮實飽腹的三明治則包括總匯三明治、燻牛肉三明治、吞拿魚（金槍魚）三明治、牧場三明治、番茄雞蛋三明治，總有一款你鍾意。

美好的一天，就從聖瑪麗的精品咖啡與細緻糕點開始。(作者提供)
美好的一天，就從聖瑪麗的精品咖啡與細緻糕點開始。(作者提供)

義式咖啡 升級體驗

義大利咖啡名目繁多，製作考究，普及度高，可謂咖啡體驗的天花板。該店特備義大利咖啡機，瞬間為你奉上正宗義式精品咖啡。美好的一天，就從聖瑪麗開始，何不來杯含奶咖啡---卡布奇諾或是拿鐵咖啡(Caffè Latte)，又或是濃縮的義式咖啡？提神醒腦，工作事半功倍，更可作為飯後消食咖啡或是社交談資與潤滑劑。

港式茶餐廳  絲襪奶茶

作為糕餅屋、咖啡廳、港式茶餐廳兼茶樓，佐餐的靈魂飲品---港式奶茶必不可少。人稱「絲襪奶茶」的港式奶茶，傳統作法需要經過濾袋過濾、沖撞、添加淡奶等工序，無怪乎所呈現的奶茶濃郁順滑，令人一試傾心，早已成為香港非物質文化遺產。

茶座時間 名點登場

為了提供全新體驗，升級享受，聖瑪麗特闢午茶時間，特供藝術造型茶壺裝著香氣四溢的花草茶，暖心暖胃，再佐以中式點心，像是燒賣、蝦餃、叉燒包、釀茄子、糯米雞、鯪魚球、鹹湯圓、京都骨、蒜香骨、炒米粉與盒仔飯；又或是搭配西式糕點，如北海道奶油糕、土雞蛋蛋糕、蛋撻，均相得益彰，豐盛飽足。

花樣百出的聖瑪麗出品，總有一款合你意。(作者提供)
花樣百出的聖瑪麗出品，總有一款合你意。(作者提供)

咖啡 法拉盛 華埠

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