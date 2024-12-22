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城鎮傳真／遊聖地牙哥 海岸線攬勝

谷世強
聖地牙哥地標「勝利之吻」。(作者提供)
聖地牙哥地標「勝利之吻」。(作者提供)

美國本土最西南端重鎮聖地牙哥以軍港聞名，這裡的天然良港是太平洋艦隊司令部和母港基地。人口140萬的聖地牙哥超過舊金山，是加州第二大城市，擁有112公里長的海岸線，遊聖地牙哥的關鍵詞離不開一個「海」字，這裡有海濱公園、海灘、海灣、海涯、海獅、海豹、海上遊輪和海泳、海釣；海洋世界SeaWorld世界一流，還有海島、海鮮、海上日出日落，當然還有海港、海軍和航母。

打卡「中途島號」航母

抵達聖地牙哥，首先慕名打卡的就是「中途島號」航母(USS Midway)博物館。航母博物館10點開門，我們先在旁邊的「勝利之吻」(V-JDay in Times Square)塑像前拍照留影。據說很多成雙成對的遊客來到碼頭，主要是為了與大名鼎鼎的「勝利之吻」同框，圖個浪漫吉利，「中途島號」航母只是他們合影照片的襯托背景。

這座高約9米的「勝利之吻」塑像，水兵與白衣天使和平之吻的造型栩栩如生，生動感人。1945年8月14日，日本宣布無條件投降，人們欣喜若狂上街慶祝二戰結束；美國攝影師阿爾弗雷德·艾森施泰特(Alfred Eisenstaedt)抓拍到這張女護士與水兵熱烈擁吻的瞬間，讓這張世紀之吻一舉成名。「勝利之吻」塑像就是依據該照片雕塑而成，成為聖地牙哥海濱航母廣場上紀念戰爭與和平的網紅景點。

「中途島號」航母門票成人32美元，青少年和退伍軍人優惠。儘管票價不菲，每年仍有100多萬遊客慕名參觀。登艦後首先進入船艙，掛在脖子上的語音導覽器有中文講解，在每個要看的展覽前和戰機前掃描一下，就有詳細講解。「中途島號」排水量近6萬噸，可以艦載137架戰機，的確是海上巨無霸；船艙裡除餐廳、會議室、機房等外，連郵局、銀行和醫院都有。

美國1943年開始建造「中途島號」，到1945年建成下水時，日本已宣布無條件投降。退役後的「中途島號」2004年才停靠到聖地牙哥海濱，成為對公眾開放的航母博物館，同時成為軍港之城哥最受歡迎的旅遊景點。

點讚巴爾博亞公園

巴爾博亞公園(Balboa Park)距離航母博物館很近，聖地牙哥動物園就在公園裡，今年6月來自中國的大熊貓「雲川」和「鑫寶」就落戶於此。此外，巴爾博亞公園裡還有聖地牙哥藝術博物館、航空航天博物館、汽車博物館和鐵路博物館等，以及蓮花池植物園、西班牙藝術村以及西班牙建築傑作加利福尼亞塔樓。

航空航天博物館雖然沒有華盛頓航空博物館那麼大，但很有特色。我尤其喜歡館裡放映4D效果的阿波羅登月飛行立體電影。看電影時，座椅隨著畫面震蕩起伏，耳邊不時有風聲吹過，動感十足。

傍晚時分，我們來到市中心的煤氣燈街商圈(Gaslamp Quarter)，一家挨一家的酒吧餐館如同酒吧一條街，歷史建築和老字號很多。這裡有紅色輕軌電車站，會展中心和萬人體育場都在附近，可以說是軍港之城絕對的市中心。夜晚，煤氣燈街的酒吧都坐滿了客人，海風習習，夜色迷人。

拉霍亞海灣的海獅、海鳥和諧共處做日光浴。(作者提供)
拉霍亞海灣的海獅、海鳥和諧共處做日光浴。(作者提供)

●拉霍亞海灣 觀海獅海鳥

聖地牙哥好玩好看的海灘太多，拉霍亞海灣(La Jolla Cove)是首選。碧海藍天下成群的海鳥海鷗飛來飛去，我們一邊欣賞海灣美景，一邊看到前面礁石上一群又一群的海獅；不遠處，海豹也不時鑽出水面展示流線型身條兒，好像是在跟海獅爭奇鬥艷。

西班牙語La Jolla Beach(拉霍亞海灘)是珠寶的意思，不到兩公里長的海灣景色優美，海灣大崖洞裡彩色皮划艇進進出出，礁石海灘更是一步一景，的確是聖地牙哥海濱上一塊璀璨的瑰寶。

日落崖公園 看日落太平洋

不遠處的貝殼海灘(Shell Beach)別有一番景色，這處海灘由深埋在沙灘下面數十億個小貝殼形成，十分罕見。

我喜歡在日落崖自然公園(Sunset Cliffs Natural Park)看日落，愈接近日落似乎海鳥海鷗愈多，成群成隊的大海鳥在夕陽西下時飛過眼前海面的景色感覺特別美。

老洛馬岬燈塔映照歷史

洛馬岬(Point Loma)在美國本土最西南端，像是扎進太平洋的尖魚嘴，天涯海角，放眼眺望太平洋的好地方。聖地牙哥名片卡布里歐國家紀念碑(Cabrillo National Monument)就矗立在洛馬岬海濱，俯瞰著聖地牙哥市區；老洛馬岬燈塔(Old Point Loma Lighthouse)面向太平洋十分搶眼。

洛馬岬燈塔名稱前被加上一個「老」字， 足見其身世不凡。燈塔下的白色歷史小屋已成燈塔展室，洛馬岬燈塔的基座也是白色的，上面是綠色圓柱形玻璃罩燈塔。建於1855年的老洛馬岬燈塔是當年美國最亮最先進的燈塔，它率先採用法國物理學家發明的拋物面新光源技術，成為169年前太平洋上最明亮的燈塔。

科羅納多島 登航母軍港

從市區驅車走高速路通過科羅納多大橋就是科羅納多島(Coronado)，軍港在科羅納多島上，是軍事禁區。這座與聖地牙哥市區隔海相望的科羅納多島其實是個半島，島上又細又長的州立銀線海灘公園(Silver Strand State Beach)與市區陸路相連。州立銀線海灘公園是免費海濱公園，有漫長的海灘，也有房車露營停車場，是島上海灘散步休閒游泳和看日落的好地方。

科羅納多島不大，常駐人口只有2萬多人。島名Coronado是皇冠之意；島上的科羅納多酒店 (Hotel Del Coronado)最著名，這座建於1881年的城堡式海景酒店很大，酒店赤紅色炮塔樓建築也是科羅納多島的名片建築，瑪麗蓮·夢露等眾多明星名人都入駐過科羅納多酒店，成為打卡地之一。

聖地牙哥大學 美國最美校園

很多華人到加州旅遊都喜歡看大學，特別是去看世界級名校史丹福大學和柏克萊加大。聖地牙哥大學(University of San Diego)就在聖地牙哥市區；聖地牙哥大學多次被《美國新聞與世界報導》等評選為美國最美大學校園。

校園中央的西班牙建築大教堂，從校園內任何角度看都美，教堂鐘樓上和後面的金飾藍色圓頂建築設計，是典型西班牙建築風格，周圍的校園建築都是文藝復興時期西班牙建築特色，與碧海藍天的聖地牙哥景色相映成輝。

巴爾博亞公園裡具有西班牙風情的建築。(作者提供)
巴爾博亞公園裡具有西班牙風情的建築。(作者提供)

聖地牙哥 博物館 哥大

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