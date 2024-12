每周一書／借出百年的莎翁著作「亨利五氏」重返圖書館

借出101年的「亨利五世」(Henry V)舊版書,日前終於歸還給新州帕特森免費公共圖書館。(圖書館館長Corey Fleming)

新澤西州 最古老公共圖書館 1923年借出的莎士比亞(Shakespeare)著作「亨利五世」(Henry V)舊版書,最近由科羅拉多州一位女士寄還,這本書101年來逾期未還,如今千里迢迢、歷經幾個世代重返圖書館,引起全美關注。

帕特森免費公共圖書館(Paterson Free Public Library)上個月出現這本古老名著,寄書的德爾海(Cynthia Delhaie)瀏覽近30年前從祖母那裡繼承的書籍時發現這本書後,決定寄還圖書館。

德爾海說,這本書書皮內附有出借卡,還書截止日是1923年2月1日,卡上的借書人姓名並不是她祖母,她不認得那個名字。

德爾海搜尋了一下,很高興發現借出這本書、建於1885年的圖書館依然存在。

德爾海兒時常去拜訪住在圖書館所在地帕特森附近的祖母;她查明古老圖書館還在之後,馬上將書寄到圖書館。

帕特森圖書館館長弗萊明 (Corey M. Fleming) 在臉書( Facebook)上發布這本百年逾期書籍歸還的消息;他說,歸還圖書館的藏書和資料永遠不嫌晚。

弗萊明表示,這本古老的書籍重返原處後不會被擺回書架,而會被放在圖書館或博物館 展出。

新州圖書館出借書籍逾期許久才歸還早有前例。

一本內容與駕駛飛機相關的書籍「Back to Basics」借出44年一直未還,去年有匿名者歸還給默瑟郡圖書館尤因分館(Mercer County Library in Ewing)。2019 年,費爾勞恩(Fair Lawn)一居民歸還53年前從學校圖書館借出的「家譜詩集」(The Family Book Of Verse),館方同意免除總計近2000元滯納金。

帕特森圖書館也不會針對流落在外101年失而復得的書籍尋求賠償。