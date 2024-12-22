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養生／Penetrex關節肌肉舒緩霜 助解緩痛感

編譯周芳苑
Penetrex關節與肌肉舒緩霜。(取材自亞馬遜網站)
Penetrex關節與肌肉舒緩霜。(取材自亞馬遜網站)

不論是健身不小心受傷，或者睡覺姿勢不正確而造成關節和肌肉疼痛，生活品質必然受到影響；Penetrex關節和肌肉舒緩霜有助於解緩痛感。

很多人難免在不同時候、不同地點，因為各式原因而造成關節或肌肉疼痛，藉助Penetrex這一款舒緩霜可舒緩關節和肌肉的不舒適。

Penetrex是不折不扣的家庭必需品，不論是打網球過度使用手腳或筋骨、跑步時穿的鞋子無法提供足夠避震功能，或者需要處理長期問題，塗抹這一款藥膏都有幫助。

Penetrex關節和肌肉舒緩霜富含多種滋養成分，山金車(arnica)、葡萄糖胺、MSM、膽鹼、乳香和維生素B6巧妙和諧混合，有效緩解不適。塗抹起來很順手，可輕易觸及不適處，而且不會黏稠或油膩，也不會弄髒衣服或床單被子。

一般的關節和肌肉舒緩劑是針對不適區域冰敷或加熱，Penetrex舒緩霜則是觸及問題根源。

數以萬計亞馬遜(Amazon)購物者分享使用體驗與好評，聲稱這款舒緩霜是「遊戲規則的改變者」，可在較短時間內達到顯著效果。

亞馬遜一名用戶說，「山金車、維生素B6和MSM等天然成分確實發揮作用，使用幾次後就能感覺到。此外，用途超廣泛，我塗抺在背上、膝蓋上和任何需要的地方。」

另一人說他馬上試著塗抹，過約20-30分鐘後，原來疼痛的肌肉不再疼痛，驚呼稱奇。

第三個使用者聲稱，這款舒緩霜可快速緩解疼痛和不適，很容易被皮膚吸收。

Penetrex關節與肌肉舒緩霜的英文名稱在許多網站是Penetrex Joint & Muscle Therapy，在亞馬遜網站列出的產品照片名稱則是Penetrex Daily Joint and Muscle Care，2盎斯裝單價14.21元。9萬多評論者中，有63%給予五星評比，四星、三星各占16%、10%。

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