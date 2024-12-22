我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

醫藥／避免日後糾紛 律師：就醫時該做3件事

編譯周靜芝

一名處理過許多醫療糾紛的律師包思沃斯（Tom Bosworth）在社群媒體抖音（TikTok）對前往醫院就診者提出三項建議，希望有助人們能得到最好的照護。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，包思沃斯發布的影片目前已獲超過3.1萬次點閱，並有數十位醫療專業人士留言贊同他的建議。

他的三個建議是：永遠不要在沒有見證人的情況下前往醫院，一定要知道誰是主治醫師，並確保醫師清楚說明他們的醫療照護計畫。

包思沃斯表示，帶朋友或親戚去醫院，萬一事情出了差錯，包括誤診、給錯藥等，就有了見證人，而跟著前往的人可以為可能的醫療弊端舉證，或是能與醫生、護士有更好的溝通，「有個人在身邊總是好的」。

其次是，認識負責的主治醫師，對確保獲得最佳照護同樣十分重要。包思沃斯說，病人通常會由住院醫師診治，他們雖然是醫生，但仍在受訓中，尚未取得執業資格，無法在無人監督的情況下行醫。

最後一點是，醫生與護士應該清楚說明診斷結果、會採取哪些治療措施，不論是抗生素療程還是血液檢驗，如果他們沒有說清楚，病患應該直言並要求答案。包思沃斯表示，弄清楚這一點，「你需要為自己發聲」。

醫療錯誤，例如不正確的診斷或藥物劑量，每年約造成20萬名或更多美國人死亡、約40萬人受傷害；這些錯誤也導致每年數以千計的醫療糾紛。

包思沃斯說，如果能帶個人一起去醫院，以防萬一發生什麼事而醫生否認你所說的，這時便需要一個證人；證人需在案件中作證或被取證，讓病人的證詞更具效力。

據護士及病人表示，一個常見的問題是醫生往往無法有效地與病人溝通，尤其是在討論採取何種治療方案時。包思沃斯表示，隱瞞治療計畫會削弱病患、親友與醫生之間的信任。

包思沃斯在費城執業，他的這支影片獲得近百人留言。其中一人說，她在急診室遇到過這種事，她因為脫水而昏倒，護士在筆記上寫她的頭栽在馬桶裡，「還好我的嫂嫂和我在一起」。

另一網友說，醫院在1.5小時內，幾乎給他雙倍劑量的強效止痛藥，幸好他發現了；他建議，把所有藥物的時間和劑量寫下來，讓別人也知道。

費城 社群媒體 抖音

上一則

養生／攝取蛋白質 優先順序很重要 這樣吃更健康

下一則

醫藥／髖關節疼痛？專家：當心幾種潛在疾病

延伸閱讀

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回
交通局不支持給電單車上牌 擔憂對外賣郎針對性執法

交通局不支持給電單車上牌 擔憂對外賣郎針對性執法
疑殺妻分屍還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

疑殺妻分屍還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺
疑殺妻後分屍丟棄還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

疑殺妻後分屍丟棄還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

熱門新聞

瓊瑤與丈夫平鑫濤(左)聯手打造華文愛情王國。圖為兩人出席皇冠50周年慶。(本報系資料照片)

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

2024-12-15 01:28
2017年瓊瑤出席她的新書「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」發表會，揮手向出席者致意。她在臉書以「當雪花飄落」為題翩然道別世界，同時叮嚀「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命。」(本報系資料照片)

封面故事／言情女王謝幕 瓊瑤如雪花般「翩然去了」 

2024-12-15 01:29
加拿大安大略省渥太華辛香料公司Spyce Girlz創辦人邦德在13歲時創辦這家香料公司，並在青少年時期每年成功賺進高達六位數的收入。(取自Spyce Girlz網站)

不用再賣檸檬汁 青少年網上致富變企業家

2024-12-15 13:36
瓊瑤12月4日辭世。圖為瓊瑤歡慶83歲生日。(取材自臉書)

封面故事／作家們評瓊瑤 小說銷量連張愛玲也驚嘆

2024-12-15 01:27
知名作家瓊瑤12月4日在家輕生，離世前發表了「當雪花飄落」。 (取自瓊瑤臉書)

封面故事／憶瓊瑤 從「追尋」到「當雪花飄落」

2024-12-15 01:30
電影「隔壁的房間」(The Room Next Door)一幕，劇情提及死亡的議題，由蒂妲史雲頓(左)和茱莉安摩爾主演。(美聯社)

封面故事／電影「隔壁的房間」也是雪飄落 在悲傷中發現愛

2024-12-15 15:41

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切