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移民專頁／等待綠卡期間被家暴 可請求轉換I-485

鄭毅律師主答
受虐配偶可以自行申請合法身分，而無需依賴施虐的美國公民或合法永久居民配偶。(圖／123RF)
受虐配偶可以自行申請合法身分，而無需依賴施虐的美國公民或合法永久居民配偶。(圖／123RF)

讀者問：

我嫁了一名美國公民，不知道他會家暴。他第一次家暴時，我報警，他自己保釋，後來找我，我找律師幫他decline。兩人說要好好過日子。因為經濟保證人的問題，我的I-485被RFE(Request for Evidence，補交文件通知)，增加了擔保人的丈夫的信息，加了cover letter解釋後補當年稅單，至今沒有回覆。第二次家暴時，他砸了我的電腦和最新款pro，我也沒狠心申請逮捕他。他脾氣上來又砸了家裡一台MAC電腦，威脅我說他不會找親戚要稅單，要讓我拿不到綠卡並且離婚。他後來搬去了隔壁城市。目前，逮捕紀錄和傷人紀錄都在上一個城市。他要離婚，我要怎麼保障自己的權益？臨綠期間被家暴被提離婚怎麼辦？

答：

根據你提供的信息，你符合申請家暴綠卡。根據《反對女性暴力法案》（VAWA），受虐配偶可以自行申請合法身分，而無需依賴向其施虐的美國公民或合法永久居民配偶。你可以向移民局遞交I-360申請 （遞交I-360時，不需要通知家暴你的先生）。 然後通知移民局，並請移民局將I-485轉換為基於家暴的綠卡申請。不過，離婚可能會以特定方式影響VAWA 申請 (I-360) 和隨後的身分調整申請 (I-485)。

離婚對I-360的影響：

如果在提交表格I-360時你已離婚，只要你能證明離婚與你的美國公民或綠卡配偶施加的虐待或極端殘忍之間存在聯繫，你仍有資格在婚姻終止後的兩年內提交申請。如果在提交表格I-360後發生離婚，通常不會對等待處理的I-360或已批准的I-360的有效性產生不利影響。

離婚對I-485申請的影響：

如果你的I-485基於已批准的VAWA申請 (I-360)，與施虐配偶的離婚不會影響你調整身分的資格，因為VAWA的批准允許你以獨立於配偶的身分繼續辦理。

需要注意的是，如果你在I-360申請獲批之前再婚，你的I-360申請將被拒絕。如果I-360核准後再婚，則不會影響申請的有效性。另外，在離婚後提交申請時，必須提供證據證明婚姻的終止與虐待有關。這些證據可以包括個人陳述、第三方的陳述書、最終離婚判決書或任何其他可信的證據，以證明離婚與施加的虐待或極端殘忍之間的關聯。

家暴 綠卡 美國公民

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