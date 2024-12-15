我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

封面故事／瓊瑤、劉家昌相繼離去 象徵一個世代結束

魏國彥

劉家昌瓊瑤相繼離世，世代的圖標正向宇宙的黑洞墜落，流星離去，在銀河的邊緣畫下最後一道光瞬；我們的世代，一去不回頭！我愴然淚下，天地悠悠。

高中的時候在自己的窗下讀瓊瑤的「窗外」，她講一位女學生暗戀老師的故事。我關懷少女心事，是因為我喜歡的「小綠綠」好像很喜歡她的理化老師。我抓錯重點，以為她被老師的科學素養著迷，就拚命讀書，考上理學院的科系，和她在杜鵑花城變成同學，但總是表錯情，惹她生氣，瓊瑤的小說成了我的愛情參考書。

林青霞般的女生，手臂裡夾著洋文書，飄逸的長髮在校園走過，我的心只像一顆恆星，眾裡尋我的她千百度，在長巷的盡頭站崗等待，約她到咖啡廳低語，到餐廳談判，想像有一天在她家客廳拜見「準」岳父。然而，她終究走在另外一個男生的傘下，校園裡的杜鵑在雨中燃燒，我流浪到戲院的黑暗裡，看瓊瑤小說改編的「三廳」電影，怪秦祥林的笑容太燦爛。

談戀愛的時候我是小文青，咀嚼瓊瑤小說。失戀的時候，我是哲學家，讀悲觀哲學家叔本華，有讀沒有懂。就買了一部收錄音機，說是要學「英文九百句型」，像瓊瑤小說「心有千千結」裡的女主角，到他鄉功成名就後再回鄉甜蜜復仇。多半的時候，我躲在某個角落聽音樂，聽披頭四，聽瓊拜雅斯；劉家昌的歌「往事只能回味」悄悄潛入：「春風又吹紅了花蕊，你已經也添了新歲，你就要變心，像時光難倒回，我只有在夢裡相依偎」。

少年十五二十時，不識真正愁滋味，逐漸，我們從少年情愁轉成了家國深憂。保衛釣魚台、退出聯合國、中美斷交、莊敬自強、處變不驚、老蔣總統去世……，劉家昌譜曲、鄧麗君的歌聲深入人心：「看呀，遍地開了梅花，有土地就有它，冰雪風雨它都不怕，它是我的國花」，我從煩惱的少年維特轉成了愛國青年。

八○年代初留學美國，我擔任「中國同學會」會長，任務之一就是周末播放新聞局寄運來的國語片，例如瓊瑤小說改編的「人在天涯」、「燕兒在林梢」，大陸來的訪問學者和最早期的留學生（年齡偏大）慕瓊瑤之名而來。他們剛從文革的政治氛圍中甦醒，笑笑地說：「小資本家的小鬧小樂，社會意識不足」。「對了，你有沒有鄧麗君的磁帶？借我兩卷聽聽？」事實上，後來是轉錄「盜版」帶回大陸去了。他（她）們也在紐約中國城買了瓊瑤的小說帶回去。後來，大陸有一句順口溜：「早上聽老鄧，晚上聽小鄧」。

此刻，我也垂垂老矣！在雪花飄落之前，淺唱低吟「一簾幽夢」，向一個世代告別：

「窗外更深露重，今夜落花成塚，

春來春去俱無蹤，徒留一簾幽夢」。

瓊瑤詞，劉家昌曲。

（本文原刊載聯合報「名人堂」／作者為台灣逢甲大學講座教授）

瓊瑤 劉家昌 釣魚台

上一則

封面故事／你看過瓊瑤小說？你聽過劉家昌的歌？

下一則

封面故事／書摘：告訴我，你受了什麼苦？

延伸閱讀

瓊瑤花葬長伴平鑫濤 林心如、俞小凡送最後一程

瓊瑤花葬長伴平鑫濤 林心如、俞小凡送最後一程
瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行
「婉君表妹」俞小凡哽咽憶瓊瑤 「來送姐最後一程」

「婉君表妹」俞小凡哽咽憶瓊瑤 「來送姐最後一程」
昔為「韓粉」 韓國瑜與妻女現身瓊瑤告別式

昔為「韓粉」 韓國瑜與妻女現身瓊瑤告別式

熱門新聞

董陽孜為台灣當代知名書法家之一，也是首位在大都會博物館大廳展出的亞洲藝術家。(圖／自在工作室提供，劉振祥／攝影)

封面故事／董陽孜巨作挑戰自己 也和觀眾對話

2024-12-08 01:29
一項研究指出，多吃肉有助於預防令人痛苦的夜間腿抽筋。（圖／123RF）

醫藥／多吃肉預防夜間腿抽筋 關鍵是這個維生素

2024-12-08 01:08
台灣文字藝術家董陽孜出席大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」展揭幕典禮。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／走進紐約大都會博物館 看見董陽孜書法之美

2024-12-08 01:30
68歲的喬巴吉展示肉品包裝區店裡的熟成牛肉。(美聯社)

曼哈頓肉品包裝區 最後一家肉商謝幕

2024-12-08 11:45
從禽流感疫情之後，雞蛋價格就回不去了。(路透)

大仁說財經／節日需求 蛋價漲到天花板

2024-12-08 14:12
人工智能可以很正確的輔助大腸鏡做檢查。（圖/123RF）

醫師的話／新年度有哪些醫療創新技術

2024-12-08 01:09

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注