美國現象／強效毒品卡芬太尼 已在37州造成數百人死亡

「卡芬太尼」(carfentanil) 效力比強效類鴉片止痛劑「芬太尼」(fentanyl)強100倍，近年來已在37州造成死亡案例。(圖取自阿肯色大學醫學中心UAMS)

聯邦疾病防治中心(CDC )12月初示警，比強效類鴉片止痛劑「芬太尼」(fentanyl) 效力強100倍的「卡芬太尼」(carfentanil)，近年來已在37州造成死亡案例。

原用於鎮靜大象

每日郵報(Daily Mail)報導，卡芬太尼是芬太尼的衍生物，原本用於鎮靜大象，這是市售效果最強的鴉片類藥物。

CDC報告指出，2021年1月至2024年6月期間，發生513起卡芬太尼濫用過量事件，其中佛羅里達州和西維吉尼亞州 的情況最嚴重。

卡芬太尼濫用致死的總數仍低，但官員仍憂心忡忡，畢竟這比去年增七倍，且可能有礙全美近期用毒減少的趨勢。

卡芬太尼以粉狀、片狀、藥片、貼片和噴霧劑的形式存在，可透過吸食、攝取或皮膚吸收的方式服用，其粉狀形式經常混入其他非法藥物，如新興毒品 「甲苯噻嗪」(Xylazine)或假藥。

2毫克足以致命

卡芬太尼只要2毫克(milligrams，約一撮鹽的50分之一)就足以致命，它降低使用者的呼吸頻率至危險程度，導致腦傷或死亡。

CDC官員表示：「近期發現卡芬太尼濫用過量的死亡人數劇增，雖然相對少見，卻凸顯非法藥物供給推陳出新，當局有礙毒品減量的努力。」

聯邦緝毒局(DEA)表示，卡芬太尼的效力比嗎啡(morphine)猛1萬倍，比芬太尼強100倍。

卡芬太尼來源不明，但CDC報告指出，很可能是非法製造，而不是從合法藏匿處竊取而來。

2021年南加州的一次緝毒行動中，警方在克里斯汀‧龐斯(Christine Ponce)和莫拉雷斯(Andres Jesus Morales)的家中查獲21公斤的毒品。

卡芬太尼被有心人士濫用之前，可追溯到1974年用於治療大象和熊等大型哺乳動物；它與鴉片類藥物可待因(Codeine)、海洛因(heroin)和奧施康定(Oxycodone)對大腦的作用相似，可止痛或減輕疼痛，卻很容易成癮。

CDC報告指出，粉狀的芬太尼比較晚入境美國，因為它們很難與常見的黑焦油海洛因(black tar heroin)混合。

但隨著處方藥和假藥在過去幾十年間漸趨普遍，這些強效鴉片類藥物供應也變得流暢。

DEA表示，經銷商常把這些產品混入既有商品，使其產品更便宜有效，擴大客戶需求。